TPHCM: Tìm khoảnh khắc đẹp của Hát bội xưa và nay

(Ngày Nay) -Ngày 15/7, Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM thông báo phát động cuộc thi Sưu tầm và Sáng tác ảnh nghệ thuật chủ đề “Hát bội TPHCM - xưa và nay”

Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM (31/5/1977 – 31/5/2027).

Cuộc thi cũng nhằm tôn vinh loại hình nghệ thuật hát bội – di sản sân khấu truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần lưu giữ, quảng bá và lan tỏa những giá trị nghệ thuật đặc sắc của hát bội trong đời sống đương đại.

Với chủ đề “Hát bội TPHCM - xưa và nay”, cuộc thi mong muốn xây dựng một kho tư liệu hình ảnh phong phú, phản ánh chặng đường hình thành và phát triển của nghệ thuật hát bội trên địa bàn TPHCM qua nhiều thời kỳ.

Thông qua các tác phẩm dự thi, BTC kỳ vọng tái hiện vẻ đẹp của nghệ thuật hát bội từ hậu trường, hóa trang, biểu diễn, truyền dạy đến các hoạt động giao lưu cộng đồng. Đồng thời khuyến khích những góc nhìn sáng tạo về sức sống của hát bội trong bối cảnh văn hóa hiện đại. Đây cũng là dịp tri ân các thế hệ nghệ sĩ, nghệ nhân đã dành trọn tâm huyết cho việc bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.

Theo thông tin từ BTC, cuộc thi gồm 2 bảng: bảng A - Ảnh sưu tầm “Hát bội xưa” dành cho các tác phẩm mang giá trị tư liệu lịch sử về nghệ thuật hát bội được sáng tác trước ngày 1/1/2021. Tác phẩm dự thi bảng A không bắt buộc do người dự thi trực tiếp chụp nhưng phải được sưu tầm từ nguồn hợp pháp và người dự thi phải có quyền hợp pháp để sử dụng tác phẩm tham gia cuộc thi.

Bảng B - Ảnh nghệ thuật “Hát bội ngày nay” dành cho các tác phẩm phản ánh đời sống nghệ thuật hát bội từ ngày 1/1/2021 đến nay.

Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài nước có thể dự thi theo các nội dung sáng tác, gồm: các hoạt động biểu diễn, truyền dạy, bảo tồn, phát huy nghệ thuật hát bội; các đoàn hát, nghệ sĩ hát bội, các vở diễn nổi tiếng; lễ hội, sự kiện văn hóa liên quan đến hát bội; những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TPHCM; chân dung nghệ sĩ, các sự kiện văn hóa và sự gắn kết giữa hát bội với đời sống đương đại; hậu trường sân khấu, công tác hóa trang, luyện tập, sự giao lưu giữa hát bội với công chúng và các hoạt động đưa hát bội đến trường học, cộng đồng.

BTC khuyến khích những góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc, có giá trị nghệ thuật cao thể hiện vẻ đẹp của diễn xuất, hóa trang, phục trang, đạo cụ, âm nhạc và không gian sân khấu hát bội; đồng thời phản ánh sức sống của nghệ thuật hát bội trong đời sống văn hóa đương đại.

Về cách thức dự thi, ở bảng A, mỗi tác giả được gửi không giới hạn số lượng tác phẩm (có thể là ảnh đơn hoặc bộ ảnh). Ở bảng B, mỗi tác giả gửi tối đa 10 tác phẩm, bao gồm ảnh đơn và/hoặc ảnh bộ (không quá 3 ảnh bộ). Quy định về ảnh bộ ở cả 2 bảng là mỗi bộ ảnh gồm 5 – 8 ảnh và 1 ảnh thể hiện bố cục tổng thể của bộ ảnh (ảnh bố cục không được chấm như một ảnh độc lập).

Ảnh dự thi có định dạng JPEG, kích thước không quá 3.000 x 2.000 pixels, ảnh vuông cạnh 2.000 pixels, độ phân giải 300 dpi, dung lượng không quá 5MB.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/7 đến 16 giờ ngày 2/12/2026. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến diễn ra vào dịp Tết dương lịch 2027.