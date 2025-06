Vinamilk giành cú đúp giải thưởng quốc tế về cả “nội dung” và “hình thức”, sản phẩm “quán quân” có gì đặc biệt?

Chiến thắng thuyết phục từ “vị giác” đến “thị giác”

Tại Hội nghị Sữa Toàn cầu (Global Dairy Congress 2025) vừa diễn ra tại Hà Lan, bên cạnh vai trò doanh nghiệp duy nhất đến từ Đông Nam Á được mời trình bày tham luận, Vinamilk còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt khi được vinh danh ở hai vị trí cao nhất tại Giải thưởng đổi mới ngành sữa toàn cầu (World Dairy Innovation Awards), một giải thưởng thường niên uy tín thuộc khuôn khổ Hội nghị.

Năm nay, giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Toàn cầu bước sang mùa thứ 18 với sự tham dự của hàng trăm sản phẩm thuộc hơn 40 thương hiệu sữa đến từ 11 quốc gia. Trải qua 3 vòng xét chọn từ hội đồng chuyên môn quốc tế, các chuyên gia của ngành dinh dưỡng, truyền thông-tiếp thị sẽ chọn ra các đề cử cho mỗi hạng mục và sau cùng, tại vòng chung kết, chỉ có một sản phẩm xuất sắc nhất chinh phục vị trí quán quân.

Trong lễ trao giải diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan), Vinamilk Green Farm Sữa chua Men Hy Lạp đã được xướng tên là sản phẩm xuất sắc giành giải "Sữa chua ngon nhất" (Best Yogurt) và Sữa chua thực vật Vinamilk đã được vinh danh vị trí cao nhất trong hạng mục "Thiết kế bao bì xuất sắc nhất" (Best Packaging Design). Cả 2 đều là sản phẩm mới được Vinamilk “trình làng” đầu năm nay. Đăng tải trên trang chính thức ngay sau đó, Vinamilk đã chia sẻ thêm thông tin về các sản phẩm “quán quân”, hé lộ thêm các lý do đằng sau chiến thắng ngoạn mục.

Cụ thể, không chỉ là một sản phẩm sữa chua thông thường mà Vinamilk Green Farm Sữa chua Men Hy Lạp là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ men Hy Lạp 30 năm tuổi và sự sáng tạo trong việc kết hợp bộ hương vị độc đáo gồm: Cà phê Robusta rang xay với socola và Mật ong tự nhiên, đều được ăn kèm ngũ cốc, tạo vị giác “độc bản”, đậm chất riêng. Điểm độc đáo khác góp phần gia tặng thêm vị ngon chính là trải nghiệm "Mở – Úp – Thưởng thức" - không chỉ là cách ăn, mà là một hành trình vị giác đầy cảm xúc.

Đặc biệt, để chiến thắng tại hạng mục Sữa chua ngon nhất, Vinamilk Green Farm Sữa chua Men Hy Lạp đã vượt qua 10 sản phẩm vào vòng đề cử, trong đó có nhiều cái tên từ châu Âu – vốn được xem là "cái nôi" của các sản phẩm sữa chua cao cấp. Đây cũng là sản phẩm duy nhất trong danh sách đề cử có cách thức trải nghiệm khác biệt so với cách ăn của các loại sữa chua truyền thống.

Tiếp đó là sản phẩm dành chiến thắng ở hạng mục “Thiết kế bao bì xuất sắc nhất” (Best Packaging Design): Sữa chua thực vật Vinamilk - sữa chua ăn thuần chay đầu tiên tại Việt Nam. Không chỉ chinh phục người tiêu dùng Việt, sản phẩm này khiến hội đồng chuyên môn thế giới ấn tượng về một thiết kế vừa nhìn vào đã có thể cảm nhận được trọn vẹn chất sữa chua đặc mịn và hương vị đa dạng, thơm ngon của sản phẩm.

