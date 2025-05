TP HCM: Giảm áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2024-2025 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ngày 6-7/6, với 3 môn thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Năm nay, trong số hơn 88.200 học sinh lớp 9, có trên 76.400 em đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu vào 115 trường Trung học phổ thông công lập tại thành phố là hơn 70.070 học sinh (chiếm khoảng 79% số học sinh lớp 9, tăng so với tỷ lệ 65% của năm trước, chiếm hơn 90% so với số thí sinh đăng ký dự thi). So sánh chỉ tiêu và số thí sinh đăng ký dự thi cho thấy, áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập thành phố năm nay phần nào được giảm bớt so với những năm trước.

Ở giai đoạn này, việc ôn thi ở các trường tập trung vào việc hệ thống lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh. Thầy Phạm Thái Hồ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trương Công Định (quận Bình Thạnh) cho biết, trường tổ chức ôn tập 3 môn thi Văn, Toán, tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trong thời gian 2 tuần trước kỳ thi, mỗi môn sẽ tăng thêm 2 tiết mỗi tuần.

Hoạt động ôn tập tại trường chỉ diễn ra các buổi sáng, buổi chiều, học sinh tự ôn tập ở nhà. Bên cạnh ôn tập, chuẩn bị kiến thức cho học sinh, nhà trường chú trọng công tác hướng nghiệp, tư vấn tâm lý, giúp các em giảm áp lực thi tuyển.

Thầy Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh (Quận 1) chia sẻ, xuyên suốt trong công tác tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 9 từ đầu năm học, nhà trường luôn lưu ý các em vấn đề chọn nguyện vọng lớp 10 sao cho phù hợp năng lực học tập của bản thân, tránh áp lực quá lớn trước kỳ thi.

Ở giai đoạn này, bên cạnh vừa học vừa củng cố, học đến đâu chắc đến đó, các em cần rèn luyện thêm với bài thực tế, bởi định hướng ra đề thi sẽ tăng cường tính vận dụng thực tế. Năm nay, nhà trường không tổ chức các lớp ôn thi theo 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) như mọi năm, việc ôn tập được giáo viên kết hợp ngay trong quá trình học.

Nhà trường tổ chức học theo thời khóa biểu bình thường, không tăng tiết học đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay cũng là kỳ thi đầu tiên thực hiện theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi năm nay sẽ tăng cường tính vận dụng, theo định hướng đánh giá năng lực học sinh, bám sát yêu cầu, mục tiêu đánh giá năng lực học sinh của chương trình mới.

Thầy Võ Kim Bảo, giáo viên Ngữ văn Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (Quận 1) chia sẻ, trong quá trình ôn thi, học sinh được làm bài thi thử phần nào biết được năng lực của bản thân, từ đó có sự điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lý cũng như đưa ra lộ trình ôn tập của cá nhân mình.

Với định hướng đổi mới trong đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học sinh cần lưu ý rằng ngữ liệu trong đề thi Ngữ văn năm nay hoàn toàn mới, không có trong ba bộ sách giáo khoa hiện hành.

Điều đó giúp việc học văn, dạy văn thực tế hơn, đồng thời kiểm tra phản ánh đúng hơn năng lực và phẩm chất của người học. Học sinh cần chủ động đọc thêm các văn bản có cùng thể loại đã học để có thêm nhiều trải nghiệm thực tế. Đề thi năm nay có 2 ngữ liệu nên độ “phủ” của đề khá cao. Học sinh tránh được việc đoán đề, học tủ trong quá trình học, từ đó xây dựng kế hoạch học tập phù hợp hơn.

Phần nghị luận văn học chỉ còn 2 điểm với yêu cầu là viết một đoạn văn (trước đây là 4 điểm, yêu cầu viết bài văn hoàn chỉnh). Học sinh cần trang bị kỹ năng làm bài cẩn thận, đề không yêu cầu phân tích toàn bộ tác phẩm mà chỉ yêu cầu nghị luận về một khía cạnh nhất định.

Phần nhiều điểm nhất trong đề thi là viết bài văn nghị luận xã hội với 2 kiểu bài sẽ ra là: Nghị luận về một vấn đề đời sống hoặc nghị luận về một vấn đề cần giải quyết. Học sinh có thể tham khảo ý tưởng của các bài văn viết theo 2 kiểu bài của đề thi các năm trước (nghị luận về một tư tưởng, đạo lý và nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống) nhưng cần biết chọn lọc vì kỹ năng, kỹ thuật, yêu cầu của bài viết có nhiều khác biệt.

Dù tỷ lệ vào lớp 10 năm nay tăng lên nhưng các em cũng không vì thế mà chủ quan, đặc biệt với những học sinh đặt mục tiêu vào trường chuyên, trường tốp đầu, áp lực vẫn khá lớn.

Em Nguyễn Tuấn Lâm (Quận 1), đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa (trường dẫn đầu về có tỷ lệ đăng ký năm nay), nguyện vọng 2 là Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, nguyện vọng 3 là Trường Nam Sài Gòn.

Về nguyện vọng chuyên, em đăng ký vào lớp chuyên Hóa của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa; thi thêm vào lớp chuyên Hóa Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu, ngoài học trong trường, Lâm học thêm ở ngoài 4 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và Hóa học với 8 buổi/tuần. Mặc dù lịch học khá dày đặc nhưng em dành thời gian cuối tuần và buổi tối để vui chơi, thư giãn cân bằng việc học, giữ cho tinh thần thoải mái. Dù hơi lo lắng nhưng em tin mình nỗ lực thì sẽ đạt được kết quả thi tốt.

Chỉ còn hơn một tuần nữa kỳ thi lớp 10 công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức thi được ngành Giáo dục thành phố phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện đầy đủ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến kỳ thi có 158 hội đồng thi, với 4.424 phòng thi. Sở huy động 13.272 giáo viên coi thi và 2.070 nhân viên phục vụ thi.

Công tác triển khai quy chế thi được thực hiện đầy đủ đến các trường và phụ huynh, học sinh. Sở đã chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình, tổ chức ôn tập hiệu quả cho học sinh; đồng thời Sở phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố đảm bảo an ninh, an toàn cho các khâu trọng yếu như, bảo quản, in sao, vận chuyển đề/bài thi, chấm thi, lắp đặt camera giám sát.

Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ đảm bảo vấn đề về an ninh, an toàn; y tế, an toàn thực phẩm; hạ tầng kỹ thuật, điện lực; giao thông và thông tin liên lạc cho kỳ thi.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị liên quan nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.