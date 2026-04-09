Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc.
(Ngày Nay) - Bộ Y tế cho biết hiện nay một số địa phương, nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử chưa đáp ứng chất lượng, cũng như chưa hoàn toàn thay thế hồ sơ bệnh án giấy tại đơn vị.
(Ngày Nay) - Theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 8/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
(Ngày Nay) - Sự trở lại của hiện tượng El Nino tại vùng Thái Bình Dương được dự báo sẽ gây ra những xáo trộn ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu trong thời gian tới. Hiện tượng này có thể sẽ tạo nên những sự trái ngược về thời tiết trên khắp các châu lục. Đồng thời, đây còn là lời cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu, đưa thế giới vào một giai đoạn biến đổi khí hậu phức tạp hơn.
(Ngày Nay) - Giấc ngủ tưởng như là nhu cầu tự nhiên lại đang trở thành “bài toán” không dễ giải trong nhiều gia đình hiện đại. Không chỉ trẻ em thiếu ngủ, mà chính cha mẹ cũng đang hiểu chưa đúng về nhu cầu giấc ngủ của con mình. Nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
(Ngày Nay) - Theo Bộ Ngoại giao, chuyến công tác Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.