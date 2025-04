Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa Xuân thống nhất"

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số của các cơ quan báo chí Trung ương và Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước.Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Cùng dự Chương trình có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự Chương trình.Tham dự Chương trình có lãnh đạo các nước, các chính đảng; Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước...Phát biểu tại Chương trình, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã dẫn đến thắng lợi hoàn toàn, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng âm vang của mùa xuân đại thắng mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời toàn thắng chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng bày tỏ, văn hóa nghệ thuật cũng là một trong những mặt trận quan trọng góp phần vào sự thành công vang dội của khúc khải hoàn ca ngày 30/4/1975. Văn hóa và nghệ thuật còn có sứ mệnh soi đường, dẫn dắt, kết nối giữa quá khứ và tương lai, giữa khổ đau và hạnh phúc, giữa ước mơ và hiện thực. Tiếp theo những thành công của các chương trình nghệ thuật, Chương trình nghệ thuật đặc biệt: “Mùa Xuân Thống Nhất” là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước, các chiến sĩ, đồng bào đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương 1 “Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất”; chương II “Mùa Xuân hòa bình”; chương 3 “Mùa Xuân của kỷ nguyên mới”, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ngày 30/4/1975 – một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, ngày mà hàng triệu trái tim Việt Nam vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ. Từ Bắc chí Nam, non sông liền một dải, đất nước trọn niềm vui sau những năm tháng chiến tranh gian khổ. Mùa xuân đại thắng ấy không chỉ là thắng lợi của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường mà còn là chiến thắng của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do. Nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng hào khí mùa xuân năm 1975 vẫn vẹn nguyên trong ký ức mỗi người con đất Việt – mùa xuân của chiến thắng, đoàn tụ, của những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm chia cắt.Xen kẽ giữa các tiết mục nghệ thuật đặc sắc là các hoạt cảnh: Kẻ thù đàn áp phong trào của cách mạng và nhân dân, Mậu thân 1968: Dưới Hầm Tối là nơi sáng nhất, về ngày 30/4/1975, Ngày Giải phóng miền Nam; các phóng sự: Kể câu chuyện về những người lính hy sinh vào ngày 30/4, thành tựu đất nước 50 năm sau ngày thống nhất.

Bên cạnh đó, Chương trình còn có sự tham dự của Dàn nhạc Giao hưởng - Hợp Xướng của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn Hợp xướng “Sài Gòn Choir”, Dàn kèn “Sài Gòn Winds”, hàng nghìn nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ, dàn nhạc, hợp xướng, diễn viên chuyên nghiệp, diễn viên múa không chuyên và các lực lượng diễn viên quần chúng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến cho công chúng một chương trình nghệ thuật đặc biệt ý nghĩa với nội dung phong phú, hấp dẫn và có giá trị nghệ thuật cao.Trong Chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn và ý nghĩa như: Hà Nội - Huế - Sài Gòn; Ở hai đầu nỗi nhớ, Liên khúc: Đêm pháo hoa – Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh; Giải phóng miền Nam; Bài ca năm tấn; Đường tôi đi dài theo đất nước; Xuân chiến khu; Bài ca Hồ Chí Minh Bài ca không quên; Tiến về Sài Gòn; Đất nước trọn niềm vui; Niềm tin chiến thắng; Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình…