Việt Nam tại Salon de l’Asie 2025: Hành trình đưa văn hóa dân tộc ra thế giới

(Ngày Nay) - Ngày 29 và 30/11, tại Trung tâm triển lãm Eurexpo ở Lyon (Pháp), Việt Nam đã mang tới Hội chợ triển lãm “Salon de l’Asie 2025” sắc màu tươi mới và sống động, thu hút đông đảo khách tham quan.
Khách tham quan gian hàng của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong Hội chợ.
Trong hai ngày 29 và 30/11, tại Trung tâm triển lãm Eurexpo ở Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã mang tới không gian Hội chợ triển lãm “Salon de l’Asie 2025” sắc màu tươi mới và sống động, thu hút đông đảo khách tham quan tại sự kiện văn hóa lớn tại châu Âu, quy tụ hàng trăm nghìn lượt người và đại diện từ nhiều quốc gia châu Á.

Với sự chủ trì của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Đoàn nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam, gian trưng bày của Việt Nam nhanh chóng trở thành điểm nhấn, gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế nhờ những hình ảnh, thanh âm và trải nghiệm đậm nét bản sắc dân tộc.

Không gian Việt Nam được thiết kế cuốn hút với 50 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu di sản và phong cảnh đặc trưng của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Các nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn tranh, t’rưng, tỳ bà hay K’long pút được trưng bày và giới thiệu trực tiếp, mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá những âm sắc mộc mạc, độc đáo của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Các tờ rơi bằng tiếng Pháp giúp bổ sung thông tin ngắn gọn, tạo nên trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người xem.

Chia sẻ với phóng viên, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết điểm nổi bật của sự kiện năm nay là sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam trong công tác quảng bá văn hóa và xúc tiến du lịch.

Thông qua các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chất lượng cao, biểu diễn tại gian hàng Việt Nam và trên sân khấu chính của Salon, hình ảnh văn hóa Việt Nam đã được giới thiệu một cách sinh động, trực quan tới công chúng quốc tế.

Những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa truyền thống và giới thiệu áo dài không chỉ tạo ấn tượng mạnh với khán giả mà còn giúp họ cảm nhận rõ chiều sâu, sự đa dạng của văn hóa Việt Nam trong không gian triển lãm.

Về lĩnh vực du lịch, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cho biết lượng khách quan tâm đến các điểm đến tại Việt Nam tăng đáng kể so với những năm trước.

Nhiều doanh nghiệp du lịch và nhà đầu tư châu Âu đã chủ động tìm hiểu thông tin và cơ hội hợp tác, cho thấy hiệu quả tích cực từ việc tham gia đều đặn các sự kiện giao lưu như Salon de l’Asie.

Ông Đức khẳng định Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sẽ tiếp tục tham gia và đầu tư chiều sâu cho Salon de l’Asie trong thời gian tới, xem đây là kênh quảng bá hiệu quả để đưa hình ảnh văn hóa, du lịch và con người Việt Nam đến gần hơn với công chúng châu Âu, đồng thời góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu giữa các nền văn hóa.

Nhịp sống Việt Nam tại Salon càng trở nên sôi động với 4 suất biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày. Tiếng đàn bầu réo rắt, âm sắc t’rưng trong trẻo hòa cùng những điệu múa dân gian uyển chuyển tạo nên dòng chảy nghệ thuật đầy cuốn hút.

Nhiều tiết mục còn được khéo léo lồng ghép giai điệu Pháp và châu Âu, tạo nên điểm giao thoa tinh tế giữa truyền thống Việt Nam và văn hóa bản địa. Bên cạnh đó, nghệ nhân thư pháp, các võ sư và màn múa lân rực rỡ luôn thu hút đông đảo khán giả dừng chân thưởng lãm.

Trong lễ khai mạc, Việt Nam để lại dấu ấn với màn trình diễn áo dài và trang phục truyền thống của các dân tộc, kết hợp múa và âm nhạc dân gian. Hình ảnh đoàn Việt Nam nổi bật trong phần diễu hành cùng các đoàn bạn đã khẳng định vẻ đẹp mềm mại, phong phú của văn hóa Việt Nam trong không gian giao lưu rộng mở của châu Á.

Khép lại 2 ngày hoạt động, tối 30/11, đoàn nghệ thuật Việt Nam tiếp tục mang chương trình biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt tại vùng Rhône - Lyon tại Hội trường Trung tâm Văn hóa thành phố Villeurbanne. Sự kiện mang đến niềm vui cho kiều bào, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và công chúng sở tại.

Sự tham dự của Việt Nam tại Salon de l’Asie 2025 không chỉ là dịp quảng bá văn hóa, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ngoại giao văn hóa Việt Nam tại châu Âu, góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước hiếu khách, giàu bản sắc và luôn mở rộng kết nối với thế giới.

