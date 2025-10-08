Việt Nam là Chủ tịch đầu tiên của Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á

(Ngày Nay) - Thông tin từ Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cho biết, ngày 8/10, tại Thái Lan, Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á (SEAEF) chính thức thành lập với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên trong khu vực.

Với mục tiêu tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển và khai thác tối đa tiềm năng của thể thao điện tử tại Đông Nam Á, 11 quốc gia thành viên trong khu vực đã nhóm họp và bầu ra Ban Điều hành SEAEF nhiệm kỳ đầu tiên (2025-2029). Ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và hoạch định chiến lược phát triển thể thao điện tử, ông Đỗ Việt Hùng hiện đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á (AESF) đại diện cho khu vực Đông Nam Á.

Hai vị trí Phó Chủ tịch và hai vị trí thành viên Ban Điều hành lần lượt thuộc về ông Ng Chong Geng (Singapore), ông Muhammad Naim Al Amin Bin Saharudin (Malaysia), ông Brian Lim (Philippines) và ông Camacho Ramos de Silva Pinto (Timor Leste).

Định hướng trở thành tổ chức đầu mối trong việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái thể thao điện tử trong khu vực, bao gồm các nhà phát hành, đơn vị tổ chức giải đấu, cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục, SEAEF đặt mục tiêu xây dựng nền tảng bền vững cho phong trào thể thao điện tử cơ sở, phát triển các giải đấu chuyên nghiệp và xây dựng lộ trình rõ ràng để vận động viên khu vực Đông Nam Á có thể vươn ra đấu trường quốc tế.

"SEAEF được xây dựng trên tinh thần đoàn kết. Bằng cách kết nối sức mạnh và cùng nhau hành động, chúng ta sẽ tạo dựng một hệ sinh thái bền vững nhằm hỗ trợ vận động viên, củng cố các Liên đoàn, Hiệp hội quốc gia và đưa thể thao điện tử Đông Nam Á vươn tầm thế giới”, Chủ tịch SEAEF Đỗ Việt Hùng nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Ban Điều hành SEAEF chịu trách nhiệm định hướng hoạt động, xây dựng cơ chế hợp tác và phát triển đồng bộ giữa các quốc gia thành viên, góp phần đưa thể thao điện tử trở thành một lĩnh vực phát triển bền vững, có tính chuyên nghiệp cao trong khu vực.

Việc thành lập SEAEF được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đồng bộ của thể thao điện tử trong khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, cũng như nâng cao vị thế của Đông Nam Á trên bản đồ thể thao điện tử thế giới.

Các quốc gia thành viên sáng lập SEAEF gồm: Hiệp hội Thể thao Điện tử Brunei (ESB), Liên đoàn Thể thao Điện tử Campuchia (EFC), Liên đoàn Thể thao Điện tử Indonesia (PBESI), Liên đoàn Esports Lào (LESF), Liên đoàn Thể thao Điện tử Malaysia (MESF), Liên đoàn Thể thao Điện tử Myanmar (MESF), Tổ chức Thể thao Điện tử Philippines (PESO), Hiệp hội Thể thao Điện tử Singapore (SGEA), Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), Liên đoàn Thể thao Điện tử Timor Leste (FDETL) và Hội Thể thao Điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA).