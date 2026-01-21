Tổng thống Mỹ tuyên bố không dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp G7

(Ngày Nay) - Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất, dự kiến diễn ra ngày 22/1, đồng thời bày tỏ hoài nghi về vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh của Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng nhân dịp tròn 1 năm nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump cho hay ông đã có lịch làm việc dày đặc tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), trong đó có các cuộc thảo luận về Greenland. Ông nêu rõ: "Tôi đã có các cuộc họp với những người có liên quan trực tiếp". Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi ông đe dọa áp thuế bổ sung đối với một số quốc gia châu Âu liên quan tới vấn đề Greenland.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump tiếp tục đặt dấu hỏi về cam kết phòng thủ của các đồng minh NATO đối với Mỹ, cho rằng Washington đã phải chi trả quá nhiều cho liên minh này trong khi chưa chắc nhận lại được sự bảo vệ tương xứng. Theo ông, Mỹ luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ các đồng minh, nhưng liệu NATO có làm điều tương tự khi Washington cần hay không.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng khẳng định vùng lãnh thổ tự trị Greenland giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Trước câu hỏi về việc Washington có thể hành động đến mức nào liên quan tới Greenland, ông chỉ úp mở rằng câu trả lời sẽ sớm được làm rõ.

Trước đó 1 ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định chủ quyền của Greenland và Vương quốc Đan Mạch phải được tôn trọng “một cách dứt khoát”, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đối mặt sức ép mới từ các tuyên bố và đe dọa thuế quan của Mỹ liên quan tới tương lai hòn đảo tại Bắc Cực này.

Căng thẳng bùng phát sau khi Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một loạt quốc gia châu Âu nếu Greenland không được chuyển giao cho Mỹ, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953 và hiện là vùng lãnh thổ tự trị với quyền tự quản rộng rãi từ năm 2009. Chính quyền Đan Mạch và Greenland nhiều lần khẳng định hòn đảo không phải để mua bán, kêu gọi Mỹ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.