Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tiếp Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn The Asia Group

(Ngày Nay) - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi tiếp và làm việc với ông Daniel J. Kritenbrink, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn The Asia Group (TAG).
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp; đánh giá cao vai trò của nguyên Đại sứ Daniel J. Kritenbrink đã góp phần tích cực vào việc củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến giao lưu nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào năm 2023.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng ghi nhận vai trò của The Asia Group với vai trò đơn vị tư vấn chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với những hoạt động kết nối, tư vấn chính sách và thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần tăng cường quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế.

Nguyên Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink cảm ơn Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã dành thời gian tiếp, đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp mối quan hệ vào năm 2023. Ông Daniel J. Kritenbrink chia sẻ, TAG nhận thức rõ vai trò là cầu nối, kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong quá trình đầu tư vào Việt Nam. Với sự phát triển kinh tế trong thời gian gần đây, nguyên Đại sứ Daniel J. Kritenbrink khẳng định Việt Nam là một môi trường hấp dẫn thu hút đầu tư với lực lượng lao động dồi dào và chính trị ổn định, do đó ông kỳ vọng ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến đầu tư ở Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn ý kiến của nguyên Đại sứ Hoa Kỳ và cho biết, Đại hội Đảng lần thứ XIV vừa qua xác định mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, theo đó Việt Nam hướng đến mục tiêu là nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trong quá trình đó, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ với thế mạnh về công nghệ, quản trị và đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự gắn kết giữa hoạch định chính sách ở cấp Trung ương với tổ chức thực hiện ở các bộ, ngành, địa phương. Do vậy, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến từ các đối tác quốc tế trong quá trình tham mưu cho Đảng và Nhà nước về định hướng các chính sách lớn, đề xuất hoàn thiện thể chế để xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng thuận lợi, cạnh tranh và hấp dẫn hàng đầu trong khu vực.

(Ngày Nay) - Hơn hai thập kỷ qua, cô Vũ Thị Mai (57 tuổi, quê Thái Bình) gắn bó với những ca lọc máu định kỳ. Sau mỗi đợt điều trị, người phụ nữ ấy lại trở về căn phòng trọ nhỏ ở số 121 phố Lê Thanh Nghị, tiếp tục mưu sinh, chắt chiu cho cuộc sống thường ngày. Giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không dứt, cô vẫn bình thản bước tiếp, giữ niềm tin vào lòng tử tế.
(Ngày Nay) - Cơ quan thống kê Philippines (PSA) ngày 30/3 công bố số liệu cho thấy tổng tỷ suất sinh (TFR, nghĩa là số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,7 con.
