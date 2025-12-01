Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác Á-Âu

(Ngày Nay) - Việt Nam đánh giá cao vai trò của ICAPP trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng ở châu Á; trong việc tăng cường và tạo dựng môi trường liên khu vực cho đối thoại và trao đổi chính sách.

Từ ngày 27-29/11, tại thành phố Budapest của Hungary đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Chính trị Á-Âu (AEPF) với chủ đề “Hòa bình và Dân chủ ở lục địa Á-Âu."

Đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Ngoại giao do ông Bùi Lê Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, làm Trưởng đoàn đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của đoàn.

Thảo luận tại cuộc họp, các đảng chính trị cho rằng tình hình thế giới đang diễn biến rất phức tạp, tác động sâu sắc tới chính trường nhiều quốc gia và ảnh hưởng sâu rộng tới hợp tác quốc tế. Châu Âu đang gặp nhiều thách thức do những biến động địa chính trị diễn ra tại khu vực.

Với mong muốn tăng cường đối thoại và củng cố lòng tin, các đại biểu bày tỏ đánh giá cao AEPF với vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác Á-Âu, tăng cường lòng tin và thiết lập nền tảng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và dân chủ ở châu Á và châu Âu; đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ủy ban thường trực Hội nghị quốc tế các Đảng chính trị châu Á (ICAPP) và các đảng thành viên Nghị viện châu Âu (EP) trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ, góp phần đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi.

Trong khuôn khổ AEPF lần thứ 6, đảng FIDESZ cầm quyền ở Hungary - chủ nhà đăng cai cuộc họp lần này, đã khởi xướng ý tưởng tổ chức Phiên họp chuyên đề “Thúc đẩy Đối thoại và Hợp tác - Cuộc gặp các Cơ quan nghiên cứu” nhằm thiết lập cơ chế hợp tác giữa các viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn chính sách của các đảng, các nước thành viên AEPF.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao chủ đề cuộc họp, chia sẻ quan điểm về những tác động của tình hình thế giới đối với triển vọng phát triển bền vững của các quốc gia, cũng như những thách thức đặt ra đối với hợp tác đa phương. Đại sứ nhấn mạnh hòa bình, ổn định và hợp tác không chỉ là khát vọng chung của nhân loại mà còn là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bảo vệ nền dân chủ thực chất.

Đại sứ kêu gọi các nước tiếp tục đề cao phương châm giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của ICAPP trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng ở châu Á, cũng như trong việc tăng cường và tạo dựng môi trường liên khu vực cho đối thoại và trao đổi chính sách.

Nhân dịp này, Đại sứ thông tin sâu rộng về chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và các thành tựu bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; nhấn mạnh kết quả Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng sinh động thể hiện sự ghi nhận và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào quá trình bảo đảm dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trong thời gian tham dự cuộc họp, Trưởng đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đối tác quốc tế nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai đảng cầm quyền và hai chính phủ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo ICAPP hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên AEPF, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, củng cố hiệu quả môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trên thế giới nói chung và nhân dân các nước ở lục địa Á-Âu nói riêng.

AEPF được thành lập năm 2017, là cơ chế hợp tác giữa ICAPP và các nhóm đảng trong EP để hướng tới mục tiêu trở thành kênh thứ hai quan trọng cùng Hội nghị Á-Âu (ASEM) góp phần thúc đẩy kết nối giữa châu Á và châu Âu. AEPF được tổ chức thường niên theo nguyên tắc luân phiên giữa hai châu lục.

Đến nay, diễn đàn đã tổ chức được 6 kỳ họp, khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả trong việc tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị ở châu Á và châu Âu.