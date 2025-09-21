Triển lãm di sản thêu Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo hiện đại

Trong không gian trưng bày, công chúng được chiêm ngưỡng tác phẩm độc đáo “Tiêu bản cắt 6 lớp” - một ẩn dụ thị giác cho quá trình tái cấu trúc di sản. Tác phẩm được bóc tách thành 6 lát cắt, tái hiện hành trình xuyên suốt các làng nghề thêu truyền thống trứ danh miền Bắc - Trung bộ, từ thêu long bào ở Đông Cứu đến thêu tranh ở Quất Động. Qua lăng kính sáng tạo “Khắc-Khảm-Cắt”, nghệ thuật thêu được khoác lên diện mạo mới, vừa tôn vinh giá trị cổ truyền vừa khơi gợi tư duy đương đại.

Triển lãm còn mang đến nhiều hoạt động gắn kết giữa nghệ thuật và công chúng: gặp gỡ, trò chuyện cùng nghệ nhân thêu Phùng Thị Vui; tham gia workshop thủ công làm chao đèn và trải nghiệm kỹ thuật thêu truyền thống. Đây là cơ hội để người tham dự hiểu sâu hơn, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp tinh xảo của di sản thêu Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật Huế Đinh Thị Hoài Trai cho hay, triển lãm “HER-ITAGE -Tái cấu trúc thêu truyền thống” sẽ là dịp để công chúng trải nghiệm sâu hơn về nghệ thuật thêu truyền thống thông qua mỗi tác phẩm trưng bày; đồng thời tái hiện tinh thần thủ công truyền thống bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, mang đến một trải nghiệm thẩm mỹ đa giác quan, vừa tinh tế, vừa đậm chiều sâu văn hóa.

“Không gian triển lãm “HER-ITAGE - Tái cấu trúc thêu truyền thống” sẽ tạo ra những “cuộc gặp gỡ” giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và cái mới, giữa truyền thống và sự tiếp nối bằng một tinh thần đầy trân trọng, sáng tạo. Tạo cầu nối giữa thời trang và nghệ thuật trong không gian sáng tạo mang đậm tinh thần của nghệ sĩ Điềm Phùng Thị- người luôn đề cao vẻ đẹp Đông phương và bản sắc Việt Nam trong mỹ thuật”, Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật Huế hy vọng.

“HER-ITAGE” là một dự án đánh dấu gần 10 năm hoạt động của thương hiệu Lecia do Nhà thiết kế Nguyễn Quỳnh Anh sáng lập. Dự án phản ánh một góc nhìn mới mẻ, sâu sắc về mối quan hệ giữa nàng thơ hiện đại và di sản truyền thống. Thay vì chỉ thay đổi phom dáng, Lecia mang kỹ thuật thủ công truyền thống Việt Nam vào diện mạo đương đại, khẳng định rằng váy cưới “made in Vietnam” không chỉ là sản phẩm mà còn là tác phẩm nghệ thuật chứa đựng niềm tự hào và câu chuyện văn hóa.

Triển lãm mở cửa đón công chúng đến tham quan từ ngày 21-29/9, tại Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị, thành phố Huế.