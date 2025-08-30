Việt Nam-Hàn Quốc gặp nhau ở khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, trường tồn

(Ngày Nay) - Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 33 năm thiết lập quan hệ Việt-Hàn thể hiện khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Tối 29/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc.

Lễ kỷ niệm tại khách sạn Lotte ở trung tâm thủ đô Seoul, có sự tham dự của ông Park Yoon Joo, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và gần 1.000 khách mời gồm đại diện Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Thủ tướng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và nhiều bộ, ngành Hàn Quốc; các đại sứ, đại biện, trưởng các tổ chức quốc tế tại Hàn Quốc; đại diện các tổ chức hữu nghị, địa phương, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc; đại diện dòng họ Lý Hoa Sơn; và đại diện doanh nghiệp, các chi bộ, hội đoàn cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ nhận định Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thời khắc thiêng liêng, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam, khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, kiên cường và bất khuất.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh tư tưởng của Việt Nam và Hàn Quốc đã gặp nhau ở khát vọng chung đó là xây dựng một đất nước hòa bình, nhân văn và trường tồn.

Trải qua 80 năm, Việt Nam đã vượt qua muôn vàn thử thách để trở thành một quốc gia đang phát triển năng động, hội nhập sâu rộng với thế giới, với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ khẳng định đây là một trong những mối quan hệ đối tác đặc biệt nhất. Từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, hai nước đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập năm 2022 đã mở ra chương mới, đặt nền tảng để hai nước hướng tới tầm nhìn 100 năm Việt Nam (2045) và 100 năm Hàn Quốc (2048) trong sự đồng hành, sẻ chia.

Việt Nam luôn coi trọng và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; nhấn mạnh ngoài các lĩnh vực hợp tác đang phát triển tốt đẹp về chính trị-an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân và hợp tác quốc tế, hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy mở rộng sang các lĩnh vực mới như kinh tế số, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch...

Nhân dịp này, Đại sứ Vũ Hồ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, nhân dân và các đối tác Hàn Quốc, các đối tác Hàn Quốc đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tích cực đóng góp cho quan hệ hai nước; đồng thời cảm ơn cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, những người luôn nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống yêu nước và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Hàn.

Đại sứ Vũ Hồ đã khẳng định trong hành trình 80 năm của dân tộc Việt Nam và 33 năm của quan hệ Việt-Hàn, hai nước có quyền tự hào về những thành tựu đạt được, đồng thời có trách nhiệm chung tay vun đắp cho một tương lai rực rỡ hơn nữa.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon Joo nhấn mạnh lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt bởi cũng trùng với dịp kỷ niệm 80 năm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên.

Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế năng động và phát triển nhanh nhất thế giới. Cùng với đó, Việt Nam cũng đang thực hiện những cải cách then chốt làm động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững.

Trên hành trình Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Hàn Quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy đồng hành cùng Việt Nam vì sự thịnh vượng chung và phát triển bền vững.

Theo ông Park Yoon Joo, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất là sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm - Quốc khách đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (10-13/8/2025).

Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã giới thiệu với các bạn bè Hàn Quốc và quốc tế những dấu mốc quan trọng trong chặng đường 80 năm phát triển của Việt Nam và các thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, các khách mời đã được thưởng thức nhiều tiết mục hòa tấu nhạc truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc, màn trình diễn áo dài thanh lịch của đại diện hội phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc và một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Các tiết mục này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các khách mời quốc tế và bạn bè Hàn Quốc.

Ẩm thực Việt Nam cũng góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa, làm say lòng nhiều khách mời bởi hương vị và sự đa dạng của các món ăn truyền thống.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đánh dấu sự khởi đầu của nhiều hoạt động văn hóa, nổi bật là Lễ hội văn hóa của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, giải bóng đá của Hội người Việt tại một số địa phương Hàn Quốc...