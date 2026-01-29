Thị trường phản ứng tích cực sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

(Ngày Nay) - Thị trường thế giới đã phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức từ 3,50% đến 3,75%, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ ở mức 0,025% (tương ứng 12,19 điểm); Nasdaq Composite tăng 0,17% (40,35 điểm); S&P 500 gần như đi ngang khi giảm 0,01% (0,57 điểm).

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD duy trì sự ổn định sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định chính phủ nước này không can thiệp vào thị trường tiền tệ và tiếp tục theo đuổi chính sách “đồng USD mạnh”.

Ở châu Á, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng nhẹ 0,047% (25,17 điểm). Chỉ số Hang Sheng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,58% (699,96 điểm).

Trước đó, ngày 28/1 (giờ địa phương), Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Với tỷ lệ 10/12 phiếu thuận, Fed duy trì lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75%, kết quả đã được dự đoán rộng rãi khi các quan chức chờ đợi thêm dữ liệu về nền kinh tế Mỹ.

Trong thông báo về quyết định này, các nhà hoạch định chính sách lưu ý hoạt động kinh tế đang “mở rộng với tốc độ vững chắc”, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số “dấu hiệu ổn định”.