(Ngày Nay) -  Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế chuẩn bị bước vào Thập kỷ Văn hóa vì Phát triển Bền vững giai đoạn 2026 đến 2035, UNESCO đã gửi thông điệp chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80 NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. 
Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Audrey Azoulay, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Audrey Azoulay, nguyên Tổng Giám đốc UNESCO. Ảnh: TTXVN

Tổ chức này đánh giá cao việc Việt Nam xác lập văn hóa như một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, coi đây là một chuyển đổi quan trọng trong tư duy hoạch định chính sách.

Cụ thể, định hướng của Nghị quyết 80 trùng khớp với nỗ lực chung của tổ chức ở cấp toàn cầu nhằm thúc đẩy việc công nhận văn hóa như một Mục tiêu Phát triển Bền vững độc lập trong chương trình nghị sự sau năm 2030.

Văn kiện được ban hành ngay trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thời điểm định hình tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, cho thấy các cam kết quốc tế đã được lồng ghép rõ ràng vào tiến trình hoạch định chính sách mang tính chiến lược của Việt Nam.

Nghị quyết 80 được UNESCO nhìn nhận như một lộ trình chính sách cho đổi mới mang tính cơ cấu trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ sự đa dạng văn hóa, đồng thời tạo ra một khung chính sách ứng phó với những thách thức của kỷ nguyên số và bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Cách tiếp cận này phản ánh rõ tinh thần xuyên suốt trong sứ mệnh của UNESCO.

UNESCO gửi thông điệp chúc mừng Việt Nam ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa ảnh 1

Thông điệp chúc mừng của UNESCO bằng tiếng Anh về Nghị quyết số 80 NQ/TW. Ảnh: UNESCO

Trong một cuộc trao đổi với Ngày Nay về vai trò lịch sử của tổ chức, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, từng nhấn mạnh rằng ngay từ nguyên tắc sáng lập với nhận thức chiến tranh bắt nguồn từ tư tưởng của con người, UNESCO đã giữ vai trò đặc thù trong việc kiến tạo nền tảng đạo đức và trí tuệ cho hòa bình.

Theo ông, trong tám mươi năm qua, UNESCO đã đồng hành cùng các quốc gia xây dựng những điều kiện lâu dài cho hòa bình và phát triển bền vững thông qua giáo dục, văn hóa, khoa học và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin.

Những quan điểm trên lý giải vì sao UNESCO đặc biệt coi trọng việc Việt Nam xác định văn hóa như một hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, đối thoại giữa các nền văn hóa trở nên cấp thiết và những thách thức toàn cầu ngày càng mang tính liên ngành.

Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc, việc đề cao các giá trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm và gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển trong nước, mà còn đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình và gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu.

UNESCO đồng thời tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn phát triển này, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như một động lực then chốt thúc đẩy công bằng, thịnh vượng và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh và đầy bất định.

Toàn văn Thông điệp chúc mừng của UNESCO về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam:

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bước vào Thập kỷ Văn hóa vì Phát triển Bền vững (2026–2035), UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hoá. Đây là một văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển, theo đó văn hóa không chỉ là một lĩnh vực bổ trợ, mà là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh Kinh tế, Xã hội và Môi trường. Định hướng này của Việt Nam trùng khớp với Tầm nhìn chung và nỗ lực của UNESCO trong việc đưa văn hóa trở thành một Mục tiêu Phát triển Bền vững độc lập trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030.

Nghị quyết 80 được ban hành ngay trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một kỳ đại hội quan trọng định hình tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030. Điều này cho thấy các cam kết quốc tế đã được lồng ghép rõ ràng vào quá trình hoạch định chính sách mang tính chiến lược của quốc gia. Nghị quyết 80 đưa ra một lộ trình chính sách cho tiến trình đổi mới mang tính cơ cấu trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ sự đa dạng văn hóa. Văn kiện này tiếp nối truyền thống coi trọng văn hóa lâu dài của Việt Nam, đồng thời cung cấp một khung chính sách ứng phó với những thách thức và cơ hội của kỷ nguyên số cũng như bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

Trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, nhu cầu tăng cường đối thoại, gắn kết giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên cấp thiết, UNESCO trân trọng ghi nhận việc Việt Nam xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình toàn cầu. Bằng cách đề cao các giá trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm và gìn giữ bản sắc văn hóa, Việt Nam đang thúc đẩy một cách tiếp cận phát triển vừa phát huy nội lực, vừa chủ động hội nhập quốc tế. UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực then chốt thúc đẩy công bằng, thịnh vượng và gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Nguyệt Linh
UNESCO Nghị quyết 80 NQ/TW phát triển văn hóa Việt Nam

