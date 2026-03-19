Việt Nam lọt top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới, thiên đường trải nghiệm

(Ngày Nay) - Tạp chí Condé Nast Traveler ca ngợi Việt Nam - đất nước hình chữ S như thiên đường dành cho những trải nghiệm ngoài trời và những người yêu thiên nhiên.

Nhờ cảnh quan đa dạng từ núi rừng đến biển đảo, Việt Nam trở thành 1 trong 28 quốc gia đẹp nhất thế giới do Tạp chí Condé Nast Traveler vinh danh.

Theo đánh giá của Condé Nast Traveler, vẻ đẹp của các quốc gia trên thế giới luôn mang tính chủ quan, phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi du khách. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng trái đất sở hữu vô vàn kỳ quan khiến con người phải choáng ngợp - từ những khối đá nguyên khối cổ xưa, cánh đồng muối trắng xóa trải dài bất tận, đến những công trình kiến trúc hiện đại mang dấu ấn sáng tạo vượt thời gian.

Trong bức tranh đa sắc ấy, Việt Nam nổi bật như một điểm đến hội tụ cả cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và chiều sâu văn hóa. Tạp chí Condé Nast Traveler ca ngợi đất nước hình chữ S như thiên đường dành cho những trải nghiệm ngoài trời và những người yêu thiên nhiên.

Theo Condé Nast Traveler, một trong những điểm đến nổi bật của Việt Nam là Vịnh Hạ Long, nơi nổi tiếng với làn nước xanh ngọc và hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa mặt biển, được bao phủ bởi hệ sinh thái nhiệt đới phong phú. Cảnh quan độc đáo này đã giúp vịnh trở thành một trong những biểu tượng du lịch nổi bật của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bên cạnh các điểm đến ven biển, vùng núi phía Bắc như Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang) cũng được đánh giá cao nhờ khung cảnh núi non hùng vĩ, ruộng bậc thang trải dài và những cung đường đèo ngoạn mục, thu hút du khách yêu thích trekking và khám phá thiên nhiên.

Ở miền Trung, các giá trị văn hóa-lịch sử tại Huế cũng góp phần tạo nên chiều sâu cho du lịch Việt Nam, với quần thể kiến trúc cung đình cổ kính và nhiều di sản văn hóa đặc sắc.

Ngoài ra, Việt Nam còn sở hữu nhiều bãi biển và đảo nhiệt đới đẹp. Những vùng biển như Phú Quốc hay các vịnh biển miền Trung mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, lặn biển và khám phá thiên nhiên cho du khách quốc tế.

Mới đây, Tạp chí Time Out (Anh) công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới, những nơi được đánh giá “thú vị nhất để sống và khám phá”, trong đó có 2 đại diện của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội đứng thứ 25, được mô tả là “sự pha trộn giữa cũ và mới” và đang chuyển mình “đáng kinh ngạc”.

80% người Hà Nội cho rằng thành phố lý tưởng để nhâm nhi cà phê, 73% khuyên nên trải nghiệm ẩm thực Hà Nội.

Vị trí thứ 38 thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh nơi Time Out gọi là “Thành phố không ngủ”. Quan sát một ngã tư ở đây đủ hiểu thành phố này không bao giờ đứng yên. 75% dân số ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây.

Sự ghi nhận từ các tạp chí du lịch uy tín được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời thúc đẩy ngành du lịch thu hút thêm nhiều du khách quốc tế trong thời gian tới.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, bước qua giai đoạn phục hồi hậu dịch COVID-19, du lịch Việt Nam chuyển mình sang chu kỳ tăng trưởng mới với quy mô và chất lượng ngày càng được nâng cao.

Việt Nam cũng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism), xếp vào nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch quốc tế cao nhất trên thế giới.

Từ các số liệu thống kê về ngành du lịch trong năm 2025 và gần đây nhất là tháng 1/2026, có thể thấy sự gia tăng mạnh mẽ về lượng khách quốc tế, cùng những chuyển dịch quan trọng về cơ cấu thị trường, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của điểm đến Việt Nam trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang tái định hình.

Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024 và vượt 17,8% so với năm 2019 - giai đoạn trước khi xảy ra dịch COVID-19. Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam vượt mốc 21 triệu lượt khách quốc tế, đánh dấu sự chuyển mình sang giai đoạn tăng trưởng mới.

Động lực tăng trưởng tiếp tục được duy trì ngay từ đầu năm 2026. Tháng 1/2026, Việt Nam ghi nhận đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế, mức cao nhất từ trước đến nay trong một tháng. Con số này cho thấy sự mở rộng về quy mô thị trường, phản ánh niềm tin của du khách quốc tế đối với điểm đến Việt.

Đáng chú ý, cơ cấu thị trường khách quốc tế đang có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng và bền vững hơn. Châu Á tiếp tục là trụ cột, chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc tế. Trung Quốc và Hàn Quốc là hai thị trường nguồn lớn nhất, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quy mô khách.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của khách quốc tế trong thời gian vừa qua đã phản ánh hiệu quả rõ rệt của các chính sách phát triển du lịch. Theo đó, chính sách thị thực theo hướng ngày càng thông thoáng được xem là một trong những yếu tố then chốt.

Việc mở rộng diện miễn thị thực, triển khai thị thực điện tử cho phép nhập cảnh nhiều lần, kéo dài thời gian lưu trú và bổ sung các cửa khẩu đón khách thị thực điện tử đã giúp Việt Nam trở nên dễ tiếp cận hơn đối với du khách quốc tế. Kết quả tăng trưởng mạnh của các thị trường Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ và các thị trường khác ở châu Âu là minh chứng rõ nét cho tác động tích cực của chính sách này.

Cùng với đó, kết nối hàng không đóng vai trò chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Việc mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế, nhất là các tuyến bay thẳng đường dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho dòng khách từ các thị trường xa.

Một nhân tố quan trọng không kém góp phần nâng cao hình ảnh của điểm đến là môi trường chính trị-xã hội ổn định. Điều này đã đưa hình ảnh Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện với nhiều trải nghiệm bền vững trong mắt du khách thập phương.

Đồng thời, sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch đang trở thành động lực quan trọng giúp Việt Nam mở rộng phân khúc khách. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như du lịch biển đảo, du lịch văn hóa và thiên nhiên, nhiều sản phẩm mới như du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch đường sắt và du lịch điện ảnh đang thu hút nhóm khách có khả năng chi tiêu cao.

Song song đó, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đang có sự đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức theo hướng phát huy hợp tác công tư, huy động nguồn lực xã hội hóa.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng, với xung lực tăng trưởng mới cùng sự đồng hành của nhà nước, doanh nghiệp và địa phương, ngành du lịch đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2026 không chỉ là con số kỳ vọng, mà thể hiện niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của toàn ngành. Từ đó, đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế và góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới.