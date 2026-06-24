Việt Nam đóng góp vào quá trình định hướng chiến lược hợp tác gìn giữ hòa bình

(Ngày Nay) - Ngày 24/6, Hội thảo quốc tế "Đối tác trong chương trình hợp tác ba bên" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đồng chủ trì cùng Liên hợp quốc, Chính phủ Australia và Chính phủ Nhật Bản đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết các thành tựu và kết quả của Chương trình Hợp tác Ba bên (TPP); tăng cường quan hệ giữa các đối tác hiện tại và các đối tác mới, bao gồm các quốc gia đóng góp lực lượng cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và hoạt động hỗ trợ hòa bình của Liên minh châu Phi, các quốc gia cung cấp chuyên môn và nguồn lực cho TPP. Hoạt động cũng góp phần rà soát, hoàn thiện các chương trình huấn luyện trong khuôn khổ TPP; nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác mới, trong đó có tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN; thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa tác động, hiệu quả và hiệu suất của TPP trong thời gian tới.

Đáng chú ý, hội thảo năm nay đánh dấu sự trở lại của TPP tại Việt Nam - quốc gia ASEAN đầu tiên đăng cai các hoạt động, khóa huấn luyện của TPP vào năm 2019, đồng thời là nước khởi xướng cơ chế luân phiên đăng cai các hoạt động của TPP trong khu vực ASEAN. Cơ chế này hiện đang được tiếp nối bởi Campuchia, sau Việt Nam và Indonesia đăng cai trước đó. Đây cũng là hội thảo các bên liên quan đầu tiên của TPP được tổ chức tại khu vực ASEAN, trong đó Việt Nam là quốc gia ASEAN đầu tiên đăng cai sự kiện thường niên quan trọng này, qua đó phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của các đối tác khu vực trong việc tăng cường năng lực gìn giữ hòa bình và thúc đẩy các nỗ lực hợp tác vì hòa bình, an ninh.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã triển khai 1.352 lượt quân nhân và cán bộ công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần nhân văn sâu sắc, từ đó nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo các phái bộ, cộng đồng địa phương và các đối tác quốc tế.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam nhấn mạnh, những thành tựu này không chỉ là kết quả của nỗ lực quốc gia mà còn nhờ sự hỗ trợ bền vững của Liên hợp quốc cùng nhiều đối tác quốc tế. Trong đó, TPP đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Kể từ khi tham gia khuôn khổ TPP, Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ thiết thực chương trình trong các lĩnh vực huấn luyện, nâng cao năng lực và hỗ trợ triển khai hoạt động. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh, với vai trò là nước chủ nhà của hội thảo năm nay, Việt Nam tự hào được đóng góp vào quá trình định hình định hướng chiến lược của TPP trong những năm tới.

Trong bối cảnh hoạt động gìn giữ hòa bình phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp và biến đổi nhanh chóng, việc bảo đảm chất lượng huấn luyện bền vững, duy trì các năng lực hỗ trợ sẵn sàng triển khai tiếp tục là thách thức lớn. Vì vậy, vai trò của TPP càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, thời gian tới, Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với tất cả các đối tác để thúc đẩy các ưu tiên này và bảo đảm TPP tiếp tục là một trụ cột quan trọng của các hoạt động gìn giữ hòa bình. Việt Nam mong muốn tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa sự tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong những năm tới.

Nhấn mạnh việc cùng nhau bảo đảm lực lượng gìn giữ hòa bình có đủ năng lực để ứng phó với các thách thức hiện tại và mới nổi trên thực địa là điều kiện thiết yếu nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng cũng như hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ được giao, Đại tá Alana Burkitt, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam khẳng định, tinh thần hợp tác thực chất và lấy thực tiễn làm trung tâm luôn được Australia thúc đẩy rộng rãi trong khu vực, trong đó có các chương trình hợp tác với Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình trước khi triển khai trên thực địa.

Theo Đại tá Alana Burkitt, những quan hệ đối tác được xây dựng trong khuôn khổ hệ thống đa phương đã khẳng định rằng không một quốc gia nào có thể đơn độc giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng đối với an toàn và an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình. Quan hệ đối tác bền vững chính là nền tảng của hoạt động gìn giữ hòa bình hiệu quả. Vai trò của TPP do đó càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đại tá Alana Burkitt cho rằng, chúng ta cần tiếp tục sát cánh cùng nhau vì mục tiêu chung là xây dựng và duy trì hòa bình bền vững.

Đồng chủ trì hội thảo, ông Takuma Sakaguchi, Giám đốc Cơ quan Chính sách Liên hợp quốc (Bộ Ngoại giao Nhật Bản) cho biết, hội thảo là cơ hội để các quốc gia tham gia - trong đó có Nhật Bản, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, trao đổi các bài học đã được đúc kết, cùng thảo luận các biện pháp mở rộng mạng lưới đối tác cũng như tăng cường hợp tác với các tổ chức khu vực.

Năm 2026 là năm đánh dấu 70 năm Nhật Bản gia nhập Liên hợp quốc. Ông Takuma Sakaguchi nhấn mạnh, đây là dịp để Nhật Bản tái khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế; đồng thời bày tỏ tin tưởng những trao đổi tại hội thảo sẽ mang lại nhiều ý tưởng, sáng kiến giá trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển của TPP trong thời gian tới.

Đại diện đơn vị đồng chủ trì, bà Giovanna Ceglie, Giám đốc Cơ quan các hoạt động đặc biệt, Cục Bảo đảm hoạt động Liên hợp quốc (DOS) cho biết, TPP là một sáng kiến trọng điểm của Cục Hỗ trợ Hoạt động Liên hợp quốc và đã trở thành chương trình lớn nhất của Liên hợp quốc về xây dựng năng lực và hỗ trợ hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Thông qua các hoạt động huấn luyện, chia sẻ chuyên môn và thiết lập các quan hệ đối tác chuyên nghiệp, chương trình đã hỗ trợ các quốc gia thành viên phát triển những năng lực thiết yếu, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện nhiệm vụ của các phái bộ cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng gìn giữ hòa bình. Đáng chú ý, chương trình không ngừng được điều chỉnh và phát triển phù hợp với các ưu tiên của quốc gia thành viên cũng như các yêu cầu thực tiễn trong hoạt động. Theo bà Giovanna Ceglie, chính khả năng thích ứng đó là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của TPP và sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng khi chúng ta xem xét các nhu cầu về năng lực trong tương lai.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về tác động và hiệu quả của TPP; quan hệ đối tác khu vực và các bài học kinh nghiệm trong triển khai TPP; đổi mới sáng tạo trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; định hướng phát triển của TPP giai đoạn 2027 - 2030.