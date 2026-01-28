(Ngày Nay) -Sáng 28/1. triển lãm “Báo Xuân tiến bước thời đại số” được tổ chức lần đầu tiên tại Đường sách TPHCM chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Triển lãm kéo dài đến hết ngày Chủ nhật 1/2/2026 trong không gian mở thuận tiện cho mọi người tham quan.

Sự kiện bao gồm 3 hoạt động: Triển lãm bìa báo Xuân tuyển chọn xưa và nay; Kệ thưởng thức giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026; Bàn tròn giao lưu “Báo Xuân tiến bước thời đại số” với sự tham gia của các diễn giả: nhà báo Lê Hữu Tuấn – Phó Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc, nhà nghiên cứu Trần Đình Ba - Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập NXB Tổng Hợp TPHCM, đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa - tác giả “Đọc sách cũng như yêu”, Á hậu quốc tế Thúy Vân (Đại sứ văn hóa đọc TPHCM 2023-2024).

Triển lãm bao gồm 3 cụm chủ đề nội dung: Bìa báo Xuân Việt Nam thế kỷ 19 số hóa, bao gồm bìa báo Xuân “Nam Phong” số Tết Mậu Ngọ 1918 được xem là báo Xuân đầu tiên của Việt Nam; Triển lãm “Bìa báo Xuân qua nửa thế kỷ” số hóa, mang tính tuyển chọn đại diện từ các báo.

Kệ đọc giai phẩm báo Xuân Bính Ngọ 2026 tại Đường sách phục vụ cho công chúng đọc miễn phí tại chỗ trên 20 ấn phẩm báo Xuân mới nhất từ các báo chí Trung ương và địa phương các tỉnh thành.

Bàn tròn “Báo Xuân tiến bước thời đại số” thảo luận các chủ đề về truyền thống làm báo Xuân và đọc báo xuân Việt Nam từ thời xưa; hậu trường bếp núc chuyện làm báo Xuân ở tòa soạn và nỗ lực của báo chí trong việc mang đến ấn phẩm đặc biệt đậm đà sắc Xuân cho công chúng; báo Xuân tiến bước mạnh mẽ trong thời công nghệ, chuyển đổi số, từ bản in truyền thống đến e-Paper. Các diễn giả và cử tọa đã cùng nhau trả lời các câu hỏi: Báo điện tử có “báo Xuân” không? Toà soạn trực tuyến “làm báo Xuân” ra sao? Bạn đọc Gen Z, sinh viên học sinh và tình yêu dành cho các ấn phẩm báo Xuân trong thời đại chuyển đổi số như thế nào?...

Đại sứ văn hóa đọc - tác giả Trung Nghĩa bày tỏ: "Triển lãm là sự kiện thời sự, ý nghĩa nhân dịp Tết đến Xuân về, gắn liền với sứ mệnh “Lan tỏa tri thức và những giá trị văn hóa tốt đẹp”. Triển lãm ghi nhận truyền thống các giai phẩm Xuân xưa và nay – một thể tài sản phẩm báo chí mang tính văn hóa truyền thống, có ý nghĩa đặc biệt của ngành nghề báo chí đương đại; khẳng định sức sống bền bỉ và sự tiến hóa không ngừng của nền báo chí Việt Nam trên hành trình bảo tồn giá trị văn hoá cốt lõi; hội nhập cùng thời đại số - kỷ nguyên mới để tiếp cận thế hệ độc giả trẻ, sinh viên học sinh hôm nay".