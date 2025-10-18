Tìm ra giải pháp tối ưu hóa thuốc điều trị ung thư vú Tamoxifen

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Đức cho biết đã tìm ra giải pháp giúp tăng hiệu quả của thuốc Tamoxifen ở những bệnh nhân ung thư vú không đáp ứng tốt với phương pháp điều trị này.


Tamoxifen hoạt động bằng cách ngăn hormone estrogen gắn vào tế bào ung thư, song cần được enzyme CYP2D6 chuyển hóa thành dạng có hoạt tính là (Z)-endoxifen. Khoảng 1/3 số bệnh nhân ung thư vú có mức enzyme này thấp do di truyền, khiến thuốc kém hiệu quả.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Clinical Cancer Research, việc bổ sung (Z)-endoxifen cho những bệnh nhân này giúp đạt nồng độ thuốc trong máu tương đương người chuyển hóa bình thường mà không làm tăng tác dụng phụ.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Matthias Schwab thuộc Viện Dược lý Lâm sàng Dr. Margarete Fischer-Bosch ở thành phố Stuttgart cho biết đây “giải pháp hiệu quả đầu tiên” cho vấn đề tồn tại lâu nay của Tamoxifen – không đạt hiệu quả cao đối với một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân ung thư vú.

Hiện một thử nghiệm tương tự do công ty Atossa Therapeutics tài trợ cũng đang được tiến hành tại Mỹ đối với phụ nữ tiền mãn kinh. Atossa Therapeutics dự kiến nộp hồ sơ xin Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vào năm 2026.

