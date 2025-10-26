Triển lãm quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 – Quy mô lớn nhất từ trước đến nay

(Ngày Nay) - Sáng ngày 26 tháng 10 năm 2025, Triển lãm Quốc tế Ngành Cửa Việt Nam 2025 – VNDA EXPO 2025, diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội). Tham dự triển lãm có sự góp mặt của hàng nghìn hội viên đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc và đông đảo khách thăm quan.

Đây là triển lãm chuyên ngành cửa có quy mô quốc tế lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Hiệp hội sau 5 năm hình thành và trưởng thành. Sự kiện là một phần của Hội chợ Mùa Thu – chương trình tầm cỡ quốc gia, quy tụ 6 kỷ lục Việt Nam và dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách mỗi ngày. Dự kiến kéo dài từ ngày 26/10/2025 đến ngày 04/11/2025.

Được thành lập từ năm 2.000 với sứ mệnh “Kết nối – Hỗ trợ – Phát triển bền vững”, Hiệp hội Cửa Việt Nam (VNDA) hiện quy tụ 19 chi hội và hơn 20.000 hội viên trên toàn quốc.

Trong suốt chặng đường phát triển, Hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình xúc tiến thương mại, đào tạo chuyên ngành, hội thảo khoa học và kết nối doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng cơ hội xuất khẩu cho doanh nghiệp Việt.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Ngô Quốc Huân – Chủ tịch Hiệp hội Cửa Việt Nam (VNAD) cho biết, Hiệp hội Cửa Việt Nam luôn nỗ lực trở thành mái nhà chung của cộng đồng làm ngành cửa, là nơi tập hợp trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của 20.000 nghìn hội viên trên khắp cả nước.

Triển lãm lần này là nơi quy tụ những thương hiệu, sản phẩm và công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực cửa, nhôm kính, phụ kiện và vật liệu xây dựng. Đây không chỉ là dịp để các doanh nghiệp trưng bày, quảng bá thương hiệu mà còn là cơ hội quý báu để các doanh nghiệp và hội viên cửa giao lưu, học hỏi, mở rộng hợp tác, hướng tới xây dựng một ngành cửa Việt Nam hiện đại, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Ông Ngô Quốc Huân cho biêt thêm, trong thời gian tới, hiệp hội sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo chuyên ngành để giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ, sản phẩm và tri thức mới, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bắt kịp xu hướng phát triển nhằm nhằm loại bỏ các sản phẩm kém chất lượng khỏi thị trường, tạo điều kiện cho các sản phẩm tốt phát triển.

Cũng theo báo cáo IMARC (2024), thị trường cửa Việt Nam hiện đạt 590–600 triệu USD, tương đương 1–2% giá trị toàn ngành xây dựng (36–75 tỷ USD). Dù chiếm tỷ trọng nhỏ, nhưng đây là lĩnh vực có dư địa phát triển rất lớn trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, gia tăng dự án cao tầng, trung tâm thương mại và công trình xanh.

Dự báo đến năm 2033, ngành xây dựng Việt Nam sẽ tăng trưởng 7–8%/năm, trong khi thị trường cửa duy trì 4–5%/năm. Cùng với các sản phẩm cửa thông minh, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, ngành cửa Việt Nam đang mở ra cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong thập kỷ tới. Sự phát triển của ngành cửa cũng kéo theo sự lớn mạnh của công nghiệp phụ trợ – từ kính, nhôm, gỗ, sơn, kim loại cho đến bản lề, khóa, tay nắm, thiết bị chống cháy, góp phần tạo thêm việc làm và giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

VNDA kỳ vọng với đầu tư công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế và chuỗi cung ứng nội địa hoàn chỉnh, ngành cửa Việt Nam sẽ vươn tầm khu vực, không chỉ phục vụ tốt thị trường nội địa mà còn hướng tới xuất khẩu trong tương lai gần.