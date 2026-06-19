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USC Rossier mở tuyển sinh hai chương trình tiến sĩ dành cho lãnh đạo tại châu Á

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Trường Giáo dục USC Rossier thuộc Đại học Nam California (USC) vừa công bố tuyển sinh hai chương trình Tiến sĩ Giáo dục mới dành cho các nhà quản lý, lãnh đạo và chuyên gia tại khu vực châu Á trong kỳ nhập học mùa Thu năm 2026. Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 10/7/2026.
USC Rossier mở tuyển sinh hai chương trình tiến sĩ dành cho lãnh đạo tại châu Á

Theo thông tin từ USC Rossier, hai chương trình gồm Tiến sĩ Giáo dục về Chuyển đổi và Lãnh đạo Tổ chức (Organisational Change and Leadership - OCL) và Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo trong Giáo dục (Educational Leadership - EDL). Cả hai chương trình đều được triển khai hoàn toàn trực tuyến, theo mô hình học tập theo nhóm (cohort-based) với lộ trình được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình bận rộn của các chuyên gia cấp cao

Các khóa học quốc tế nói trên được xây dựng dựa trên triết lý giáo dục của USC Rossier rằng các thách thức mà các tổ chức đang đối mặt hiện nay - từ giáo dục, kinh doanh, chính phủ đến nhiều lĩnh vực khác - đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo cần có nền tảng lý thuyết khoa học, góc nhìn đa ngành và năng lực dẫn dắt sự thay đổi.

Khóa học quốc tế của chương trình OCL hướng đến các lãnh đạo cấp cao trong các lĩnh vực kinh doanh, chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và giáo dục đang hoặc sẽ dẫn dắt những thay đổi tổ chức ở quy mô lớn. Trong khi đó, khóa học quốc tế của chương trình EDL được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo trong mảng giáo dục như Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường và Trưởng bộ môn đang sẵn sàng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao hơn ở cấp quản trị.

USC Rossier mở tuyển sinh hai chương trình tiến sĩ dành cho lãnh đạo tại châu Á ảnh 1
Khóa học quốc tế của Chương trình Tiến sĩ Giáo dục về Lãnh đạo trong Giáo dục - EDL sẽ được học trực tuyến vào 7:30 – 12:00 sáng thứ Bảy (theo giờ Singapore), phù hợp với thời gian biểu của các nhà lãnh đạo ngành giáo dục.

Ông Mark Robison, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục USC Rossier, chia sẻ: “USC là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới trong đào tạo tiến sĩ theo định hướng chuyên môn, và các chương trình Tiến sĩ Giáo dục này sẽ mang đến trải nghiệm học tập và nghiên cứu chuẩn quốc tế cùng mạng lưới chuyên nghiệp cho người học.

Trong đó, chương trình Chuyển đổi và Lãnh đạo Tổ chức - OCL sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo năng lực dẫn dắt thay đổi, từ việc xác định mục tiêu đến truyền cảm hứng và thúc đẩy đội ngũ cùng hiện thực hóa mục tiêu đó. Chương trình dành cho các chuyên gia trong các lĩnh vực như kinh doanh, chính phủ, y tế, pháp luật, quân sự và giáo dục. Bên cạnh đó, chương trình Lãnh đạo trong Giáo dục - EDL sẽ tập trung vào việc quản trị quy trình vận hành và quản lý tài chính của các cơ sở giáo dục. Với mạng lưới trường quốc tế hiện diện trên toàn cầu, USC Rossier rất vinh dự được đồng hành và đáp ứng nhu cầu học thuật của các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong các lĩnh vực này.”

Theo nhà trường, việc triển khai các chương trình này nằm trong định hướng mở rộng hoạt động đào tạo quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản trị và lãnh đạo của đội ngũ chuyên gia tại khu vực châu Á.

USC Rossier mở tuyển sinh hai chương trình tiến sĩ dành cho lãnh đạo tại châu Á ảnh 2

Etta Wong, học viên tại USC Rossier đang theo học chương trình OCL, đánh giá chương trình là sự kết hợp giữa chất lượng học thuật quốc tế và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Chị cho biết: “Trở thành thành viên của cộng đồng USC, tôi có cơ hội được học tập tại một môi trường giáo dục hàng đầu thế giới và có khả năng học hỏi các mô hình quản trị tiên tiến để lãnh đạo các chương trình giáo dục toàn cầu. Khác biệt lớn nhất của USC là tôi có thể áp dụng trực tiếp các kiến thức học thuật vào công việc thực tế, mang đến cho tôi và các bạn học cùng khóa một nền tảng kiến thức để kiến tạo những thay đổi mang tính đột phá và có sức ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lẫn cộng đồng. Tôi rất hào hứng được kết nối với mạng lưới chuyên gia đa lĩnh vực và biến tri thức thành những giá trị thực tiễn, bền vững trong công việc của mình.”

Hiện tại, khóa học quốc tế của chương trình Tiến sĩ OCL và EDL đang chiêu sinh. Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 10/07/2026 và thời gian khai giảng vào ngày 24/08/2026.

Trường Giáo dục USC Rossier thuộc Đại học Nam California là một trong những đại học nghiên cứu tư thục hàng đầu thế giới. Toạ lạc tại trung tâm Los Angeles, USC mang đến cho sinh viên môi trường học tập hiện đại, năng động và đa dạng cùng nhiều cơ hội nghiên cứu và trải nghiệm quốc tế. Hằng năm, trường chào đón sinh viên đến từ 50 bang tại Mỹ và hơn 110 quốc gia, trong đó có hơn 5.000 sinh viên quốc tế.

PV
USC Rossier tuyển sinh tiến sĩ lãnh đạo châu Á

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