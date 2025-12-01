Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến Vientinane, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Lào

(Ngày Nay) - Chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientinane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane

Sáng 1/12, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Vientinane, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Wattay, phía Lào có các đồng chí: Bounthong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; Vilay Lakhamphong - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào; Khemmani Pholsena - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phet Phomphiphak - Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Thongsavanh Phomvihane - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Atsaphangthong Siphandone - Ủy viên Trung ương Đảng, Đô trưởng Thủ đô Vientinane; Valaxay Lengsavad - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; Khamphao Ernthavanh - Đại sứ Lào tại Việt Nam; Outtama Sithipong - Vụ trưởng Vụ Lễ tân, Bộ Ngoại giao Lào.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Phu nhân, cùng đại diện các cơ quan, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện cộng đồng người Việt Nam sinh sống và học tập tại Lào cũng có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong không khí thắm đậm tình hữu nghị, thiếu nữ Lào và thiếu nhi tặng hoa Tổng Bí thư và Phu nhân, đại diện kiều bào và lưu học sinh Việt Nam tại Lào cũng như đông đảo các cháu học sinh và người dân Lào cầm quốc kỳ hai nước chào mừng Tổng Bí thư và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới tới Lào. Chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào (2/12/1975 -2/12/2025) và vào giai đoạn trước thềm Đại hội của hai Đảng được tổ chức vào năm 2026 nhằm đưa ra những quyết sách định hướng phát triển của mỗi nước.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự quyết tâm của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong việc kế thừa và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam phát triển phù hợp với yêu cầu, tầm nhìn và lợi ích chiến lược của hai nước trong giai đoạn mới.

