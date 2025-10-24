Phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” của điện ảnh Việt Nam được chiếu miễn phí tại Hội chợ mùa Thu

(Ngày Nay) - Ngày 23/10, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, phim “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” là 2 tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của điện ảnh trong thời gian gần đây sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả trong khuôn khổ Hội chợ mùa Thu 2025, diễn ra từ ngày 25/10 - 4/11 tại Nhà triển lãm Kim Quy, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Lấy cảm hứng từ những sự kiện lịch sử bi tráng, bộ phim “Mưa đỏ” khắc họa sâu đậm ý chí, tinh thần kiên cường và lòng hy sinh của người lính qua những thước phim xúc động, chân thực và đầy tính nhân văn. Điểm sáng nổi bật của “Mưa đỏ” là hình tượng người lính Bộ đội Cụ Hồ được khắc họa sâu sắc, sống động với những phẩm chất cao quý, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh. Đây chính là những giá trị trường tồn, là cội nguồn sức mạnh để Quân đội ta tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ phim “Tử chiến trên không” lại khắc họa sinh động cuộc đấu trí, đấu lực khốc liệt trên bầu trời, tôn vinh lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những chiến sĩ lực lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Theo đó, tại tầng 3, sảnh 6 của Hội chợ, phim truyện “Mưa đỏ” sẽ có 3 suất chiếu, vào lúc 9 giờ, 13 giờ 45 phút, 18 giờ 30 phút và 2 suất chiếu phim truyện “Tử chiến trên không”, vào lúc 11 giờ 30 phút, 16 giờ 15 phút hàng ngày, bắt đầu từ ngày 26/10 đến 4/11/2025.

Khán giả có thể đặt vé và nhận vé xem phim trực tiếp tại khu vực quầy vé và Drink & Food, Phân khu 12 ngành công nghiệp văn hóa, Nhà triển lãm Kim Quy, hoặc đặt vé online qua hệ thống sẽ được cập nhật.

Hội chợ mùa Thu 2025 do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup và các bộ, cơ quan, địa phương cùng tổ chức. Mang tầm vóc của một sự kiện quốc gia, Hội chợ nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu.

Nổi bật trong chuỗi hoạt động của Hội chợ là không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Công nghiệp văn hóa - Tinh hoa văn hóa Việt Nam”. Với không gian mang tính biểu tượng cao, không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa là nơi vừa khởi động, vừa hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chuyển hóa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, làm động lực thúc đẩy phát triển đất nước và củng cố nền tảng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Tận dụng tối đa lợi thế về hạ tầng hiện đại và không gian rộng lớn để tạo ra một quần thể trải nghiệm đồng bộ và hấp dẫn, không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa lan tỏa giá trị của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Đây là dịp để các doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo, nhà đầu tư và công chúng gặp gỡ trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm và trao đổi cơ hội hợp tác, minh chứng cho sức sống và tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt không gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ về các ngành công nghiệp văn hóa được thiết kế, bố trí chung trong không gian các ngành, lĩnh vực công nghiệp, thương mại khác, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đối tác ở các ngành, nghề lĩnh vực kinh tế khác tìm hiểu, đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp văn hóa, góp phần tạo động lực cho công nghiệp văn hóa tiếp tục gặt hái các mùa vàng tiếp theo.

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết, không gian ngành điện ảnh được trưng bày tại trung tâm Hall 6, được thiết kế như một không gian phản ánh toàn diện hoạt động của ngành điện ảnh Việt Nam từ sản xuất, phát hành đến các dịch vụ, sản phẩm sáng tạo gắn liền với hoạt động điện ảnh.

Khu vực check-in sinh động, hiện đại và đậm chất điện ảnh, là điểm dừng lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ, lan tỏa hình ảnh và tinh thần của điện ảnh Việt Nam.

Khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm, vật phẩm lưu niệm và dịch vụ liên quan đến điện ảnh, cùng các sản phẩm sáng tạo lấy cảm hứng từ phim Việt, thể hiện sức sống và khả năng ứng dụng của điện ảnh trong đời sống văn hóa. Khu vực bao gồm 6 doanh nghiệp sản xuất, phát hành phim sẽ kết nối và thu hút hợp tác với các đối tác trong các lĩnh vực sản xuất, phát hành và truyền thông điện ảnh, hướng tới mở rộng chuỗi giá trị điện ảnh Việt trên thị trường quốc tế.

Khu vực quầy vé và Drink & Food, nơi khán giả tới đặt và nhận vé xem phim. Tại đây, khách tham quan cũng có thể trải nghiệm công nghệ máy bán vé tự động với giá siêu rẻ và tham gia những trò chơi tương tác tại gian hàng.

Ngoài ra, tại phân khu điện ảnh còn diễn ra workshop làm hoạt hình 3D... cùng nhiều hoạt động giao thương hấp dẫn khác trong lĩnh vực điện ảnh.

Không gian chiếu phim của ngành điện ảnh tại Hội chợ mùa Thu 2025 được bố trí tại tầng 3 Khu trung tâm Hội chợ, với diện tích khoảng 150m², dự kiến khoảng 100 ghế. Không gian được thiết kế hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, mang lại trải nghiệm chân thực và sinh động cho khán giả. Đây sẽ là điểm nhấn thu hút khách tham quan, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và hình ảnh điện ảnh Việt Nam đến công chúng.