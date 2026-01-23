Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người

Thu Nga In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Giữa những âu lo và những tiếng thở dài mệt mỏi trong bệnh viện, có một “dòng suối” yêu thương vẫn luôn chảy thầm lặng, tưới mát những tâm hồn đang héo hon vì bạo bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, hành trình điều trị không chỉ có kim tiêm, thuốc đắng mà còn đong đầy nụ cười, tiếng hát và những cái nắm tay thân thương.

Với mong muốn chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần, năm 2025, Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã tích cực, phối hợp cùng Trung tâm Sattva Yoga và các nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần giàu tính nhân văn, trở thành điểm tựa tinh thần cho người bệnh trong quá trình điều trị.

Các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần được triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm người bệnh, tiêu biểu như: Ngày hội chăm sóc sức khỏe tinh thần; Ngày hội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; các hoạt động cắt tóc, gội đầu miễn phí; yoga chữa lành, giao lưu, kết nối tinh thần; hội thi cờ tướng; tủ sách báo dành cho người bệnh; mang âm nhạc đến bệnh viện,… Mỗi hoạt động đều được tổ chức một cách thiết thực và giàu tính nhân văn, nhận được sự hưởng ứng, sẻ chia và đồng cảm từ người bệnh, người nhà, đội ngũ y tế và các nhà hảo tâm.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 1

Ngày hội buffer chay

Hành trình yêu thương và bền bỉ

Xuyên suốt các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần trong năm 2025, Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã nhận được sự đồng hành tích cực của Trung tâm Sattva Yoga, Chùa Đại Giác, ca sĩ Hoàng Bình Phượng, lớp học tập văn hóa truyền thống, Hội chị em gội đầu từ thiện cùng rất nhiều nhà hảo tâm trong việc trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ và lan tỏa các giá trị tích cực tới người bệnh.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 2

Lớp hướng dẫn yoga chữa lành cho bệnh nhân

Thông qua các buổi chia sẻ, thực hành thư giãn, hướng dẫn thở và lắng nghe cơ thể, cùng những lời động viên chân thành, cô Giang - giảng viên yoga đã giúp người bệnh từng bước giải tỏa căng thẳng, nuôi dưỡng tinh thần an yên và củng cố niềm tin vào quá trình điều trị.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần được duy trì thường xuyên, các buổi chia sẻ thông điệp yêu thương từ Phật pháp vào mỗi chiều thứ 5 hàng tuần đã trở thành điểm hẹn tinh thần quen thuộc đối với nhiều người bệnh và người nhà. Trong không gian tĩnh lặng và ấm áp, những lời chia sẻ nhẹ nhàng về sự an yên, buông xả, chấp nhận và nuôi dưỡng lòng từ bi đã giúp người bệnh có thêm góc nhìn tích cực, học cách lắng nghe chính mình và đối diện với bệnh tật bằng tâm thế bình thản hơn. Không mang tính giáo điều, mỗi buổi chia sẻ là một cuộc trò chuyện chân thành, gần gũi, góp phần gieo mầm yêu thương, tiếp thêm niềm tin và sự vững vàng cho người bệnh trên hành trình điều trị.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 3

Chia sẻ thông điệp yêu thương từ Phật pháp.
Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 4

Ca sĩ Hoàng Bình Phượng đồng hành trong các chương trình do Phòng Công tác xã hội tổ chức.

Bên cạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần thường xuyên, Ngày hội mang âm nhạc đến với người bệnh tại bệnh viện cũng được tổ chức định kỳ hàng quý. Những giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian lắng đọng và ấm áp, như lời sẻ chia dịu dàng, giúp người bệnh tạm gác lại những lo âu trong hành trình điều trị.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 5

Bệnh nhân hát trong chương trình chăm sóc sức khoẻ tinh thần.

Qua các tiết mục biểu diễn nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, người bệnh và người nhà có thêm những phút giây thư giãn, được kết nối và đồng cảm, từ đó nuôi dưỡng tinh thần lạc quan và khơi dậy niềm tin vào sự hồi phục.

Những món quà thiết thực trao tặng người bệnh

Không chỉ dừng lại ở sự đồng hành tinh thần, trong mỗi chương trình, các nhà hảo tâm còn trao tặng nhiều vật phẩm hỗ trợ tinh thần và sinh hoạt thiết thực như loa pháp thoại, kinh sách, cùng những món quà mang ý nghĩa chăm sóc cá nhân dành riêng cho bệnh nhân ung thư như mũ đội đầu, áo ngực chuyên dụng.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 6

Tặng tóc và mũ đội đầu cho bệnh nhân ung thư.

