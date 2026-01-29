Thị trường phản ứng tích cực sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Thị trường thế giới đã phản ứng tích cực sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức từ 3,50% đến 3,75%, đúng như kỳ vọng của giới đầu tư.
Thị trường phản ứng tích cực sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng nhẹ ở mức 0,025% (tương ứng 12,19 điểm); Nasdaq Composite tăng 0,17% (40,35 điểm); S&P 500 gần như đi ngang khi giảm 0,01% (0,57 điểm).

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD duy trì sự ổn định sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định chính phủ nước này không can thiệp vào thị trường tiền tệ và tiếp tục theo đuổi chính sách “đồng USD mạnh”.

Ở châu Á, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng nhẹ 0,047% (25,17 điểm). Chỉ số Hang Sheng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,58% (699,96 điểm).

Trước đó, ngày 28/1 (giờ địa phương), Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2026, với lý do nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Với tỷ lệ 10/12 phiếu thuận, Fed duy trì lãi suất ở mức từ 3,50% đến 3,75%, kết quả đã được dự đoán rộng rãi khi các quan chức chờ đợi thêm dữ liệu về nền kinh tế Mỹ.

Trong thông báo về quyết định này, các nhà hoạch định chính sách lưu ý hoạt động kinh tế đang “mở rộng với tốc độ vững chắc”, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đã cho thấy một số “dấu hiệu ổn định”.

PV
FED Mỹ lãi suất

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng – Hà Nội – Nghệ An – Thành phố Hồ Chí Minh.
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
Những nữ chiến binh vàng SEA games 33: Hành trình lịch sử và lời chúc Tết ấm áp từ Esports nữ Việt Nam
(Ngày Nay) - Tết Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa, mang theo không khí sum vầy, những cành đào thắm đỏ và niềm vui nhìn lại một năm đầy dấu ấn. Trong dòng chảy rực rỡ của thể thao Việt Nam năm 2025, tấm Huy chương Vàng (HCV) lịch sử của đội tuyển nữ Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 (diễn ra tháng 12/2025 tại Thái Lan) chính là "món quà" ý nghĩa nhất, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ game thủ nữ.
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
Philippines cảnh báo người dân về virus Nipah
(Ngày Nay) - Ngày 28/1, Bộ Y tế Philippines đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác trước những báo cáo về sự lây lan của virus Nipah ở nước ngoài, đồng thời trấn an công chúng rằng nước này đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn sự xâm nhập và lây truyền của virus.
Thương - Tiếp nối chuyện đời, chuyện nghề từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
Thương - Tiếp nối chuyện đời, chuyện nghề từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
(Ngày Nay) - Sáng ngày 28/01, buổi ra mắt cuốn sách Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu diễn ra trong khung giờ làm việc nhưng khán phòng vẫn kín chỗ. Đồng nghiệp, học trò, bạn bè và nhiều độc giả quen thuộc có mặt từ sớm, tạo nên một không khí thân tình, gần gũi, đúng với tinh thần mà cuốn sách và tác giả luôn hướng tới.
Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.
Du lịch Thủ đô Tết Bính Ngọ "đón sóng" tăng trưởng
(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.