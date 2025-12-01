Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác Á-Âu

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Việt Nam đánh giá cao vai trò của ICAPP trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng ở châu Á; trong việc tăng cường và tạo dựng môi trường liên khu vực cho đối thoại và trao đổi chính sách.
Đại sứ Bùi Lê Thái (hàng ghế trên) phát biểu tại Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary.
Đại sứ Bùi Lê Thái (hàng ghế trên) phát biểu tại Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary.

Từ ngày 27-29/11, tại thành phố Budapest của Hungary đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Chính trị Á-Âu (AEPF) với chủ đề “Hòa bình và Dân chủ ở lục địa Á-Âu."

Đoàn đại biểu Đảng ủy Bộ Ngoại giao do ông Bùi Lê Thái, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, làm Trưởng đoàn đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của đoàn.

Thảo luận tại cuộc họp, các đảng chính trị cho rằng tình hình thế giới đang diễn biến rất phức tạp, tác động sâu sắc tới chính trường nhiều quốc gia và ảnh hưởng sâu rộng tới hợp tác quốc tế. Châu Âu đang gặp nhiều thách thức do những biến động địa chính trị diễn ra tại khu vực.

Với mong muốn tăng cường đối thoại và củng cố lòng tin, các đại biểu bày tỏ đánh giá cao AEPF với vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác Á-Âu, tăng cường lòng tin và thiết lập nền tảng cho hòa bình, ổn định, hợp tác và dân chủ ở châu Á và châu Âu; đồng thời ghi nhận nỗ lực của Ủy ban thường trực Hội nghị quốc tế các Đảng chính trị châu Á (ICAPP) và các đảng thành viên Nghị viện châu Âu (EP) trong việc tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ, góp phần đề cao các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc với tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi.

Trong khuôn khổ AEPF lần thứ 6, đảng FIDESZ cầm quyền ở Hungary - chủ nhà đăng cai cuộc họp lần này, đã khởi xướng ý tưởng tổ chức Phiên họp chuyên đề “Thúc đẩy Đối thoại và Hợp tác - Cuộc gặp các Cơ quan nghiên cứu” nhằm thiết lập cơ chế hợp tác giữa các viện nghiên cứu, tổ chức tư vấn chính sách của các đảng, các nước thành viên AEPF.

Phát biểu tại Phiên toàn thể, Đại sứ Bùi Lê Thái đánh giá cao chủ đề cuộc họp, chia sẻ quan điểm về những tác động của tình hình thế giới đối với triển vọng phát triển bền vững của các quốc gia, cũng như những thách thức đặt ra đối với hợp tác đa phương. Đại sứ nhấn mạnh hòa bình, ổn định và hợp tác không chỉ là khát vọng chung của nhân loại mà còn là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bảo vệ nền dân chủ thực chất.

Đại sứ kêu gọi các nước tiếp tục đề cao phương châm giải quyết khác biệt bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của ICAPP trong việc thúc đẩy đối thoại giữa các chính đảng ở châu Á, cũng như trong việc tăng cường và tạo dựng môi trường liên khu vực cho đối thoại và trao đổi chính sách.

Nhân dịp này, Đại sứ thông tin sâu rộng về chủ trương xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và các thành tựu bảo đảm quyền con người mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới; nhấn mạnh kết quả Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 là minh chứng sinh động thể hiện sự ghi nhận và tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam vào quá trình bảo đảm dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trong thời gian tham dự cuộc họp, Trưởng đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đối tác quốc tế nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai đảng cầm quyền và hai chính phủ tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo ICAPP hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên AEPF, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, củng cố hiệu quả môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung trên thế giới nói chung và nhân dân các nước ở lục địa Á-Âu nói riêng.

AEPF được thành lập năm 2017, là cơ chế hợp tác giữa ICAPP và các nhóm đảng trong EP để hướng tới mục tiêu trở thành kênh thứ hai quan trọng cùng Hội nghị Á-Âu (ASEM) góp phần thúc đẩy kết nối giữa châu Á và châu Âu. AEPF được tổ chức thường niên theo nguyên tắc luân phiên giữa hai châu lục.

Đến nay, diễn đàn đã tổ chức được 6 kỳ họp, khẳng định vai trò cầu nối hiệu quả trong việc tăng cường trao đổi và thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị ở châu Á và châu Âu.

PV
Việt Nam thúc đẩy hòa bình hợp tác Á-Âu đổi mới ASEM

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Củng cố lòng tin chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam - Lào
(Ngày Nay) - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đã trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tại thủ đô Vientiane, Lào.
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
Việt Nam và Campuchia đẩy mạnh hợp tác, phát triển bền vững khu vực biên giới
(Ngày Nay) - Trong hai ngày 28 và 29/11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh, do ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, nhằm tăng cường hợp tác, phát triển khu vực biên giới giữa địa phương với các các tỉnh tiếp giáp biên giới phía Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa hai nước.
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
Tiềm năng mới trong điều trị ung thư thần kinh nguyên bào ở trẻ em
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới do các nhà khoa học Australia thực hiện cho thấy một loại thuốc đã được phê duyệt để điều trị ung thư ở người lớn có tiềm năng lớn trong việc chống lại u nguyên bào thần kinh (Neuroblastoma) – một dạng ung thư trẻ em nguy hiểm và có tỷ lệ tái phát cao. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí khoa học Science Advances.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm và chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào. Ảnh: An Đăng/TTXVN
Tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc
(Ngày Nay) - Nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1 - 2/12/2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn.
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
Tây Ban Nha ứng phó ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên sau 30 năm
(Ngày Nay) - Tây Ban Nha đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế sau khi phát hiện các ca mắc dịch tả lợn châu Phi đầu tiên trong 3 thập kỷ qua tại vùng Catalonia. Dù không gây bệnh cho người, virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan mạnh và gây tử vong cao ở lợn, được đánh giá là mối đe dọa lớn đối với ngành chăn nuôi lợn của Tây Ban Nha.
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
Rủi ro mới khi dùng mạng Wifi công cộng
(Ngày Nay) - Ngày 28/11, Tòa án Quận Perth đã tuyên án một người đàn ông, 44 tuổi, 7 năm 4 tháng tù giam vì sử dụng công nghệ tinh vi để tạo mạng WiFi giả tại nhiều sân bay lớn của Australia, đồng thời bị kết tội tấn công vào tài khoản trực tuyến của nhiều phụ nữ để đánh cắp thông tin riêng tư.
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
Việt Nam - Lào cùng tiến bước vào giai đoạn phát triển mới
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào, cùng nhau nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, hai dân tộc.
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
Liban đệ đơn kiện lên LHQ, phản đối Israel xâm phạm chủ quyền
(Ngày Nay) - Bộ Ngoại giao và Di cư Liban ngày 28/11 thông báo nước này đã đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), thông qua phái bộ thường trực tại New York, phản đối những động thái mà Beirut mô tả là hành vi xâm phạm mới và nghiêm trọng của Israel đối với chủ quyền của Liban.