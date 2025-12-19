Bật mí những thử thách đầu tiên dành cho những “cây mic” trẻ tại SPEAK UP 2026

(Ngày Nay) - Vừa qua, SPEAK UP 2026 chính thức công bố thể lệ vòng Hồ sơ và Sơ loại. Với chủ đề “Be Raw. Be the Miracle” cuộc thi nhanh chóng thu hút sự quan tâm và đăng ký tham dự của đông đảo thí sinh yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình.

SPEAK UP 2026 là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng trên toàn miền Bắc do Đoàn thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện. Trở lại với mùa thứ 6 cùng chủ đề “Be Raw. Be the Miracle”, cuộc thi mong muốn tôn vinh giá trị độc bản của mỗi MC, để cảm xúc chân thật lan tỏa và chạm tới khán giả.

Bật mí những thử thách đầu tiên dành cho những “cây mic” trẻ tại SPEAK UP 2026 ảnh 1

SPEAK UP 2026 chính thức trở lại, mang đến sân chơi chuyên nghiệp dành cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực dẫn chương trình.

Mở đầu hành trình SPEAK UP 2026 là vòng Hồ sơ diễn ra từ ngày 09/12/2025 đến 15 giờ ngày /12/2025. Các thí sinh tham gia bằng cách điền đơn đăng ký online, kết quả sau đó sẽ được Ban Tổ chức thông báo qua email cá nhân. Đối tượng tham gia dự thi của SPEAK UP 2026 là các bạn học sinh THPT, sinh viên trên toàn khu vực miền Bắc.

Bật mí những thử thách đầu tiên dành cho những “cây mic” trẻ tại SPEAK UP 2026 ảnh 2

Chỉ sau thời gian ngắn mở đơn, SPEAK UP 2026 đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh, khởi động hành trình tìm kiếm những gương mặt MC tiềm năng.

Sau khi vượt qua vòng Hồ sơ, các thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng Sơ loại mang chủ đề “THE REFLECTION”. Đây là cơ hội để thí sinh thể hiện năng lực và dấu ấn cá nhân thông qua các kỹ năng cơ bản của một MC như giọng nói, tư duy nội dung và khả năng làm chủ sân khấu.

Ở vòng Sơ loại, thí sinh sẽ thực hiện bài dẫn cá nhân với đề bài được xác định thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên một trong 10 đồ vật do Ban Tổ chức chuẩn bị. Mỗi lượt thi gồm 6 thí sinh và các bạn có 5 phút chuẩn bị trước khi trình bày với Ban Giám khảo.

Bật mí những thử thách đầu tiên dành cho những “cây mic” trẻ tại SPEAK UP 2026 ảnh 3

Dàn Giám khảo giàu kinh nghiệm tại vòng Sơ loại của SPEAK UP 2024 góp phần khẳng định tính chuyên môn và chất lượng của cuộc thi.

Vòng Hồ sơ và Sơ loại chính là bước đệm quan trọng, mở ra cơ hội cho các thí sinh thể hiện tài năng và bộc lộ cá tính của mình. Qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất để tiếp tục hành trình chinh phục ngôi vị cao quý của SPEAK UP 2026. Với sự đầu tư nghiêm túc, SPEAK UP 2026 hứa hẹn trở thành sân chơi chuyên nghiệp, hấp dẫn, dành riêng cho những bạn trẻ đam mê công việc dẫn chương trình.

