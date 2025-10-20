Gấp rút hoàn thiện, đảm bảo tiến độ Hội chợ mùa Thu 2025

(Ngày Nay) - Chiều 19/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 - và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng Ban chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025 - và các thành viên Ban chỉ đạo đã kiểm tra việc triển khai tổ chức Hội chợ.

Hội chợ mùa Thu 2025 là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEC) cùng các bộ, ngành, địa phương tổ chức sự kiện trên toàn bộ không gian VEC.

Sự kiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp, các địa phương và người tiêu dùng.

Đặc biệt, đây không chỉ là không gian kết nối thương mại, mà còn là điểm nhấn của chuỗi chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch, trong bối cảnh Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức về tiêu dùng nội địa, thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Báo cáo sơ bộ về tình hình triển khai Hội chợ mùa Thu 2025 với Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết tính đến thời điểm hiện nay, các đơn vị thi công Hội chợ mùa Thu 2025 đang làm việc với tinh thần "làm ngày, làm đêm" với mục tiêu cao nhất là đảm bảo đúng tiến độ đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính từ thời điểm có công điện chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 đến lễ khai mạc Hội chợ chỉ trong vòng 1 tháng. Thế nhưng, toàn bộ hệ thống các cơ quan từ Trung ương tới địa phương, cùng doanh nghiệp và đơn vị tổ chức đã và đang nỗ lực thần tốc, làm việc ngày đêm để hoàn thiện việc chuẩn bị, sẵn sàng cho Hội chợ.

Hội chợ mùa Thu 2025 với chủ đề: “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” diễn ra từ ngày 25/10-4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000m2, 5 phân khu chủ đề và trên 3.000 gian hàng.

Cùng đó, hội chợ có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành trung ương, cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã và tập đoàn lớn của Việt Nam. Đồng thời thu hút đông đảo đối tác, doanh nghiệp quốc tế đến trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong suốt thời gian diễn ra, Hội chợ dự kiến sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã báo cáo về tình hình tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 tính đến ngày 19/10.

Về kinh phí tổ chức Hội chợ, ông Vũ Bá Phú thông tin, ngày 15/10, Bộ Tài chính đã có Tờ trình số 732/TTr-BTC gửi Chính phủ bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan Trung ương và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho các địa phương năm 2025 để tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025.

Ngày 18/7, trên cơ sở chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Văn phòng Chính phủ đã gửi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

Ngoài ra, về thiết kế, trang trí tổng thể và hệ thống nhận diện cho Hội chợ, theo ông Vũ Bá Phú, Tập đoàn Vingroup/Công ty VEC đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc thiết kế, trang trí tổng thể; thiết kế các phân khu, logo, hệ thống nhận diện chung của Hội chợ và được Ban Chỉ đạo Hội chợ phê duyệt để thống nhất giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong công tác tổ chức, tham gia.

“Về doanh nghiệp, tổ chức tham gia trưng bày Hội chợ, đến nay, các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký tham gia Hội chợ đã phủ kín toàn bộ diện tích trưng bày của tòa nhà Trung tâm Triển lãm; trong đó, có khoảng 80 gian hàng của các doanh nghiệp nước ngoài (chủ yếu là máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất). Số lượng các ngành hàng trưng bày tại Hội chợ phong phú và đa dạng trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học và công nghệ, nông sản và thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại, hàng tiêu dùng,” ông Vũ Bá Phú nêu rõ.

Về truyền thông, quảng bá cho Hội chợ, ngày 14/10, Ban Tổ chức đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Hội chợ mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Đồng thời, VTV, VOV, TTXVN và các cơ quan truyền thông đã liên tục truyền thông rộng rãi trên các kênh, phương tiện truyền thông.

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Bá Phú đã thông tin về việc tổ chức thi công, dàn dựng, trang trí tổng thể Hội chợ. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã bắt đầu vào thi công từ 17/10 theo đúng tiến độ và đảm bảo sẽ hoàn thành trước ngày 22/10 để bàn giao cho doanh nghiệp trưng bày hàng hóa phục vụ tổng duyệt đúng ngày 24/10.

Riêng với việc tổ chức các sự kiện trong thời gian diễn ra Hội chợ, theo ông Vũ Bá Phú, Bộ Công Thương đã thống nhất và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ tổ chức 10 hội thảo chuyên ngành, diễn đàn xuất khẩu trực tuyến với Alibaba, Amazon, hội nghị giao dịch thương mại B2B cho các nhà mua hàng quốc tế do các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đưa về nước.

“Các Thương vụ trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục tích cực mời các đoàn mua hàng từ khắp nơi trên thế giới vào Việt Nam mua hàng tại Hội chợ. Hiện tại, đã có 25 đoàn doanh nghiệp quốc tế đăng ký vào giao dịch tại Hội chợ”, ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Đối với việc đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Hội chợ (do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện), lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho hay, ngày 14/10/2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì họp nghe báo cáo về việc phối hợp, tham gia tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân xã Đông Anh và Tổng công ty Điện lực Thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup/VEC thực hiện các nhiệm vụ liên quan được Ban chỉ đạo giao.

“Riêng biện pháp đảm bảo an ninh cho Lễ khai mạc, Lễ bế mạc, Bộ Công Thương đã làm việc với Cục cảnh vệ K01, Bộ Công an để cung cấp thông tin cụ thể, lên phương án đảm bảo an ninh theo quy định,” ông Vũ Bá Phú thông tin thêm.

Đối với việc tổ chức Lễ khai mạc, Lễ bế mạc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Thời gian này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup/VEC và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban chỉ đạo kịch bản chi tiết, dàn dựng, vận hành sân khấu trung tâm.

Theo ông Vũ Bá Phú, riêng Lễ khai mạc, Bộ Công Thương đã xây dựng bản phân công công việc cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan và sẽ tổ chức họp vào ngày 20/10.

Về tổ chức khu ẩm thực ngoài trời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo tại phiên họp ngày 12/10 tại Văn phòng Chính phủ về việc giao Tập đoàn Vingroup/VEC có giải pháp cho việc cấp thoát nước.

Hiện tại, VEC báo cáo đã có giải pháp là bổ sung đường cấp thoát nước vào gần sát từng khu vực bếp các đơn vị tham gia (2 đơn vị sử dụng chung 1 khu cấp thoát nước).

Hiện tại, cơ bản các công việc tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 đang được các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo có thể tổng duyệt vào 19 giờ ngày 24/10, Lễ khai mạc tổ chức vào 20 giờ ngày 25/10.