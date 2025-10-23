Hội chợ Mùa thu 2025: Đảm bảo phòng, chống dịch và đáp ứng các tình huống khẩn cấp

(Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) đã xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân và an toàn trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Mùa thu 2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 25/10 đến ngày 4/11.

Cụ thể, Trung tâm sẽ tăng cường giám sát vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh tại khu vực tổ chức và các địa điểm liên quan; kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

Công tác thường trực phòng, chống dịch được duy trì 24/24 giờ, các đội cơ động được củng cố, sẵn sàng đáp ứng tình huống khẩn cấp theo phân công. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phối hợp với Trạm Y tế xã Đông Anh để giám sát chặt chẽ tình hình dịch tễ, chủ động phát hiện, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ổ dịch trong thời gian tổ chức Hội chợ. Đội chống dịch cơ động của Trung tâm đảm bảo chế độ thường trực, sẵn sàng tham gia ứng cứu các tình huống khẩn cấp như tai nạn, ngộ độc thực phẩm, cháy nổ, thảm họa hoặc sự cố y tế quy mô lớn. Thành viên đội chống dịch thực hiện nghiêm túc quy định thường trực, luôn sẵn sàng có mặt khi được huy động.

Trạm Y tế xã Đông Anh cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát vệ sinh, chất lượng nguồn nước, lấy mẫu xét nghiệm nước sinh hoạt tại Hội chợ; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội tổ chức giám sát dịch chặt chẽ, chủ động phát hiện các ổ dịch tại địa phương để xử lý và khống chế dịch có hiệu quả; giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm phát hiện, đáp ứng phòng chống dịch trong thời gian diễn ra sự kiện. Trạm y tế xã hướng dẫn nhân viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia thực hiện phun khử khuẩn, diệt côn trùng, lau chùi bề mặt tiếp xúc, đảm bảo vệ sinh môi trường chung; bố trí 1 tổ phòng, chống dịch thường trực tại Trạm Y tế, phối hợp sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Hội chợ Mùa thu 2025 là kênh xúc tiến thương mại tập trung, tạo môi trường kết nối cung - cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu. Sự kiện còn góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, khẳng định thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Hội chợ được tổ chức theo 5 phân khu chủ đề, thể hiện bức tranh toàn diện về năng lực sản xuất, thương mại, tiêu dùng, văn hóa và du lịch của Việt Nam: "Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ: Thu thịnh vượng"; "Thu gia đình"; "Thu đất Việt - Sắc nước hương thu"; "Tinh hoa Thu Hà Nội" và “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam".

Hội chợ quy mô quốc gia là điểm nhấn quan trọng trong lịch trình các sự kiện kinh tế, xúc tiến thương mại trong năm của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Đây cũng là một công cụ chính sách để "Làm mới động lực tăng trưởng cũ", góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội.