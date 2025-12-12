Vị đại biểu vì sự nghiệp an sinh xã hội

(Ngày Nay) - Là người đại biểu của nhân dân, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa 15 luôn nỗ lực làm việc hết mình, chung tay xây dựng và đổi mới hoạt động của Quốc hội để Quốc hội thực sự gần dân, sát dân.

Mẫn cán trong công tác bầu cử, Quốc hội

Bắt đầu từ tháng 2/2025, sau khi chính thức nhận vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hộ, ông Nguyễn Tuấn Anh - Đại biểu Quốc hội khóa XV lại bận rộn hơn với thời gian biểu dày đặc lịch họp, nhất là những cuộc họp của Chính phủ, Quốc hội, hay lấy ý kiến cho các Dự thảo Luật.

Chỉ trong nửa đầu năm 2025, ông Nguyễn Tuấn Anh đã tham gia gần 20 kỳ họp Quốc hội khóa XV, trong đó có 9 kỳ họp bất thường. Bước sang tháng 10/2025, ông lại bận rộn chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Đây là kỳ họp quan trọng, là cơ sở hoạch định các chính sách giai đoạn 2026-2030, hướng tới đạt được các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Tuy khối lượng công việc lớn, áp lực cao, nhưng với ông Nguyễn Tuấn Anh, đó là niềm tự hào, là vinh dự của người đại biểu Quốc hội như ông. Lúc nào ông cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Gần đây, khi đóng góp ý kiến để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã đưa ra 5 điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Thứ nhất, nội dung trong dự thảo nghị quyết tính khái quát còn cao, thiếu chỉ tiêu định lượng rõ ràng. Nhiều mục tiêu mới dừng ở định hướng, chưa có chỉ số cụ thể về: Tỷ lệ bác sĩ/10.000 dân; Mức bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu; Tỷ lệ thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử; Mức độ đầu tư cho y tế dự phòng… Điều này gây khó cho giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện.

Thứ hai là cơ chế tài chính và phân bổ nguồn lực chưa rõ ở cột số nội dung liên quan đến: Khung giá dịch vụ y tế tính đúng – tính đủ; Thanh toán BHYT theo định suất, theo kết quả đầu ra; Nguồn lực cho chuyển đổi số y tế; Đầu tư cho tuyến cơ sở và dự phòng vẫn chưa được lượng hóa cụ thể.

Thứ ba là thiếu cơ chế đặc thù đủ mạnh cho y tế cơ sở và y tế dự phòng. Dự thảo chưa đưa ra mô hình tổ chức tối ưu cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) cấp tỉnh, chưa có chính sách thỏa đáng thu hút bác sĩ về tuyến xã, vùng sâu, vùng xa; chưa xác định rõ cơ chế tài chính ổn định cho trạm y tế.

Thứ tư là nghị quyết chưa giải quyết triệt để vướng mắc về đấu thầu, mua sắm, tự chủ. Quy định trong dự thảo vẫn thiên về yêu cầu “hoàn thiện quy định”, chưa tạo hành lang pháp lý đặc thù cho đấu thầu thuốc – vật tư y tế, tránh tình trạng thiếu thuốc, thiếu hóa chất. Cơ chế tự chủ bệnh viện còn thiếu ổn định, chưa trao quyền chủ động tương ứng với trách nhiệm.

Thứ năm, là tính liên ngành và phối hợp chưa được thể chế hóa đầy đủ. Chính sách y tế liên quan tới Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông…, song dự thảo chưa phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp. Chưa quy định rõ chế tài, tần suất báo cáo, cơ chế đánh giá độc lập của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chuyên môn.

Đó là những ý kiến xác đáng, cũng là niềm trăn trở của một vị đại biểu gần dân, luôn mong muốn các chính sách phục vụ Nhân dân tốt hơn, sát sườn hơn.

Vừa là một đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Tuấn Anh còn bận rộn với vai trò Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus. Tháng 9 vừa qua, Đoàn công tác do ông Nguyễn Tuấn Anh dẫn đầu đã có chuyến thăm làm việc tại Belarus. Tại đây, đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với Nhóm công tác về hợp tác giữa Quốc hội Belarus và Quốc hội Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh còn đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus, nghe báo cáo về tình hình hợp tác song phương, đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Belarus và định hướng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Belarus trong thời gian tới.

