Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 27/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025.

Đây là một trong những nội dung chính của Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 27/9/2025 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký ban hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 70/2025/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 14/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật nêu trên nhằm bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thi hành Luật; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức về Luật và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật; bảo đảm việc tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung đổi mới trong Luật, đặc biệt là xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên môi trường điện tử nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025

Kế hoạch gồm 07 nội dung chính như sau:

Thứ nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các bộ, cơ quan có liên quan và các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình khác theo chức năng quản lý của từng bộ, cơ quan, biên soạn tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Thời gian thực hiện trong Quý IV năm 2025 và các năm tiếp theo.

Thứ hai, Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của mình; các bộ, ngành, địa phương rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan mình hoặc cấp dưới ban hành có liên quan đến Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả rà soát kèm theo đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cụ thể đối với từng văn bản và đánh giá sơ bộ tính tương thích với Luật về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2025. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát cập nhật định kỳ trong quá trình triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn, bảo đảm kịp thời bổ sung, điều chỉnh các văn bản liên quan cho phù hợp.

Thứ ba, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan có liên quan xây dựng 02 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật sau: (1) Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; (2) Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. Thời hạn trình: Trước ngày 15/10/2025. Thời gian ban hành: Trước ngày 01/12/2025.

Việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật được thực hiện theo Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 9.

Thứ tư, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Xây dựng Chiến lược Tiêu chuẩn Quốc gia trước ngày 30/4/2026

Thứ năm, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia trước ngày 30/4/2026.

Thứ sáu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định cụ thể hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật cho các đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Thứ bảy, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ quản lý được phân công tổ chức các nội dung hỗ trợ thi hành Luật theo quy định pháp luật, bao gồm: hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật; tổ chức tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện Luật và các văn bản hướng dẫn; tổ chức rà soát, đánh giá và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan; bảo đảm các điều kiện thi hành theo quy định tại Điều 59 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện hằng năm theo quy định; đề xuất biểu dương, khen thưởng theo quy định pháp luật các sản phẩm truyền thông có giá trị tuyên truyền cao, có sức lan tỏa xã hội, góp phần đưa Luật vào cuộc sống hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các bộ, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan để làm rõ, thống nhất hướng dẫn thực hiện. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (27/9/2025).