Văn hóa CEO Group: “One CEO, One Family, One Team” – Sức mạnh gắn kết kiến tạo Doanh nghiệp hạnh phúc

(Ngày Nay) - Xu hướng kinh doanh “cùng thắng – win win” thay thế mô hình cạnh tranh có bên thắng, bên thua, cùng làn sóng mạnh mẽ của công nghệ và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đỏi hỏi doanh nghiệp Việt Nam không chỉ có chiến lược với tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu, giá trị cốt lõi của riêng mình, mà còn cần một triết lý xứng tầm.

Trung tâm của doanh nghiệp là con người và mục đích của doanh nghiệp hướng đến, phục vụ cũng là con người. Hơn bao giờ hết, nguồn nhân lực phải có đồng thời kỹ năng, phẩm chất, năng lực giải quyết vấn đề, gắn bó, đồng lòng, yêu thương, cống hiến và được thụ hưởng thành quả. Văn hóa doanh nghiệp cần được mài dũa, thực hành hàng ngày để trở thành sợi dây kết nối. Đây chính là tài sản vô giá quyết định sức bật bền bỉ và sự khác biệt của mỗi tổ chức.

Với CEO Group, giá trị ấy được cô đọng trong ba chữ: One CEO, One Family, One Team– một tuyên ngôn văn hóa không chỉ mang tính khẩu hiệu, mà được “sống” mỗi ngày bởi tập thể gần 2.000 con người trải dài từ Vân Đồn đến Phú Quốc. Đó là tinh thần của một doanh nghiệp với triết lý mới: “Vì cuộc sống hạnh phúc – For happy life”.

One CEO – Chung một tinh thần và mục tiêu

Trong “One CEO”, chữ “One” không mang nghĩa đơn lẻ, mà thể hiện sự đồng lòng. Tại CEO Group, mọi cá nhân – từ lãnh đạo đến nhân viên – đều được nhắc nhớ về cùng một mục tiêu: xây dựng một doanh nghiệp bền vững để hướng tới con người.

Điều ấy thể hiện rõ nhất trong những khoảnh khắc thử thách. Mùa mưa lũ năm nay tại Khánh Hòa, hàng chục cán bộ – công nhân của CEO Group bị ảnh hưởng nặng nề. Khi nước lũ còn chưa rút hết, những đôi giày còn phủ đầy bùn, Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã có mặt chỉ sau chưa đầy 24 giờ, mang theo nhu yếu phẩm, hỗ trợ tài chính và cả sự động viên tinh thần. Đó chính là One CEO: khi tiến độ dự án có thể chậm lại một nhịp, nhưng sự an toàn – an tâm của người lao động thì không thể chậm một giây.

Tinh thần “One CEO” cũng được thể hiện qua việc quyên góp trong toàn Tập đoàn để ủng hộ bà con miền núi phía Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ chưa từng có vừa qua.

One Family – Gia đình thứ hai, nơi mỗi người được yêu thương và tôn trọng

Liệu có điều gì gần gũi, quý giá, thương yêu hơn gia đình? Không! Bởi gia đình là máu mủ, ruột thịt, là thứ tình cảm trọn vẹn và tuyệt đối. Ở CEO Group, tinh thần “Nho gia” (các giá trị gia đình) được đưa vào quản trị song hành cùng “Pháp trị” (tuân thủ pháp luật, thể chế nội bộ). “One Family” là gia đình của mọi thành viên; nơi của sự tin tưởng, tôn trọng; nơi mà ai cũng cảm thấy mình thuộc về; nơi mỗi người được lắng nghe, được tạo điều kiện học tập, làm việc, vui chơi; nơi ai cũng muốn cống hiến, được ghi nhận và có giá trị.

Nhiều cán bộ nhân viên gắn bó 15, 20, thậm chí 24 năm – bằng số tuổi của doanh nghiệp – là minh chứng rõ nét. Họ ở lại không phải vì thiếu lựa chọn mà vì CEO Group cho họ cảm giác được trân trọng và được là chính mình.

Tinh thần gia đình ấy được vun đắp qua các bữa ăn văn phòng, công trường, back-of-house ở các khu nghỉ dưỡng, các sự kiện, các hoạt động gắn kết: Giải thể thao nội bộ Clympic, chương trình thiện nguyện, tình nguyện, hay gần nhất là sự ra mắt 3 câu lạc bộ CPickleball – CDiscovery – CReading. Thư viện Tập đoàn với 500 đầu sách cập nhật, đa dạng luôn mở cửa để phục vụ người CEO. Đây là cách CEO Group chăm lo toàn diện cho con người – từ sức khỏe, tri thức đến đời sống tinh thần.

