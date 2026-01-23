Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người

(Ngày Nay) - Giữa những âu lo và những tiếng thở dài mệt mỏi trong bệnh viện, có một “dòng suối” yêu thương vẫn luôn chảy thầm lặng, tưới mát những tâm hồn đang héo hon vì bạo bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, hành trình điều trị không chỉ có kim tiêm, thuốc đắng mà còn đong đầy nụ cười, tiếng hát và những cái nắm tay thân thương.

Với mong muốn chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, năm 2025, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã tích cực, phối hợp cùng Trung tâm Sattva Yoga và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần giàu tính nhân văn, trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm người bệnh, tiêu biểu như: Ngày hội chăm sóc sức khỏe tinh thần; Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí; yoga chữa lành, giao lưu, kết nối tinh thần; hội thi cờ tướng; tủ sách báo dành cho người bệnh; mang âm nhạc đến bệnh viện,… Mỗi hoạt động đều được tổ chức một cách thiết thực và giàu tính nhân văn, nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia và đồng cảm từ người bệnh, người nhà, đội ngũ y tế và các nhà hảo tâm.

Hành trình yêu thương và bền bỉ

Xuyên suốt các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần trong năm 2025, Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã nhận được sự đồng hành tích cực của Trung tâm Sattva Yoga, Chùa Đại Giác, ca sĩ Hoàng Bình Phượng, lớp học tập văn hóa truyền thống, Hội chị em gội đầu từ thiện cùng rất nhiều nhà hảo tâm trong việc trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ và lan tỏa các giá trị tích cực tới người bệnh.

Thông qua các buổi chia sẻ, thực hành thư giãn, hướng dẫn thở và lắng nghe cơ thể, cùng những lời động viên chân thành, cô Giang - giảng viên yoga đã giúp người bệnh từng bước giải tỏa căng thẳng, nuôi dưỡng tinh thần an yên và củng cố niềm tin vào quá trình điều trị.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần được duy trì thường xuyên, các buổi chia sẻ thông điệp yêu thương từ Phật pháp vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần đã trở thành điểm hẹn tinh thần quen thuộc đối với nhiều người bệnh và người nhà. Trong không gian tĩnh lặng và ấm áp, những lời chia sẻ nhẹ nhàng về sự an yên, buông xả, chấp nhận và nuôi dưỡng lòng từ bi đã giúp người bệnh có thêm góc nhìn tích cực, học cách lắng nghe chính mình và đối diện với bệnh tật bằng tâm thế bình thản hơn. Không mang tính giáo điều, mỗi buổi chia sẻ là một cuộc trò chuyện chân thành, gần gũi, góp phần gieo mầm yêu thương, tiếp thêm niềm tin và sự vững vàng cho người bệnh trên hành trình điều trị.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần thường xuyên, Ngày hội mang âm nhạc đến với người bệnh tại bệnh viện cũng được tổ chức định kỳ hàng quý. Những giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian lắng đọng và ấm áp, như lời sẻ chia dịu dàng, giúp người bệnh tạm gác lại những lo âu trong hành trình điều trị.

Qua các tiết mục biểu diễn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, người bệnh và người nhà có thêm những phút giây thư giãn, được kết nối và đồng cảm, từ đó nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và khơi dậy niềm tin vào sự hồi phục.

Những món quà thiết thực trao tặng người bệnh

Không chỉ dừng lại ở sự đồng hành tinh thần, trong mỗi chương trình, các nhà hảo tâm còn trao tặng nhiều vật phẩm hỗ trợ tinh thần và sinh hoạt thiết thực như loa pháp thoại, kinh sách, cùng những món quà mang ý nghĩa chăm sóc cá nhân dành riêng cho bệnh nhân ung thư như mũ đội đầu, áo ngực chuyên dụng.

Trong chuỗi các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, Phòng Công tác xã hội đã duy trì và phát triển các tủ đọc sách báo miễn phí tại nhiều khoa lâm sàng trong bệnh viện. Những tủ sách nhỏ, được sắp xếp gọn gàng và thường xuyên bổ sung tài liệu phù hợp, đã trở thành không gian đọc thân thiện, giúp người bệnh và người nhà có thêm cơ hội thư giãn, giảm bớt căng thẳng trong thời gian điều trị.

Hoạt động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng trong môi trường bệnh viện.

Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần theo hình thức chuyên biệt, những buổi phát cơm, cháo miễn phí; trao tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cũng mang ý nghĩa nâng đỡ tinh thần sâu sắc. Không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mỗi suất cơm ấm, mỗi phần quà được trao đi còn đi kèm những lời hỏi han ân cần, động viên chân thành, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, được tiếp thêm niềm tin và nghị lực.

Năm 2025 khép lại bằng những dấu ấn thầm lặng nhưng bền bỉ của các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần do Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phối hợp cùng Trung tâm Sattva Yoga và các nhà hảo tâm triển khai. Trong từng buổi gặp gỡ, từng khoảnh khắc sẻ chia, người bệnh và người nhà đã cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, tình yêu thương và thêm vững vàng trước hành trình điều trị còn nhiều thử thách.

Những kết quả ấy không được đo đếm bằng con số, mà được cảm nhận qua sự chuyển biến tích cực trong tinh thần người bệnh, qua niềm tin được nuôi dưỡng mỗi ngày và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa người bệnh, đội ngũ y tế với những tấm lòng đồng hành.

Chính từ những điều bình dị ấy, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà dần trở thành một mái nhà chung, nơi người bệnh được tôn trọng, chăm sóc, yêu thương, lắng nghe và được nâng đỡ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm, bền bỉ của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong nỗ lực đồng hành cùng người bệnh theo hướng chăm sóc toàn diện.