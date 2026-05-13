Vụ hơn 100 học sinh ngộ độc thực phẩm: 'Thủ phạm' là vi khuẩn Salmonella

(Ngày Nay) - Điểm chung của các vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây là sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella - vi khuẩn có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 100 học sinh tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) phải nhập viện điều trị, một lần nữa vi khuẩn Salmonella được xác định là tác nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.

Chuyên gia y tế khuyến cáo các bếp ăn, cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế nhiễm vi sinh trong chế biến bữa ăn bán trú của học sinh.

Theo báo cáo của Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, vụ ngộ độc xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (cơ sở 1 tại 215 Trần Xuân Soạn và cơ sở 2 tại 37/2 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận) với ca đầu tiên xuất hiện triệu chứng lúc 17 giờ 10 phút ngày 24/4. Tổng cộng có 112 trường hợp ghi nhận các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, may mắn không có trường hợp tử vong.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella spp. và Escherichia coli. Nhóm thực phẩm nghi liên quan gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng cùng các sản phẩm từ trứng.

Trước đó, Salmonella cũng được xác định là tác nhân gây vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 200 học sinh phải nhập viện điều trị tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây vào đầu tháng 4/2026.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở An toàn thực phẩm đã kiểm tra toàn bộ quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm của đơn vị cung cấp thức ăn cho cả hai cơ sở của Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xích Long.

Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm yêu cầu kiểm tra sức khỏe toàn bộ nhân viên tham gia chế biến và phục vụ suất ăn để xác định các yếu tố nguy cơ liên quan.

Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang phối hợp với Sở Y tế đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng sức khỏe của các học sinh, bao gồm xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể, mức độ ảnh hưởng sức khỏe và các yếu tố chuyên môn khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng cũng như hình thức xử lý phù hợp.

Theo các chuyên gia, các vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra trong thời gian qua là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong môi trường học đường. Đây cũng là thách thức lớn đối với các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn, phụ huynh và cộng đồng trong việc tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chế biến và bảo quản thực phẩm, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra các chùm ca ngộ độc thực phẩm trong trường học.

Đáng chú ý, điểm chung của các vụ việc ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây là sự xuất hiện của vi khuẩn Salmonella - vi khuẩn thường tồn tại trong đường tiêu hóa của nhiều loài động vật và có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm khuẩn.

Những nguồn lây Salmonella thường gặp gồm trứng và các sản phẩm từ trứng, thịt gia cầm chưa được nấu chín kỹ, sữa và sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng, rau củ quả tươi sống bị nhiễm khuẩn; bên cạnh đó là tình trạng lây nhiễm chéo trong quá trình chế biến thực phẩm do sử dụng chung dao, thớt hoặc dụng cụ cho thực phẩm sống và chín.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do Salmonella, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, cần thực hiện đồng bộ các biện pháp như: lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và không có dấu hiệu hư hỏng; nấu chín kỹ thịt, trứng và các sản phẩm từ gia cầm; không sử dụng thực phẩm sống hoặc chưa chín; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch trước khi chế biến và sau khi đi vệ sinh; vệ sinh thường xuyên bề mặt, dụng cụ nhà bếp; tách riêng thực phẩm sống và chín để tránh nhiễm chéo; đồng thời sử dụng thức ăn ngay sau khi nấu, hoặc bảo quản lạnh đúng cách và hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 11/5 của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, nhiều cử tri đã bày tỏ lo lắng khi các vụ việc ngộ độc thực phẩm trường học xảy ra liên tục, ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh.

Cử tri kiến nghị lãnh đạo Thành phố có giải pháp kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ và công khai, minh bạch để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm.

Đặc biệt, cơ quan chức năng cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị cung cấp suất ăn, nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm khi để xảy ra vi phạm.