Tổng thống Mỹ chuẩn bị đề cử một cựu thống đốc làm Chủ tịch Fed

(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo các nguồn tin thân cận, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Ông Trump ngày 29/1 cho biết ông dự kiến sẽ công bố lựa chọn của mình cho vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ vào sáng 30/1 (giờ địa phương).

Các nguồn tin trên, vốn yêu cầu ẩn danh để thảo luận về các vấn đề chưa được công khai, lưu ý rằng lựa chọn này vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng cho đến khi ông Trump đưa ra thông báo chính thức.

Nhà Trắng và ông Warsh hiện chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Một nguồn tin cho biết ông Warsh, cựu Thống đốc Fed và là một trong bốn ứng viên cuối cùng trong danh sách rút gọn của ông Trump cho vị trí lãnh đạo Fed, đã đến Nhà Trắng vào ngày 29/1.

Các ứng cử viên khác trong danh sách rút gọn bao gồm Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett, Thống đốc Fed Christopher Waller và giám đốc điều hành của tập đoàn BlackRock Inc. - ông Rick Rieder.