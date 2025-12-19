OFFLINE “CUỐN” - Khi âm nhạc trở thành điểm chạm của sẻ chia tại Trường Đại học Y Dược Huế

(Ngày Nay) - Tối 18h ngày 27/12/2025, tại Hội trường A – Trường Đại học Y Dược Huế, Câu lạc bộ Guitar Trường Đại học Y Dược Huế sẽ tổ chức OFFLINE “CUỐN”, đêm nhạc thứ 19 trong chuỗi chương trình “Guitar Đam Mê” – hoạt động nghệ thuật đã trở thành dấu ấn quen thuộc của phong trào sinh viên Y Dược Huế suốt hơn một thập kỷ qua.

Ra đời và phát triển trong 15 năm hoạt động của CLB Guitar, chuỗi OFFLINE “Guitar Đam Mê” không đơn thuần là những đêm biểu diễn âm nhạc, mà còn là không gian để sinh viên gặp gỡ, sẻ chia và nuôi dưỡng cảm xúc giữa nhịp sống học tập đặc thù của một ngôi trường đào tạo y khoa. Với 18 đêm nhạc đã được tổ chức thành công trong 10 năm, OFFLINE dần trở thành hoạt động mang tính truyền thống, được mong đợi mỗi năm không chỉ bởi sinh viên trong trường mà còn bởi cộng đồng yêu âm nhạc tại Huế.

Mang tên gọi “CUỐN”, đêm nhạc năm nay được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, nơi khán giả được “cuốn” theo những thanh âm guitar acoustic mộc mạc, xen lẫn các bản phối hiện đại, gần gũi với thị hiếu của người trẻ. Toàn bộ tiết mục đều do các thành viên CLB Guitar trực tiếp biểu diễn, sau quá trình luyện tập và chọn lọc kéo dài trong hai tháng, thể hiện tinh thần nghiêm túc, chỉn chu trong một chương trình do sinh viên tự tổ chức.

Điểm nhấn của OFFLINE “CUỐN” không chỉ nằm ở âm nhạc mà còn ở giá trị nhân văn mà chương trình hướng tới. Đây là đêm nhạc từ thiện với thông điệp “Chung tay lan tỏa yêu thương”, hướng tới việc gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện tại Khoa Ung bướu, Trường Đại học Y Dược Huế. Với mức vé 25.000 đồng/vé, mỗi khán giả đến với chương trình không chỉ là người thưởng thức nghệ thuật, mà còn trực tiếp góp phần sẻ chia, kết nối những tấm lòng vì cộng đồng.

Về quy mô, OFFLINE “CUỐN” được tổ chức tại hội trường có sức chứa 368 ghế ngồi – không gian từng ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 95% ở các kỳ OFFLINE trước và đạt 100% tại OFFLINE gần nhất mang tên “KÝ ỨC”. Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư đầy đủ, hiện đại; trong khi đó, toàn bộ thiết kế sân khấu và background được các thành viên CLB tự tay thực hiện, cho thấy tinh thần chủ động, sáng tạo và gắn kết của một tập thể sinh viên trẻ.

Đêm nhạc dự kiến có sự hiện diện của các thầy cô là bác sĩ, cán bộ Trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế; đại diện các câu lạc bộ trong trường; các CLB Guitar đến từ các trường đại học trực thuộc Đại học Huế, cùng đông đảo khán giả yêu âm nhạc từ nhiều nơi.

Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và sự chỉ đạo của Đoàn Trường, OFFLINE “CUỐN” là chương trình cấp Trường, hướng đến đối tượng khán giả đa dạng. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của âm nhạc, chương trình còn lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và những giá trị tích cực trong đời sống sinh viên.

Từ một hoạt động nội bộ của CLB, OFFLINE sau nhiều năm đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đại diện cho sức sống của phong trào sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế nói riêng và sinh viên Thành phố Huế nói chung. OFFLINE “CUỐN” vì thế không chỉ là một đêm nhạc cuối năm, mà còn là nơi những người trẻ gửi gắm đam mê, kết nối cảm xúc và cùng nhau lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc.