Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore tiến lên phía trước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Tối 12/8, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore (9/8/1965-9/8/2025).
Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Singapore tiến lên phía trước

Tới dự buổi lễ, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Singapore, Đại sứ Singapore tại Việt Nam; khẳng định 60 năm kể từ ngày độc lập, Singapore luôn là nguồn cảm hứng đối với nhiều quốc gia, dân tộc trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Singapore là hình mẫu về khát vọng vươn lên, nỗ lực học tập và sáng tạo, trọng dụng nhân tài, xã hội kỷ cương và Chính phủ thông minh, được dẫn dắt bởi các thế hệ lãnh đạo có tầm nhìn của thời đại.

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử của khu vực và thế giới, Chính phủ và nhân dân Singapore đã xây dựng và phát triển từ một làng chài nhỏ bé thành một quốc gia hiện đại, một trung tâm tài chính – kinh tế tầm cỡ khu vực và quốc tế từ chính lòng dũng cảm, niềm tin, ý chí kiên định của cả một dân tộc.

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam và Singapore khởi phát từ con người, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng, trải qua bao "thác ghềnh” thời đại, sau hơn nửa thế kỷ thử thách, quan hệ hai nước nay đã bền chặt hơn bao giờ hết, là tài sản quý giá của hai dân tộc, cũng là điển hình về quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực.

Đến nay, Singapore là đối tác kinh tế then chốt, là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai và là đối tác tin cậy, luôn đồng hành với Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đặc biệt, các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) hoạt động hiệu quả tại nhiều địa phương là hình mẫu cho sự hợp tác trên tinh thần “cùng thắng” giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó, hai bên đang triển khai quan hệ Đối tác kinh tế xanh - kinh tế số và khuôn khổ Kết nối hai nền kinh tế; trong đó, tiên phong thúc đẩy những lĩnh vực mới mà hai bên có tính bổ sung, bổ trợ lẫn nhau như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng...

Đồng thời, đã có hàng vạn sinh viên và cán bộ Việt Nam được đào tạo tại Singapore; hàng trăm nghìn du khách hai nước qua lại giao thương, du lịch hàng năm; hơn 30 nghìn người Việt đang sinh sống, lao động và học tập tại Singapore.

Đặc biệt, hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên tích cực hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; cùng phấn đấu cho một cộng đồng ASEAN đoàn kết và thống nhất, một châu Á ổn định và phát triển, và một thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Với nền tảng là những giá trị chung đó, tháng 3/2025, Việt Nam - Singapore đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, đúng vào năm có nhiều dấu mốc quan trọng của hai nước: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 60 năm Quốc khánh Singapore. Đây là khuôn khổ quan hệ đối ngoại cao nhất của Việt Nam, tạo xung lực đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới, xứng đáng với kỳ vọng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

“Tôi xin khẳng định quyết tâm của Việt Nam, lấy hòa bình, ổn định làm mục tiêu; lấy đối thoại, hợp tác làm công cụ; lấy khu vực làm căn bản, sẵn sàng cùng các bạn Singapore và bạn bè quốc tế tiến về phía trước”, Phó Thủ tướng phát biểu.

Tại buổi lễ, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam đã có bài phát biểu điểm lại quá trình xây dựng, phát triển 60 năm qua của đất nước Singapore, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng vun đắp, làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore không ngừng phát triển.

PV
Việt Nam Singapore quan hệ hợp tác

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO. 
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
(Ngày Nay) - Trong bức tranh hợp tác vì phát triển bền vững của Việt Nam, sự kết hợp giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO nổi bật như một mô hình tiêu biểu cho quan hệ đối tác công – tư – xã hội. Từ năm 2020, hai bên đã đồng hành trong dự án “Hà Nội Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo”, với sự phối hợp của UNIDO và UN-Habitat. 
TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững BĐS công nghiệp
(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.