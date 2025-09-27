Tổng thống Putin: Nga cần ổn định chính trị hơn bao giờ hết

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đặc biệt cần sự ổn định chính trị, coi đây là nền tảng cho thành công trên mọi lĩnh vực, từ quân sự, an ninh đến kinh tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo TASS và RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, nước Nga đặc biệt cần sự ổn định chính trị, coi đây là nền tảng cho thành công trên mọi lĩnh vực, từ quân sự, an ninh đến kinh tế.

Phát biểu tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) Ella Pamfilova, ông Putin nói: “Người dân hiểu tầm quan trọng của điều này đối với Nga từ trước đến nay. Trong tình hình hiện nay, điều đó còn quan trọng gấp hai, ba lần so với trước kia. Ổn định chính trị và sự ổn định của hệ thống chính trị của chúng ta cũng như tình hình chính trị nội bộ là yếu tố then chốt."

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định chính quyền đang nỗ lực củng cố hệ thống chính trị quốc gia, bất chấp mọi khó khăn.

Theo ông Putin, Nga đang đạt tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực, kể cả quân sự, an ninh và kinh tế.

PV
Nga Vladimir Putin

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 2 dự án lớn tại Hải Phòng
(Ngày Nay) - Tối 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng - hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways
Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways
(Ngày Nay) -Sáng 25/9, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025 của Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã diễn ra và tập trung vào các nội dung quan trọng về nhân sự và hoạt động của Hãng trong thời gian tới.