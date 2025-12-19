Truyền thông khu vực “dậy sóng” vì chiến thắng của U22 Việt Nam

(Ngày Nay) - Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport gọi thất bại trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam là “nỗi đau,” khi đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn không thể giữ được lợi thế.

Chiến thắng ngược dòng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 không chỉ mang về tấm huy chương Vàng danh giá, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ truyền thông khu vực và quốc tế, đặc biệt là báo chí Thái Lan - nơi nỗi thất vọng bao trùm sau một thất bại được mô tả là “tan nát con tim."

Trang thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport thẳng thắn gọi thất bại trong hiệp phụ trước U22 Việt Nam là “nỗi đau,” khi đội chủ nhà đã dẫn trước tới 2-0 ngay trong hiệp một nhưng vẫn không thể giữ được lợi thế.

“Chúng ta phải nhận huy chương Bạc lần thứ ba liên tiếp, trong khi Việt Nam đã có huy chương Vàng bóng đá nam thứ ba trong lịch sử SEA Games,” tờ Siam Sport viết.

Cùng chung cảm xúc, Thairath giật tít: “Thái Lan dẫn trước nhưng để thua ngược Việt Nam trong hiệp phụ, lỡ cơ hội giành huy chương Vàng thứ 17.”

Tờ báo bày tỏ sự thất vọng khi bóng đá nam Thái Lan tiếp tục lỡ hẹn với huy chương Vàng SEA Games suốt 8 năm qua, đồng thời chỉ ra những sai lầm nơi hàng phòng ngự trong bàn thua quyết định ở hiệp phụ.

Trong khi đó, The Nation Thailand mô tả trận chung kết như một cuộc đối đầu chia đôi rõ rệt. Theo tờ báo này, U22 Thái Lan khởi đầu đầy mạnh mẽ, sớm mở tỷ số bằng cú sút phạt của Yotsakorn, trước khi Kakana nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm đẹp mắt, tạo nên khí thế bừng bừng trên sân Rajamangala.

Tuy nhiên, “hiệp hai là của U22 Việt Nam,” khi cục diện hoàn toàn đảo chiều. Dù đội chủ nhà có những cơ hội gỡ hòa, trong đó đáng chú ý là cú sút của Thanakrit, U22 Việt Nam vẫn bảo toàn được tỷ số 3-2 để giành huy chương Vàng, còn Thái Lan tiếp tục phải chờ đợi danh hiệu thứ 17.

Kịch bản trận đấu cũng được nhiều tờ báo Thái Lan phân tích chi tiết. 45 phút đầu là thế trận áp đảo của đội chủ nhà nhờ nền tảng thể lực sung mãn và những nhân tố được giữ kín đến trận chung kết.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh của huấn luyện viên Kim Sang Sik, đặc biệt là việc tung Thanh Nhàn vào sân, giúp U22 Việt Nam giành lại thế trận. Đình Bắc mang về và thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Lý Đức ghi bàn gỡ hòa 2-2 từ một tình huống không chiến.

Bước ngoặt đến ở hiệp phụ, khi Thanh Nhàn đá bồi chính xác, hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Báo Matichon dùng những lời lẽ đầy cay đắng: “Giấc mơ tan vỡ! Thái Lan thua Việt Nam 2-3, lần đầu tiên sau 50 năm không thể đăng cai chức vô địch bóng đá nam SEA Games trên sân nhà.”

Tờ báo nhấn mạnh thất bại này diễn ra ngay tại Rajamangala - sân vận động từng chứng kiến nhiều vinh quang của bóng đá Thái Lan.

Đáng chú ý, dù thất vọng, báo chí Thái Lan vẫn dành sự tôn trọng với U22 Việt Nam. Siam Sport đánh giá cao tài thao lược của huấn luyện viên Kim Sang Sik, cho rằng việc thay Khuất Văn Khang bằng Thanh Nhàn là quyết định mạo hiểm nhưng mang tính bước ngoặt.

Tờ báo cũng chỉ ra rằng việc U22 Thái Lan không thể nâng tỷ số lên 3-0 trong hiệp một đã khiến thế trận luôn “mở,” tạo điều kiện để U22 Việt Nam vùng lên mạnh mẽ.

Thất bại này, theo Siam Sport, không chỉ lấy đi tấm huy chương Vàng mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về chiến thuật, điều chỉnh trong trận đấu và cấu trúc tổng thể của bóng đá Thái Lan.

Không chỉ báo chí Thái Lan, truyền thông khu vực và quốc tế cũng dành nhiều lời khen cho U22 Việt Nam. Các trang tin Indonesia và Malaysia đánh giá cao tinh thần không bỏ cuộc và bản lĩnh thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi “phép màu Kim Sang Sik” một lần nữa xuất hiện, giúp U22 Việt Nam giành lại ngôi vương SEA Games sau 4 năm chờ đợi.