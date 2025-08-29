Từ thuế khoán sang kê khai: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?

(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA vừa tổ chức Hội thảo "Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo có sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính – kế toán, cơ quan báo chí cùng gần 5.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.

Cơ hội và thách thức

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Quang Khải – Phó Giám đốc Khối Giải pháp Bán lẻ MISA nhấn mạnh bỏ thuế khoán vừa là thách thức thay đổi thói quen, vừa là cơ hội để hộ kinh doanh minh bạch về nghĩa vụ tài chính, có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận vốn từ ngân hàng, dễ dàng hợp tác với các doanh nghiệp, tham gia sâu vào chuỗi giá trị và khẳng định uy tín trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) cho rằng: Hộ kinh doanh cần hiểu rõ quy mô của mình để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định. Cụ thể, hộ có quy mô lớn phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, trong khi hộ nhỏ hoặc mới kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quý theo quy định tại Nghị định 126 và Thông tư 40.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, hầu hết các hộ kinh doanh khi chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai đều nộp khai thuế theo quý. "Hộ kinh doanh có doanh thu bao nhiêu thì tự kê khai và nộp thuế tương ứng, nhưng phải đảm bảo doanh thu kê khai có độ tin cậy cao, tuân thủ đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ và sổ sách kế toán."

Theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải thực hiện phát hành hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Đây là giai đoạn chuyển tiếp, hộ dưới 1 tỷ đồng/năm có thể tự nguyện áp dụng. Thực tế, thói quen của người tiêu dùng cuối cùng thường là không lấy hóa đơn nếu không có cơ chế khuyến khích. Dù vậy, trách nhiệm của hộ kinh doanh là phải phát hành hóa đơn khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Về quy định đối với sàn thương mại điện tử, Nghị định 117 điều chỉnh hoạt động kinh doanh qua sàn có chức năng thanh toán, trong đó giao dịch sẽ bị khấu trừ thuế ngay khi thành công. Người mua, hộ cá nhân và cơ quan thuế đều nhận thông tin từ sàn. Khi sàn đã phát hành hóa đơn thì hộ không phải phát hành lại, tránh tình trạng trùng lặp. Với loại thuế sàn nộp thay, cá nhân kinh doanh không phải nộp thêm; chỉ một số trường hợp ít liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường hoặc tài nguyên thì cá nhân phải kê khai phần còn lại.

Giải pháp công nghệ và tài chính đồng hành cùng hộ kinh doanh

Tại sự kiện, ông Ngô Bình Nguyên, Giám đốc Phân khúc Hộ kinh doanh VPBank cho biết ngân hàng mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt chặng đường phát triển. Với hơn 10 năm triển khai phân khúc CommCredit dành riêng cho đối tượng là cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh và chủ doanh nghiệp, năm 2025, VPBank định vị khác biệt hóa là chiến lược cạnh tranh của phân khúc, trở thành hệ sinh thái tài chính chuyên biệt cho cộng đồng kinh doanh tư nhân.

Sự khác biệt hóa được thể hiện ở việc đi sâu vào từng loại hình kinh doanh, từng giai đoạn kinh doanh của khách hàng để thiết kế các giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể, từ nông nghiệp, sản xuất đến thương mại điện tử.

Ngay sau khi Nghị định 70 và các Nghị định của Chính phủ đi vào hoạt động, VPBank đã triển khai gói vay V20K được thiết kế với lãi suất ưu đãi chỉ từ 3,99%/năm cho khoản vay thế chấp, cùng hạn mức lên tới 20.000 tỷ đồng. VPBank cũng hỗ trợ giảm thêm 2% lãi suất trong suốt thời gian vay với khoản vay tín chấp dành cho hộ kinh doanh, với hạn mức tối đa lên tới 1 tỷ đồng, thời gian vay linh hoạt lên tới 60 tháng.

Đồng thời, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng VPBank CommCredit với mức hoàn tiền lên tới 12%, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1% và tận hưởng ưu đãi toàn cầu từ hơn 200 thương hiệu như Google, Notion, iStock, Retool, Wordpress…

Ngoài ra, khách hàng có thể sử dụng tính năng Shop thịnh vượng, giúp hỗ trợ quản trị doanh số, tách bạch nguồn thu theo từng nhân viên, từng cửa hàng hoặc kênh bán, giúp các chủ hộ kinh doanh dễ dàng hơn trong quá trình theo dõi, phân bổ nguồn hàng, chi phí cho từng địa điểm.

Không chỉ vậy, ngân hàng còn đưa ra các giải pháp tích lũy sinh lời từ bộ công cụ Super Sinh lời, với lợi suất 3,5%/năm, đặc biệt phù hợp cho khách hàng có dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn.

Bên cạnh các giải pháp tài chính, VPBank cũng đồng hành cùng khách hàng ở các giải pháp phi tài chính, giúp khách hàng nâng cao năng lực cạnh tranh như nâng cao kiến thức về thuế để tuân thủ tốt hơn, minh bạch hơn và kinh doanh hiệu quả hơn.

Ngân hàng đã phối hợp với hơn 60 đối tác trong nước, trong đó có MISA cung cấp các giải pháp phi tài chính như phần mềm bán hàng, tích hợp hóa đơn điện tử, chữ ký số… Cũng trong thời gian này, ngân hàng đang tặng miễn phí 70.000 gói phần mềm quản lý bán hàng – hóa đơn điện tử - chữ ký số cho các khách hàng của mình.

“VPBank cam kết đồng hành cùng cộng đồng khách hàng kinh doanh, từ cá nhân tới hộ kinh doanh cá thể, không chỉ cung cấp vốn mà còn hỗ trợ quản lý vận hành, bảo hiểm và tái đầu tư, tạo thành một chuỗi giá trị khép kín. Từ đó, không chỉ thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài cho khách hàng mà cho cả cộng đồng kinh doanh Việt Nam”, đại diện VPBank chia sẻ.