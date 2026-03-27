Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được đối xử bình đẳng...

Chiều 26/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế lớn là thành viên của Hội đồng Kinh doanh châu Á.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng lãnh đạo các tập đoàn, trân trọng cảm ơn sự đồng hành, gắn bó và những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Tổng Bí thư hoan nghênh Hội đồng Kinh doanh châu Á tổ chức Diễn đàn Mùa Xuân 2026 tại Hà Nội về chủ đề “Châu Á và tương lai của chuỗi cung ứng toàn cầu” trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và dịch chuyển rõ nét, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo nổi lên như hạ tầng mới của sản xuất và thương mại, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với định hình các chuỗi giá trị mới, thúc đẩy các dòng chảy thương mại, đầu tư, công nghệ và dữ liệu, kết nối các nền kinh tế hiệu quả hơn, bền vững hơn, bao trùm hơn, có khả năng chống chịu cao hơn trước mọi thách thức, khủng hoảng.

Nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý của Nhà nước, Tổng Bí thư chia sẻ các thành tựu phát triển và định hướng lớn của Việt Nam nhằm tạo dựng môi trường ổn định, minh bạch, có khả năng thích ứng cao, đưa Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư toàn cầu, trung tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đại hội Đảng lần thứ XIV đã xác định các tầm nhìn, định hướng dài hạn của Việt Nam, nhất là việc xác lập mô hình phát triển mới dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế hiện đại, minh bạch và có tính dự báo cao; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trên lợi thế đông dân và cơ cấu dân số vàng; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ đạo, “đi tắt đón đầu” trong tiếp cận, nắm giữ các công nghệ tiên tiến; phát triển xanh và bền vững dựa trên kinh tế xanh, xã hội xanh và toàn diện.

Trong tiến trình này, Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế, được đối xử bình đẳng, được khuyến khích phát triển lâu dài, bền vững, hợp tác, liên kết và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc kiến tạo những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, xanh hơn, bền vững hơn và có khả năng chống chịu cao hơn; cam kết là đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm và một điểm đến hấp dẫn trong mạng lưới kinh tế toàn cầu và khu vực.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư cảm ơn, hoan nghênh các phát biểu, đề xuất thiết thực tại cuộc gặp, thể hiện quan tâm, hiểu biết, mong muốn của doanh nghiệp đối với thị trường, nền kinh tế Việt Nam; khẳng định sẽ động viên các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác, liên kết làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ chỉ đạo các cơ quan Việt Nam từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo những điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại diện cho đoàn doanh nghiệp, ông Arif P. Rachmat, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh châu Á cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; chúc mừng kết quả thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng lần thứ XIV, đánh giá cao và bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng cũng như những định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo các tập đoàn bày tỏ ấn tượng trước những thế mạnh của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài; khẳng định tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam theo hướng nhanh hơn, thông minh hơn để bước vào giai đoạn phát triển mới; cam kết không ngừng mở rộng cả quy mô và lĩnh vực đầu tư vào Việt Nam, trong đó ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, sạch, nông nghiệp thông minh, công nghiệp phụ trợ, logistics, phần mềm, dịch vụ tài chính. Đây chính là những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam.