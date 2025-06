TP Hồ Chí Minh: Dự kiến điểm chuẩn lớp 10 tăng nhẹ

Thống kê sơ bộ từ các tổ chấm cho thấy phổ điểm năm nay đồng đều và tích cực hơn, phản ánh chất lượng đề thi và năng lực học sinh.

Ở môn Ngữ văn, điểm dưới trung bình rất hiếm. Nhiều bài làm đạt từ 6 đến 7,5 điểm. Một số bài xuất sắc đạt mức 9 điểm, nhưng điểm 8 trở lên vẫn được cho là “khó chạm tới”. Đề thi bám sát định hướng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vừa có tính thực tiễn, vừa thể hiện yêu cầu cao về khả năng đọc hiểu và tư duy phản biện. Câu nghị luận xã hội chiếm 4 điểm yêu cầu học sinh bày tỏ quan điểm về việc "nhận ra giá trị tốt đẹp giữa đời sống thực tại là biểu hiện của sự trưởng thành". Đây là phần gây phân hóa rõ nét khi đa số học sinh chỉ làm được một phần yêu cầu.

Ở môn Toán, tuy đề được đánh giá là hợp lý và không đánh đố, nhưng để đạt điểm tối đa, học sinh phải có kỹ năng lập luận và trình bày tốt. “Mỗi tổ chấm chỉ ghi nhận từ 1 đến 3 bài đạt điểm 10. Phổ điểm tập trung ở mức 5,5 đến 7,5 điểm”, một giám khảo cho biết. Theo phân tích, học sinh trung bình - khá thường đạt 5,5 - 6,5 điểm; học sinh khá - giỏi khoảng 6,75 - 8 điểm; học sinh giỏi - xuất sắc đạt từ 8,3 đến 9 điểm trở lên.

Tương tự, môn tiếng Anh cũng cho thấy sự cải thiện nhẹ về phổ điểm. Theo các giáo viên chấm thi, khoảng điểm phổ biến là từ 6 đến 7 điểm. Điểm 10 xuất hiện lác đác, trong khi điểm thấp nhất chỉ 1,5. Đề thi có tính phân hóa rõ, không đánh đố về từ vựng nhưng đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng ngữ pháp và từ vựng trong tình huống cụ thể. “Nhiều em vẫn học từ rời rạc, chưa gắn kết được kiến thức với kỹ năng làm bài, nên dù có học từ nhưng vẫn không đạt điểm cao”, một giáo viên nhận xét.

Từ phổ điểm này, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 năm nay sẽ có sự điều chỉnh tùy theo từng nhóm trường. Đặc biệt, điểm chuẩn ở các trường tốp đầu có thể tăng từ 0,5 đến 1 điểm so với năm ngoái, trong khi các trường tốp giữa hoặc tốp 2 có thể giữ nguyên. Các thầy cô nhận định, phổ điểm năm nay đẹp hơn, tỷ lệ điểm trên trung bình cao hơn nhưng cũng phải lưu ý rằng năm nay là năm TP Hồ Chí Minh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập mạnh nhất từ trước đến nay, trong khi số lượng thí sinh lại giảm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 khoảng 77.000 học sinh, tăng hơn 3.000 chỉ tiêu so với năm trước. Trong khi đó, số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm nay chỉ hơn 94.000, giảm so với mốc gần 100.000 vào năm 2024. Do đó, cuộc cạnh tranh được đánh giá là bớt áp lực hơn.

Chính điều này khiến cho dù điểm chuẩn có xu hướng tăng ở tốp 1, thì ở các trường tốp 2 - nơi tập trung đông học sinh có học lực khá, điểm chuẩn có thể không biến động lớn.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, Thành phố không công bố sớm điểm thi lớp 10, mọi công tác đều theo đúng tiến độ như thông báo từ đầu kỳ. Cụ thể, từ ngày 23 đến 26/6, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi qua cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, qua các kênh chính thức hoặc tại nơi đăng ký dự thi. Sau đó, từ ngày 27/6, học sinh bắt đầu nộp hồ sơ nhập học nếu trúng tuyển.