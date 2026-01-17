Tổng thống Mỹ cảnh báo áp thuế những nước không ủng hộ kế hoạch Greenland

(Ngày Nay) - Ngày 16/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo ông có thể áp thuế thương mại đối với những quốc gia không ủng hộ kế hoạch Mỹ kiểm soát Greenland - vùng lãnh thổ của đồng minh Đan Mạch trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhắc lại quan điểm cho rằng việc kiểm soát Greenland là vì "an ninh quốc gia", đồng thời tuyên bố áp thuế với các nước không đồng ý với kế hoạch này. Trước đó, ông Trump còn cảnh báo sẽ giành quyền kiểm soát Greenland bằng biện pháp quân sự "nếu cần thiết".

Khi được hỏi về việc có rút Mỹ khỏi NATO hay không nếu khối quân sự này không giúp Washington giành được Greenland, ông Trump cho biết Mỹ đang thảo luận với NATO về vai trò cốt lõi của nước này trong liên minh quân sự liên quan đến hòn đảo ở Bắc Cực.

Trước bối cảnh trên, trong những ngày gần đây, các quốc gia châu Âu là thành viên của NATO đã thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland. Một số nước, trong đó có Italy, cho rằng cách tiếp cận đa phương là cần thiết để tránh leo thang căng thẳng tại Bắc Cực. Một phái đoàn lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ cũng đã thăm Copenhagen vào ngày 16/1 để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Đan Mạch và Greenland.

Trước đó, các quan chức ngoại giao của Đan Mạch và Greenland đã đến Nhà Trắng vào ngày 14/1 để đàm phán nhằm xoa dịu vấn đề nhưng sau đó cho biết họ vẫn “bất đồng cơ bản” với ông Trump. Một ngày sau đó Nhà Trắng cho biết Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã nhất trí thành lập một nhóm làm việc để tiếp tục đàm phán hai đến ba tuần một lần.

Trong khi đó, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển cho biết sẽ triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ để chuẩn bị cho các cuộc tập trận trong tương lai ở Bắc Cực. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố việc triển khai quân đội châu Âu không ảnh hưởng đến mục tiêu của ông Trump trong vấn đề Greenland.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Đức ngày 16/1 cho biết Quân đội Liên bang đang đánh giá các phương án tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực, trong đó có khả năng triển khai tiêm kích Eurofighter trong khuôn khổ phối hợp với NATO. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức nêu rõ, nhóm 13 binh sĩ Quân đội Liên bang đang làm nhiệm vụ khảo sát tại Greenland có trách nhiệm xem xét các kịch bản nâng cao an ninh khu vực, bao gồm kế hoạch tập trận với máy bay tuần tra biển tầm xa, triển khai khinh hạm hoặc các đơn vị hải quân giám sát vùng biển; đồng thời nhấn mạnh phương án điều động tiêm kích Eurofighter cũng được tính đến.