Từ di sản đến trải nghiệm: "Cổ Âm Nhã Hội" khơi dậy tình yêu văn hóa truyền thống

(Ngày Nay) - Không chỉ giới thiệu nghệ thuật ca trù, sự kiện trải nghiệm “Cổ Âm Nhã Hội” còn hướng tới mục tiêu tạo dựng những trải nghiệm thực tế, giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị của di sản văn hóa trong đời sống hôm nay.

Vào ngày 14/6, sự kiện “Cổ Âm Nhã Hội” được tổ chức tại Bích Câu Đạo Quán bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền dưới sự quản lý chuyên môn của Nhà hát Ca trù Bích Câu. Sự kiện được xây dựng với định hướng kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và thưởng thức nghệ thuật ca trù.

Sự kiện bao gồm các hoạt động tương tác và trò chơi dân gian truyền thống. Đặc biệt, phần trình diễn ca trù giúp đưa khán giả đến gần hơn với loại hình nghệ thuật truyền thống giàu giá trị lịch sử và nghệ thuật này.

Không chỉ là một sự kiện văn hóa, “Cổ Âm Nhã Hội” còn là dịp để cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, nhìn nhận lại vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống. Việc người trẻ tham gia trực tiếp vào quá trình bảo tồn và quảng bá di sản không chỉ mang ý nghĩa lan tỏa văn hóa mà còn tạo điều kiện để các giá trị truyền thống được tiếp cận bằng những hình thức phù hợp với đời sống đương đại.

Trong hành trình gìn giữ bản sắc dân tộc, thế hệ trẻ không chỉ là người tiếp nhận mà còn đang dần trở thành những chủ thể tích cực góp phần đưa di sản bước tiếp trong thời đại mới. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình mong muốn góp phần khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa dân tộc, từ đó tạo nên những kết nối bền vững giữa thế hệ hôm nay với các giá trị di sản của cha ông.