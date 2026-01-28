Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Sáng 28/1. triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” được tổ chức lần đầu tiên tại Đường sách TPHCM chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Triển lãm kéo dài đến hết ngày Chủ nhật 1/2/2026 trong không gian mở thuận tiện cho mọi người tham quan.
Độc giả tham quan triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”
Độc giả tham quan triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”

Sự kiện bao gồm 3 hoạt động: Triển lãm bìa báo Xuân tuyển chọn xưa và nay; Kệ thưởng thức giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026; Bàn tròn giao lưu “Báo Xuân tiến bước thời đại số” với sự tham gia của các diễn giả: nhà báo Lê Hữu Tuấn – Phó Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc, nhà nghiên cứu Trần Đình Ba - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM, đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa - tác giả “Đọc sách cũng như yêu”, Á hậu quốc tế Thúy Vân (Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024).

Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” ảnh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”. Ảnh: Nguyễn Anh

Triển lãm bao gồm 3 cụm chủ đề nội dung: Bìa báo Xuân Việt Nam thế kỷ 19 số hóa, bao gồm bìa báo Xuân “Nam Phong” số Tết Mậu Ngọ 1918 được xem là báo Xuân đầu tiên của Việt Nam; Triển lãm “Bìa báo Xuân qua nửa thế kỷ” số hóa, mang tính tuyển chọn đại diện từ các báo.

Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” ảnh 2

Quan khách tham dự buổi khai mạc và tọa đàm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”. Ảnh: Nguyễn Anh

Kệ đọc giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đường sách phục vụ cho công chúng đọc miễn phí tại chỗ trên 20 ấn phẩm báo Xuân mới nhất từ các báo chí Trung ương và địa phương các tỉnh thành.

Triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” ảnh 3

Các diễn giả tại tọa đàm “Báo Xuân tiến bước thời đại số”

Bàn tròn “Báo Xuân tiến bước thời đại số” thảo luận các chủ đề về truyền thống làm báo Xuân và đọc báo xuân Việt Nam từ thời xưa; hậu trường bếp núc chuyện làm báo Xuân ở tòa soạn và nỗ lực của báo chí trong việc mang đến ấn phẩm đặc biệt đậm đà sắc Xuân cho công chúng; báo Xuân tiến bước mạnh mẽ trong thời công nghệ, chuyển đổi số, từ bản in truyền thống đến e-Paper. Các diễn giả và cử tọa đã cùng nhau trả lời các câu hỏi: Báo điện tử có “báo Xuân” không? Toà soạn trực tuyến “làm báo Xuân” ra sao? Bạn đọc Gen Z, sinh viên học sinh và tình yêu dành cho các ấn phẩm báo Xuân trong thời đại chuyển đổi số như thế nào?...

Đại sứ văn hóa đọc - tác giả Trung Nghĩa bày tỏ: "Triển lãm là sự kiện thời sự, ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về, gắn liền với sứ mệnh “Lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp”. Triển lãm ghi nhận truyền thống các giai phẩm Xuân xưa và nay – một thể tài sản phẩm báo chí mang tính văn hóa truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt của ngành nghề báo chí đương đại; khẳng định sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của nền báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị văn hoá cốt lõi; hội nhập cùng thời đại số - kỷ nguyên mới để tiếp cận thế hệ độc giả trẻ, sinh viên học sinh hôm nay".

Thanh Kiều
Báo Xuân tiến bước thời đại số

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.
Du lịch Thủ đô Tết Bính Ngọ "đón sóng" tăng trưởng
(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Hộp quà tết gói trọn hương vị Tây Bắc của nhà trà Shanam
Quà tết ngon, độc, lạ: Trái cây rừng sấy dẻo theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ
(Ngày Nay) -Bộ ba trái cây rừng sấy dẻo: Mận mây, đào rừng và táo sơn tra của nhà trà Shanam được lên men theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ đã chính thức có mặt trên kệ hàng tết nguyên đán 2026. Sản phẩm ngon, lành, sạch, được trà hữu và khách hàng đón nhận, ví như “món quà thiên thượng lạc nhân gian”, không thể thiếu trên bàn trà trong dịp Tết đến, xuân về.
Không chỉ là thương hiệu trà nổi tiếng với các sản phẩm trà shan tuyết cổ thụ, Shanam còn phát triển dòng sản phẩm trái cây sấy dẻo tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
Quà tết 2026: Mận Mây sấy dẻo – lời hẹn ước của mùa xuân nơi rẻo cao
(Ngày Nay) -Trái mận hậu sống trong mây Tà Xùa được những bàn tay thanh nữ người H.Mong hái về đúng độ chín tới. Bằng phương pháp ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam, vị chua chát ban đầu được chuyển hóa thành vị ngọt thanh khiết, trong veo như sương sớm và dịu dàng như một lời hẹn ước.
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
(Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số gồm: Thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.
Ảnh minh hoạ.
Nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa lễ hội Chùa Hương
(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương chính thức triển khai đồng bộ các hình thức bán vé, vận hành xe điện, đò thuyền và cáp treo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm an toàn, minh bạch và văn minh trong hoạt động lễ hội.
Các nhà lãnh đạo G7 tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm ở Kananaskis, Canada, năm 2025. Ảnh: Reuters.
Các nước G7 gánh "núi nợ" kỷ lục
(Ngày Nay) - Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.
Chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát
Chưa ghi nhận ca mắc virus Nipah, Việt Nam tăng cường công tác giám sát
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến ngày 26/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng, phòng chống dịch.