One Team – Sức mạnh của sự gắn kết

Nếu “One CEO” là tinh thần, “One Family” là cảm xúc, thì “One Team” chính là hành động.

Hành trình chinh phục Fansipan của gần 30 cán bộ nhân viên CEO Group là một minh chứng. Trong đoàn, có người bước rất nhanh, có người thở dốc sau vài trăm mét. Nhưng điều đặc biệt là không ai cô độc trên hành trình chinh phục ngọn núi cao nhất Đông Dương.

Một bàn tay đưa ra đúng lúc, một chiếc ba lô được san sẻ, hay câu động viên “Nghỉ một chút rồi mình đi tiếp nhé!” – những khoảnh khắc nhỏ ấy đã giúp tất cả cùng chạm đỉnh. Người về cuối bật khóc, không phải do mệt mà vì suốt hành trình, chị luôn có lãnh đạo động viên, đồng đội sát cánh ở bên.

Đó là “One Team”: cùng hành động – cùng chuẩn bị tốt – cùng tiến – cùng đến đích – cùng chiến thắng. Và tinh thần ấy không chỉ xuất hiện trên đỉnh Fansipan mà hiện hữu trong mọi hoạt động hàng ngày và ở mọi dự án CEO Group đang triển khai. Chúng tôi gọi đó là công thức 3 bước: Vào – Làm tốt – Ra. “Vào” là chuẩn bị thật kỹ lưỡng. “Làm tốt” là làm cùng nhau, làm nhanh, làm chất lượng, làm an toàn, làm hiệu quả và trên hết là uy tín, là thương hiệu. Đây là bước thực thi nên thường phát sinh khó khăn, vướng mắc, là khâu đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu. Nhưng qua việc giải quyết các thách thức phát sinh muôn hình vạn trạng này, con người CEO ngày càng được học tập, được trải nghiệm thực tiễn để trưởng thành. “Ra” đánh dấu sự kết thúc một công việc, một dự án để khởi đầu một công việc mới, một dự án mới.

Văn hóa – tài sản lớn nhất của CEO Group

Sau 24 năm hình thành và phát triển, CEO Group quyết định thay đổi màu sắc logo từ màu cam sang màu đỏ - màu cờ Tổ quốc để truyền cảm hứng phụng sự đất nước đến CBNV khi doanh nghiệp chuẩn bị bước vào Kỷ nguyên mới. Logo mới của CEO Group có 3 khối màu xanh lá cây (mộc), đỏ (hỏa), vàng (thổ) với 3 chữ CEO mầu trắng (kim) và chữ GROUP đen (thủy), đầy đủ phong thủy Ngũ hành.

Trong kỷ nguyên mà công nghệ hỗ trợ dễ dàng sao chép nhiều thứ, văn hóa chính là thứ duy nhất không thể mua và làm giả. Với CEO Group, “One CEO, One Family, One Team” chính là tài sản vô giá.

Đó là văn hóa được xây dựng dựa trên 3 Giá trị phổ quát: Khai minh (Enlightenment), Nhân bản (Humanity) và Ái Quốc (Patriotism), văn hóa học tập suốt đời, văn hóa vì con người, sẻ chia, văn hóa hành động, cống hiến. Văn hóa của một tập đoàn đang kiên định hướng đến mục tiêu Doanh nghiệp vốn hóa tỷ đô và Doanh nghiệp Hạnh phúc – nơi mỗi người tìm thấy giá trị và niềm vui mỗi ngày.

CEO Group lấy ngày 26 tháng 10 hàng năm làm Ngày Văn hóa CEO Group để tôn vinh những vẻ đẹp văn hóa, con người CEO; tôn vinh giá trị truyền thống và tinh thần học hỏi những tinh hoa văn hóa doanh nghiệp, văn hóa tổ chức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa dân tộc, văn hóa thế giới.

Tương lai CEO Group được xây dựng trên nền tảng văn hóa được nuôi dưỡng suốt gần một phần tư thế kỷ qua bằng con người “5 sao”: Sức khỏe, Tâm, Tài, Đức, Khát vọng; nói đi đôi với làm, biết ơn, biết điều, phụng sự và luôn theo đuổi 3 Giá trị phổ quát.

Và đó chính là điều khiến CEO Group trở nên cá tính.