VinGroup được vinh danh tại giải thưởng Pháp chế châu Á năm 2025

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tại lễ trao giải ALB Pan-Asian Regulatory Awards 2025 vừa diễn ra tại Singapore, đại diện Vingroup được vinh danh ở hạng mục “Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm”. Giải thưởng uy tín quốc tế trong lĩnh vực pháp chế đã khẳng định cam kết và vị thế của Vingroup trong hành trình xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện, quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

Giải thưởng ALB Pan-Asian Regulatory Awards do tạp chí Asian Legal Business (ALB) tổ chức thường niên, vinh danh các cá nhân, tổ chức và đội ngũ có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro và pháp chế doanh nghiệp tại khu vực châu Á. ALB là ấn phẩm pháp lý thuộc tập đoàn Thomson Reuters - chủ sở hữu hãng thông tấn Reuters uy tín toàn cầu.

Giải được xây dựng trên triết lý coi pháp lý không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nền tảng để thiết lập các tiêu chuẩn mới về tuân thủ và quản lý rủi ro, đồng thời góp phần phát triển khung pháp lý ở từng quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế.

Với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành pháp lý - tài chính, giải thưởng ALB Pan-Asian Regulatory Awards được đánh giá là một trong những chuẩn mực uy tín hàng đầu khu vực, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và phản ánh đúng những đóng góp nổi bật trong cộng đồng pháp chế - quản trị.

VinGroup được vinh danh tại giải thưởng Pháp chế châu Á năm 2025 ảnh 1
Việc được vinh danh tại ALB Pan-Asian Regulatory Awards khẳng định nỗ lực và cam kết của Vingroup trong việc xây dựng hệ thống tuân thủ toàn diện, quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế.

Để được bình chọn là “Lãnh đạo Bộ phận Tuân thủ của năm”, bà Hồ Ngọc Lâm – Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Vingroup đã được hội đồng độc lập đề cử và vượt qua hàng chục ứng viên đến từ các tập đoàn lớn thuộc các quốc gia như Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Indonesia... Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực và đóng góp cá nhân, mà còn khẳng định phương châm của Vingroup luôn đề cao sự minh bạch, thượng tôn pháp luật, luôn chú trọng phát triển đội ngũ pháp chế vững mạnh, bảo vệ uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Việc được công nhận tại một giải thưởng uy tín quốc tế càng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Vingroup đang đẩy mạnh đề cao văn hóa tuân thủ pháp luật trong nước và quốc tế, coi đây là nền tảng để phát triển bền vững lâu dài.

ALB Pan-Asian Regulatory Awards là giải thưởng tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiên phong thiết lập chuẩn mực tuân thủ và quản lý rủi ro tại châu Á. Trong những mùa trước, giải đã vinh danh nhiều tên tuổi pháp lý lớn như hãng luật Drew & Napier và Allen & Gledhill đều có tuổi đời hơn 100 năm./.

PV
VinGroup

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035
Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2121/QĐ-TTg ngày 23/9/2025 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 (Hội đồng).
Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con
Chính sách toàn diện ứng phó tình trạng sinh ít con
(Ngày Nay) - Trong những năm gần đây, mức sinh tại Việt Nam có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt ở các đô thị, trở thành một trong những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững. Nếu trước đây chính sách dân số tập trung vào việc giảm sinh thì nay, tình trạng sinh ít con, kết hôn muộn và sự gia tăng các mô hình gia đình mới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh chính sách phù hợp, khuyến khích sinh con và bảo đảm cân bằng dân số trong tương lai.
Toàn cảnh Khu tưởng niệm tại bến phà II Long Đại
Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại
(Ngày Nay) - Là địa điểm hứng chịu quả bom đầu tiên mà Quân đội Mỹ thả trong chiến dịch leo thang bắn phá miền Bắc giai đoạn 1965-1972, bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
Văn hóa dân gian hồi sinh qua các hoạt động sáng tạo
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, một hoạt động văn hóa sáng tạo và đầy ý nghĩa đang lan tỏa, thu hút đông đảo giới trẻ. Đó là thực hành, trải nghiệm văn hóa dân gian qua những buổi workshop thủ công, làm cho di sản văn hóa dân gian hồi sinh và trở nên gần gũi hơn bao giờ hết qua.