Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng chấp hành UN Women

(Ngày Nay) - Ngày 10/2 tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, đã dự phiên họp thường niên của Hội đồng chấp hành Cơ quan bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ LHQ (UN Women) với tư cách là thành viên Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2025-2027.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, đây là phiên họp đầu tiên của Hội đồng chấp hành UN Women trong năm 2025 nhằm trao đổi về nâng cao hiệu quả hoạt động và định hướng xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2026-2029. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh LHQ chuẩn bị kỉ niệm 30 năm thông qua Chương trình và cương lĩnh hành động Bắc Kinh (1995), 20 năm thông qua Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ về Phụ nữ, hòa bình và an ninh và 15 năm thành lập UN Women. Tại phần họp, các nước chia sẻ nhận định dù đã đạt được nhiều tiến bộ, việc bảo vệ quyền phụ nữ và bình đẳng giới gặp nhiều thách thức. Phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt với các cuộc xung đột, khủng hoảng nhân đạo, là nạn nhân của bạo lực, tình trạng phân biệt đối xử và chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, bất công xã hội, trong khi các nguồn lực cho lĩnh vực này ngày càng khó khăn, việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 không đạt tiến độ đặt ra.

Phát biểu tại phần thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để các nước thành viên và LHQ đánh giá các tiến bộ đạt được, rút ra các bài học quan trọng, và từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả và kịp thời đối với các thách thức, đồng thời chia sẻ về một số ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới toàn cầu. Đại sứ cho rằng, trong bối cảnh cách mạng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo diễn ra nhanh chóng và có ý nghĩa then chốt với sự phát triển của nhân loại hiện nay, cần đẩy mạnh sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và đối mới sáng tạo thông qua các chương trình giáo dục STEM cho trẻ em gái, xây dựng khuôn khổ toàn cầu để kết nối phụ nữ tham gia STEM ở các khu vực khác nhau. Cần phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, thực hiện đánh giá tác động về giới, đặt ra các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, thúc đẩy minh bạch về chi tiêu ngân sách sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực chất.

Bên cạnh đó, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp mục tiêu như quy định tỷ lệ phụ nữ tham gia, các chương trình đào tạo lãnh đạo và chính sách hỗ trợ bảo đảm cân bằng công việc - cuộc sống là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò và đóng góp nhiều hơn trong hoạch định chính sách và ra quyết định. Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ và nêu bật những nỗ lực và kết quả tích cực Việt Nam đạt được trong bảo đảm bình đẳng giới, đặc biệt là tỷ lệ cao nữ đại biểu Quốc hội, nhà khoa học nữ, sớm có Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2020-2031. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hợp tác với UN Women và thành viên Hội đồng chấp hành đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thúc đẩy bình đẳng giới, đẩy nhanh việc thực hiện SDGs, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hội đồng chấp hành UN Women gồm 41 nước thành viên, được bầu theo nguyên tắc phân bổ khu vực địa lý. Đây là cơ quan có nhiệm vụ giám sát và định hướng các hoạt động của tổ chức này. Hội đồng chấp hành UN Women đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các chính sách và chương trình nhằm đạt được bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến giới. Việt Nam được bầu thành viên Hội đồng chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027 và chính thức đảm nhiệm vai trò này từ 1/1/2025.