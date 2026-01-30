Việt Nam, Mozambique ký Hiệp định mới về hợp tác giáo dục đại học

(Ngày Nay) - Việc ký kết và triển khai hiệp định giáo dục đại học được kỳ vọng sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục đại học, từ đó nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mozambique lên tầm cao mới.
Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa Mozambique Samaria Tovela.
Ngày 29/1, tại thủ đô Maputo của Mozambique, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa nước chủ nhà Samaria Tovela đã ký Hiệp định giữa chính phủ hai nước về hợp tác giáo dục đại học.

Hiệp định nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giáo dục được nêu trong Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa được hai chính phủ ký năm 2007, đồng thời đáp ứng nhu cầu hợp tác ngày càng sâu rộng, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Mozambique.

Theo hiệp định, hai bên sẽ đẩy mạnh nhiều hình thức hợp tác đa dạng như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi sinh viên và các lĩnh vực liên quan khác. Đáng chú ý, hai nước thống nhất dành cho nhau 15 suất học bổng trao đổi sinh viên mỗi năm.

Bộ trưởng Samaria Tovela bày tỏ vui mừng trước việc thiết lập khuôn khổ hợp tác mới, cho rằng hiệp định phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mỗi bên. Bà tin tưởng hiệp định sẽ tạo động lực thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả trong thời gian tới, đặc biệt là việc trao đổi sinh viên Mozambique sang Việt Nam học tập trong các lĩnh vực Mozambique ưu tiên và Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp, chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, y khoa, kỹ thuật và khoa học-công nghệ.

Về phía Việt Nam, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn cảm ơn các cơ quan liên quan của hai nước đã tích cực phối hợp, nỗ lực xây dựng và chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định. Đại sứ nhấn mạnh hợp tác giáo dục là một trong những điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương, được thể hiện qua sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia giáo dục Việt Nam tại Mozambique trong giai đoạn trước, cũng như chương trình học bổng trao đổi sinh viên được duy trì liên tục trong nhiều năm.

Đại sứ đánh giá hiệp định là minh chứng sinh động cho cam kết của hai Đảng, hai Chính phủ trong việc tiếp tục làm sâu sắc tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Hiệp định được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là sinh viên hai nước, qua đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Mozambique.

Việc ký kết và triển khai hiệp định được kỳ vọng sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giáo dục đại học, từ đó nâng tầm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Mozambique lên tầm cao mới.

Việt Nam Mozambique hợp tác giáo dục đại học