“Sữa chua thực vật Vinamilk sở hữu một kết cấu đặc mịn và vị ngon được phát triển công thức đạt điểm tuyệt đối do top 1% đầu bếp thế giới công nhận và công nghệ lên men 100% tự nhiên từ nền sữa thực vật với chủng men Lactobacillus Bulgaricus từ châu Âu”, đại diện Vinamilk chia sẻ thêm khi được hỏi về sản phẩm.

Giải thưởng cao nhất là niềm tin của người tiêu dùng

Theo ban tổ chức, Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Toàn cầu 2025 (Hà Lan) tập trung vào sự đổi mới lấy “người dùng” làm trọng tâm, được thể hiện qua khía cạnh: ứng dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm, giá trị cho sức khỏe, trải nghiệm người dùng và khả năng dẫn dắt xu hướng ngành hàng. Bởi ngày nay, chỉ những thương hiệu dám đi trước một bước, dám đổi mới, sáng tạo mới đủ sức dẫn dắt xu hướng thị trường.

Với các tiêu chí này, việc góp mặt trong danh sách đề cử đã là một thành công, và sản phẩm chiến thắng cuối cùng thực sự là cái tên xuất sắc nhất cho tư duy tiên phong, năng lực đổi mới và kiến tạo giá trị.

Có thể thấy, hai sản phẩm của Vinamilk chinh phục hội đồng chuyên môn quốc tế về “vị ngon và thiết kế sản phẩm” cũng làm rõ nét cho chiến lược đổi mới toàn diện của doanh nghiệp: sự đầu tư toàn diện cho "nội dung" và "hình thức", "đổi mới công nghệ" và "sáng tạo trải nghiệm", dựa trên việc để tâm đến trải nghiệm người dùng, từ cảm xúc đến sự tiện lợi, không chỉ đáp ứng mà còn cần vượt xa mong đợi.

Điều này cũng tương đồng với đánh giá từ ông Dan Bunt, đại diện Ban tổ chức Giải thưởng: "Các sản phẩm đoạt giải năm nay đã phản ánh rõ xu hướng nổi bật vềđổi mới trong ngành sữa, đó là sự bùng nổ của những hương vị mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ một cách linh hoạt và các giá trị tăng thêm từ sản phẩm sữa"

Phát biểu với truyền thông ngay sau khi nhận giải thưởng, Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, chia sẻđầy tâm huyết: “Những giải thưởng và sự công nhận từ các tổ chức độc lập, uy tín thế giới dành đã tạo động lực cho Vinamilk làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, chúng tôi không đến vì giải thưởng, mà giải thưởng lớn nhất chính là niềm tin, sựđón nhận và lựa chọn của người tiêu dùng. Triết lý vì khách hàng đã và luôn là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững tại Vinamilk”.

Triết lý “vì khách hàng” và chiến lược “đổi mới” (innovation) mà ông Trí nhấn mạnh cũng được các chuyên gia, nhà lãnh đạo tham dự hội nghị vừa qua nhận định chính là nền tảng cho tương lai của ngành sữa. Với Vinamilk, có thể thấy đó là một hành trình gần 50 năm của một thương hiệu quốc gia được xây dựng bằng chất lượng vượt trội, sự đổi mới không ngừng và giá trị thật để nâng tầm ngành sữa trên trường quốc tế.

Nhận định về kết quả ấn tượng của đại diện Việt Nam, PGS.TS Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam chia sẻ: “Việc Vinamilk góp mặt tại Hội nghị Sữa Toàn cầu và ghi dấu ấn với giải thưởng vềđổi mới, sáng tạo đã thể hiện rõ nét bản lĩnh của một thương hiệu quốc gia. Đây là bước tiến khẳng định rằng chúng ta không chỉ tham gia sân chơi toàn cầu để học hỏi, mà còn đểđịnh vị ngành sữa Việt trên bản đồ thế giới với hình ảnh chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy nội lực.”