Vị đại biểu luôn sát cánh cùng người nghèo

Mặc dù là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, phụ trách nhiều công việc trong Ủy ban cũng như Hội nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam – Belarus, Hội cựu chiến binh cơ quan... nhưng trong năm 2025, ông Nguyễn Tuấn Anh vẫn luôn có mặt trong các chuyến thiện nguyện xa gần khắp Tổ quốc. Những chuyến đi đều hướng về trẻ em, người yếu thế, người có công với cách mạng…

Là gương mặt quen thuộc như “người nhà” của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh lúc nào cũng nhiệt tình với các chuyến đi từ thiện do Viện đứng ra tổ chức. Mới đây nhất, đầu tháng 10/2025, ông Nguyễn Tuấn Anh nhiệt tình cùng đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức chương trình "Trung Thu cho em 2025" tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Có mặt trong chuyến đi, ông Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, khi tiếp xúc với các em học sinh nghèo vượt khó, bản thân ông cảm nhận được nỗi khát khao đến trường, ước mơ thay đổi cuộc đời thông qua con chữ của các em. Ông mong muốn có thêm thật nhiều những nhà hảo tâm chung sức chung lòng, đồng hành cùng các cơ quan, đoàn thể, mang đến những món quà ý nghĩa, động viên kịp thời các em vùng sâu vùng xa về vật chất cũng như về tinh thần.

Trước đó, rất nhiều chuyến đi thiện nguyện đã ghi dấu chân và nụ cười, gương mặt thân quen của ông Nguyễn Tuấn Anh. Đầu tiên phải kể đến chương trình mở đầu năm 2025: “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia” lần thứ VIII. 8 năm – chừng ấy năm cùng đoàn công tác đi các tỉnh thành, ông Nguyễn Tuấn Anh đã gặp biết bao phận người nghèo khó, tận mắt ngắm bao nụ cười ấm áp của người dân khi được các mạnh thường quân quan tâm, thăm hỏi trong những ngày cuối năm. Ông chia sẻ, đi càng nhiều càng thấy trân quý những hoạt động thiện nguyện thiết thực, ý nghĩa. Có nhiều cá nhân, đơn vị đã đồng hành cùng chương trình “Xuân ấm áp, Tết sẻ chia” không sót năm nào, điều này cho thấy sự tin tưởng rất cao của các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị… dành cho chương trình ý nghĩa này.

Ngay sau Gala Chào Xuân 2025, Ban tổ chức chương trình “Xuân ấm áp Tết sẻ chia” đã tổ chức chuyến đi từ thiện đến tỉnh Lạng Sơn để thăm hỏi tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương vào tháng 4/2025, ông có mặt tại tỉnh Phú Thọ trao học bổng Hùng Vương cho học sinh nghèo đất Tổ. Nhân dịp Thương binh Liệt sĩ 27/7/2025, ông tiếp tục về Thanh Hóa, tổ chức thực hiện chương trình “Còn mãi với thời gian, tri ân ngày 27/7”.

Năm nào cũng thế, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh giản dị trong bộ quần áo xanh màu bộ đội, xắn tay áo lên, bê từng túi gạo, thùng mì tôm… trao tận tay những gia đình chính sách. Nhân dịp Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2025, ông không ngần ngại đi chuyến về các chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, khi ghé thăm chùa Vĩnh Xương, lúc lại ghé thăm chùa Liên Hoa, chùa Giáp Cổ Tự - chùa Phước Hội.

Tháng 9/2025, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã cùng Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tổ chức thực hiện chương trình “Chung tay chia sẻ cùng bà con chịu ảnh hưởng bão, lũ tại các tỉnh phía Bắc”. Đoàn công tác đã trực tiếp trao 1.000 phần quà cho người dân các tỉnh Yên Bái và Lào Cai, đồng thời hỗ trợ xây sửa 8 căn nhà, mỗi căn nhà 10 triệu đồng. Tổng trị giá quà tặng, nhu yếu phẩm và hỗ trợ xây sửa nhà là hơn 1 tỷ đồng…

Có những lúc, đường xá bị sạt lở, nước mưa đổ xuống khiến con đường trơn trượt nhưng ông chẳng ngần ngại trèo đèo lội suối, cùng anh em trong đoàn mang nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu vào tận vùng lũ. Bởi với ông, càng khó khăn ông càng muốn đến tận nơi giúp đồng bào mình.

“Mỗi một túi gạo, một thùng mì đến được tay người dân sau mưa bão chính là tình cảm của miền xuôi dành cho miền ngược, là tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, là lời động viên chia sẻ kịp thời của nhà nước đến với người dân nghèo”, ông Nguyễn Tuấn Anh nói. Và khi còn khỏe mạnh, ông sẽ luôn sống và làm việc hết lòng vì dân, vì nước.

Mới đây nhất, khi Thái Nguyên hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử sau hoàn lưu bão số 10 (cuối tháng 9/2025), Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đã không ngần ngại cùng đoàn công tác của Viện Phát triển văn hóa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến Thái Nguyên, trao 2.000 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bão lũ, với mong muốn hỗ trợ người dân sớm trở lại nhịp sống bình thường.