Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân Anh và Canada

(Ngày Nay) - Chính sách miễn thị thực có hiệu lực từ 17/2/2026 cho phép công dân Canada và Vương quốc Anh lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày với mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tân Hoa xã, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo sẽ áp dụng chính sách miễn thị thực đối với công dân Canada và Vương quốc Anh mang hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 17/2/2026, nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động đi giữa các nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15/2 cho biết công dân hai nước trên mang hộ chiếu phổ thông sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Trung Quốc và được phép lưu trú tối đa 30 ngày với các mục đích công tác, du lịch, thăm thân, giao lưu, hoặc quá cảnh.

Chính sách này sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

Thông báo được đưa ra sau khi lãnh đạo Canada và Anh công bố các thỏa thuận liên quan trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh trước đó.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc nới lỏng quy định thị thực nằm trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác song phương.