Trong chuỗi các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần, Phòng Công tác xã hội đã duy trì và phát triển các tủ đọc sách báo miễn phí tại nhiều khoa lâm sàng trong bệnh viện. Những tủ sách nhỏ, được sắp xếp gọn gàng và thường xuyên bổ sung tài liệu phù hợp, đã trở thành không gian đọc thân thiện, giúp người bệnh và người nhà có thêm cơ hội thư giãn, giảm bớt căng thẳng trong thời gian điều trị.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 7

Tủ đọc sách báo miễn phí.

Hoạt động tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo thêm điểm tựa tinh thần nhẹ nhàng trong môi trường bệnh viện.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 8

Lễ Vu lan - Mùa hiếu hạnh.

Cùng với các hoạt động chăm sóc sức khỏe tinh thần theo hình thức chuyên biệt, những buổi phát cơm, cháo miễn phí; trao tặng quà và hỗ trợ tiền mặt cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cũng mang ý nghĩa nâng đỡ tinh thần sâu sắc. Không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mỗi suất cơm ấm, mỗi phần quà được trao đi còn đi kèm những lời hỏi han ân cần, động viên chân thành, giúp người bệnh cảm nhận được sự quan tâm, được tiếp thêm niềm tin và nghị lực.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 9

Nhiều suất ăn miễn phí được Phòng Công tác xã hội phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng tới các bệnh nhân

Năm 2025 khép lại bằng những dấu ấn thầm lặng nhưng bền bỉ của các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần do Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 phối hợp cùng Trung tâm Sattva Yoga và các nhà hảo tâm triển khai. Trong từng buổi gặp gỡ, từng khoảnh khắc sẻ chia, người bệnh và người nhà đã cảm nhận rõ hơn sự trân trọng, tình yêu thương và thêm vững vàng trước hành trình điều trị còn nhiều thử thách.

Nơi những nỗi đau được xoa dịu bằng hơi ấm tình người ảnh 10

Trao tặng tiền mặt hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Những kết quả ấy không được đo đếm bằng con số, mà được cảm nhận qua sự chuyển biến tích cực trong tinh thần người bệnh, qua niềm tin được nuôi dưỡng mỗi ngày và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa người bệnh, đội ngũ y tế với những tấm lòng đồng hành.

Chính từ những điều bình dị ấy, bệnh viện không chỉ là nơi điều trị, mà dần trở thành một mái nhà chung, nơi người bệnh được tôn trọng, chăm sóc, yêu thương, lắng nghe và được nâng đỡ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây cũng là minh chứng cho sự tận tâm, bền bỉ của Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trong nỗ lực đồng hành cùng người bệnh theo hướng chăm sóc toàn diện.

Thu Nga
Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 bệnh viện từ thiện

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIV
(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba Giải U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Hàn Quốc.
U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Xốc lại tinh thần!
(Ngày Nay) - Thất bại không xóa đi hành trình ấn tượng của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục. Ngược lại, thất bại giúp các cầu thủ trẻ có thêm nhiều bài học quý báu để trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong tương lai.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
"Góc khuất" sau ánh hoàng kim
(Ngày Nay) - Đánh dấu tròn một năm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng trên cương vị tổng thống thứ 47 của Mỹ, Nhà Trắng mô tả 365 ngày qua là “thời kỳ chuyển đổi chưa từng có trong lịch sử” để tái thiết “thời đại hoàng kim” cho nước Mỹ với hàng trăm thành tựu được chính quyền Tổng thống Trump liệt kê.
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
Happy Tết 2026: Đánh thức không gian Tết Việt giữa lòng Hoàng thành Thăng Long
(Ngày Nay) - Chiều 21/1, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về chương trình Happy Tết năm 2026 với chủ đề “Tết là hạnh phúc”. Chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 10/2/2026 (tức từ ngày 19 đến 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ), tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, Hà Nội).
Trong lĩnh vực y học cổ truyền, có khoảng trên 150 loại bệnh, chứng được khám, điều trị tại các cơ sở y học cổ truyền hiện nay. Ảnh: VGP/HM.
Bộ Y tế ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
YouTube gia nhập cuộc đua tạo phiên bản AI cá nhân
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.