Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Không chỉ giới thiệu nghệ thuật ca trù, sự kiện trải nghiệm “Cổ Âm Nhã Hội” còn hướng tới mục tiêu tạo dựng những trải nghiệm thực tế, giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị của di sản văn hóa trong đời sống hôm nay.
Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống

Vào ngày 14/6, sự kiện “Cổ Âm Nhã Hội” được tổ chức tại Bích Câu Đạo Quán bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới sự quản lý chuyên môn của Nhà hát Ca trù Bích Câu. Sự kiện được xây dựng với định hướng kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và thưởng thức nghệ thuật ca trù.

Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống ảnh 1

Không gian văn hóa cổ kính của Bích Câu Đạo Quán được lựa chọn làm địa điểm tổ chức sự kiện trải nghiệm (Ảnh: Nhóm sinh viên)

Sự kiện bao gồm các hoạt động tương tác và trò chơi dân gian truyền thống. Đặc biệt, phần trình diễn ca trù giúp đưa khán giả đến gần hơn với loại hình nghệ thuật truyền thống giàu giá trị lịch sử và nghệ thuật này.

Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống ảnh 2

Sự kiện mong muốn lan tỏa được nét đẹp văn hóa đặc sắc của Ca trù (Ảnh: Nhà hát Ca trù Bích Câu)

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, “Cổ Âm Nhã Hội” còn là dịp để cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, nhìn nhận lại vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Việc người trẻ tham gia trực tiếp vào quá trình bảo tồn và quảng bá di sản không chỉ mang ý nghĩa lan tỏa văn hóa mà còn tạo điều kiện để các giá trị truyền thống được tiếp cận bằng những hình thức phù hợp với đời sống đương đại.

Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống ảnh 3

Du khách nước ngoài hào hứng với những tiết mục Ca trù tại Nhà hát Bích Câu (Ảnh: Nhà hát Bích Câu)

Trong hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc, thế hệ trẻ không chỉ là người tiếp nhận mà còn đang dần trở thành những chủ thể tích cực góp phần đưa di sản bước tiếp trong thời đại mới. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình mong muốn góp phần khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa dân tộc, từ đó tạo nên những kết nối bền vững giữa thế hệ hôm nay với các giá trị di sản của cha ông.

PV
ca trù văn hoá nhà hát ca trù Bích Câu

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet là Olivier Jeandel trong buổi trò chuyện tại Hà Nội
Ký ức, tâm linh và con người Việt Nam qua ống kính của Nicolas Cornet
(Ngày Nay) - Sáng ngày 14/5 tại không gian nhà sách quốc tế Inbook Hà Nội, nhiếp ảnh gia người Pháp Nicolas Cornet - người đã gắn bó, yêu thương và liên tục ghi lại những khoảnh khắc đổi thay của Việt Nam từ cuối những năm 1980 đến nay – đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. 
Nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club đã mang đến không gian nghệ thuật đáng nhớ. Ảnh: SVHTT
"Jazz xuống phố" với công chúng Hà Nội
(Ngày Nay) - Chiều cuối tuần tại khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm, những âm thanh của saxophone, keyboard và trống vang lên hòa vào không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm. Không gian biểu diễn ngoài trời không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả nhưng lại thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách. 
Dự án cầu Đại Ngãi 1 hiện đạt hơn 63% khối lượng thi công, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.
Phấn đấu thông tuyến cầu Đại Ngãi 1 trong năm 2027
(Ngày Nay) - Trong chuyến công tác kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thi công cầu Đại Ngãi 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ảnh minh họa.
Bộ Y tế: Trẻ dưới 6 tuổi phải khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo hướng dẫn mới được Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định 1675/QĐ-BYT, trẻ em Việt Nam dưới 6 tuổi trên phạm vi toàn quốc phải được khám sức khỏe định kỳ với tần suất tối thiểu một lần mỗi năm. Quy định có hiệu lực từ ngày 10/6/2026 và thay thế hướng dẫn trước đó ban hành hồi tháng 5/2026.
Xã Mường Lát (Thanh Hóa) thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
(Ngày Nay) - Việc tăng cường phân cấp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số là sẽ giúp cho vùng lõi khó khăn của cả nước phát triển bền vững và hiệu quả hơn
Với chính sách mới, người học có thể tích lũy kết quả học tập theo từng chặng. (Ảnh minh họa)
Kỳ vọng đổi mới đào tạo đại học
(Ngày Nay) - Giữa làn sóng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và yêu cầu học tập suốt đời ngày càng trở nên cấp thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học với nhiều nội dung được đánh giá là mang tính đột phá, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn.
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
Việt Nam tham gia Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ
(Ngày Nay) - Ngày 12/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Lễ ra mắt Nhóm Bạn bè tại LHQ về phòng, chống mua bán người sử dụng công nghệ. Đây là sáng kiến do Hàn Quốc khởi xướng, với sự hỗ trợ của Cơ quan LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC), thu hút sự tham gia của nhiều nước thành viên LHQ.
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
(Ngày Nay) - Ngày 13/6, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã công bố một loạt biện pháp cải cách các khía cạnh quan trọng của nền kinh tế, trong một quá trình mà nhà lãnh đạo mô tả là "thông minh" để giải quyết tình hình hiện tại của đất nước và các lệnh trừng phạt mới do chính phủ Mỹ áp đặt.