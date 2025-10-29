Tiến Tuấn đã gặp Thái Công… “lụa là”

(Ngày Nay) -Vai trò của Bùi Tiến Tuấn tất nhiên là vẽ tranh, còn Quách Thái Công sẽ lần đầu tiên trong đời làm giám tuyển tranh. Triển lãm "Lụa là" cũng khai trương không gian mỹ thuật Thái Công Art Gallery tọa lạc tại vị trí đắc địa 66-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Bùi Tiến Tuấn, họa sĩ chuyên tranh lụa và Quách Thái Công, nhà thiết kế nội thất sẽ cùng gặp nhau trong triển lãm mang tên Lụa là. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 10h đến 21h mỗi ngày, kéo dài từ 31/10 đến 11/12/2025.

Mỹ thuật, nội thất bắt tay nhau

Sự kết hợp này, theo Bùi Tiến Tuấn: “Đầu năm 2025, sau khi trình làng triển lãm cá nhân lần thứ 11, tôi nghĩ sẽ tham gia thêm vài triển lãm nhóm, sự kiện chung… là có thể kết sổ một năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, nhà thiết kế Quách Thái Công đã đưa ra lời mời quá đỗi chân tình và thuyết phục: “Tôi rất muốn mời anh Tuấn là họa sĩ solo khai trương không gian Thái Công Art Gallery tại showroom của mình”.

“Biết Quách Thái Công từ vài năm trước đã chú ý và sưu tập tranh Bùi Tiến Tuấn qua các nhà sưu tập khác, rồi đem đặt để vào các không gian nội thất mà anh thiết kế cho khách hàng. Thấy những tác phẩm của mình được luân chuyển, nâng niu, tôn vinh ở những nơi sang trọng, họa sĩ như tôi lấy làm vui và vinh hạnh. Nên khi anh tìm đến và ngỏ ý, tôi quyết định nhận lời” - Bùi Tiến Tuấn cho hay.

Còn nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công, cho rằng: “Một cuộc đối thoại nghệ thuật mới đang được khởi tạo tại đây, nơi nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công với vai trò giám tuyển, là người tuyển chọn, định hướng và kể câu chuyện nghệ thuật qua cách phối hợp và trưng bày từng tác phẩm, tin rằng tranh và điêu khắc không chỉ là vật trưng bày. Chúng mang linh hồn và cá tính riêng, cần được đặt vào đúng không gian để tỏa sáng. Trong kiến tạo ấy, nghệ thuật không đứng yên trên bức tường, mà trở thành hơi thở của phong cách sống, phản chiếu chiều sâu văn hóa và tầm vóc của người sở hữu”.

Có cùng tần số thẩm mỹ

Triển lãm lần này, ngoài những tác phẩm mới sáng tác trong năm nay, Bùi Tiến Tuấn và nhà thiết kế Thái Công còn dày công tuyển lựa những “nàng lụa” đã sáng tác trong nhiều năm qua. Nếu trước đây, qua nhiều loạt tranh khác nhau của Bùi Tiến Tuấn như: Sợi chỉ đỏ, Hơi thở nhẹ, Phù phiếm, Nữ cơ thủ, Bản thể nữ, Nguyệt sáng gương trong… nghĩa là giống như nhiều chương trong một trường thiên tiểu thuyết.

Thì đến lần triển lãm này, sẽ cảm giác như thưởng thức từng câu chuyện bằng hình ảnh đặc sắc trong một tuyển tập truyện ngắn được tinh tuyển kĩ lưỡng, công phu. Ở đó họa sĩ và nhà tổ chức trao cho bạn thật nhiều mảnh ghép của một bức tranh nữ tính hiện đại đa diện, đa chiều kích. Việc lắp ghép và quán xuyến như thế nào sẽ được chính người xem tự tạo nghĩa theo trực quan, kinh nghiệm và cảm xúc bản năng của mình. Như một văn bản nhưng luôn ẩn chứa nhiều tác phẩm.

Quách Thái Công, cho biết: “Từ trước đến nay, tôi luôn xem nghệ thuật là linh hồn của không gian sống. Một căn nhà đắt tiền chưa chắc là một căn nhà sang trọng, nếu thiếu nghệ thuật hiện diện. Tôi mở Thái Công Art Gallery để hoàn thiện vòng tròn thẩm mỹ trong triết lý thiết kế của mình: từ kiến trúc, nội thất cho đến mỹ thuật. Không gian này cho phép tôi chọn lọc, giám tuyển và giới thiệu những tác phẩm xứng đáng với chuẩn mực tinh tế mà tôi theo đuổi. Tôi muốn giúp công chúng Việt Nam được tiếp cận nghệ thuật theo cách tự nhiên nhất: không đứng sau dây chắn bảo tàng, mà ngay trong chính không gian sống của họ. Nghệ thuật phải sống. Nghệ thuật phải có người sở hữu, gìn giữ và yêu thương”.

“Để khởi đầu một hành trình, tôi cần một nghệ sĩ có cùng tần số thẩm mỹ. Ở tranh lụa của anh Tuấn, tôi nhìn thấy vẻ đẹp Việt Nam thật sự: nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tinh tế mà mê hoặc. Người phụ nữ bước ra từ tranh anh vừa thanh tao vừa phóng khoáng, như đại diện cho một Việt Nam hiện đại biết tự tin vào bản sắc của mình. Tôi chọn anh Tuấn không chỉ vì anh là họa sĩ xuất sắc, mà vì tác phẩm của anh phù hợp để sống trong những không gian mà tôi thiết kế. Khi tranh lụa của anh bước vào nội thất của tôi, hai thế giới như tìm thấy nhau. Cái đẹp được nhân lên và lan tỏa”, theo Quách Thái Công.

“Bùi Tiến Tuấn chọn lụa, như người ta chọn một giấc mơ để trú ngụ... Cái đẹp trong tranh Tuấn không ồn ào, rất đỗi dịu dàng, nó tan chảy - như dòng nước qua kẽ tay, ướt mềm nhưng lấp lánh. Tuấn không nói bằng lời - mà để nó tự thở, tự tỏa, tự neo lại trong lòng người xem.

Cái kiểu “lụa mà không lả”, “gợi mà không lơi”, “sang mà không chảnh", "gợi mà không dục"... chỉ có Tuấn mới làm tới được vậy… Với sự đỏng đảnh của những "cô gái thị thành", “miêu nữ”, “gái hư”… trong tranh của Tuấn, được đặt giữa không gian nội thất kiêu kỳ, chuẩn mực của nhà thiết kế Quách Thái Công, buổi triển lãm lần này chắc chắn sẽ là một bữa tiệc thị giác đáng trông chờ” - Họa sĩ, giám tuyển mỹ thuật Phan Trọng Văn, nhận định.