WHO: Ngân sách cho các trường hợp khẩn cấp về y tế năm 2026 rất eo hẹp

(Ngày Nay) - Ngày 24/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang phải vật lộn với việc cắt giảm mạnh ngân sách cho các trường hợp khẩn cấp nhân đạo trong năm nay và triển vọng cho năm 2026 rất khó khăn.

Giám đốc Chương trình hành động nhân đạo và thảm họa của WHO, bà Teresa Zakaria, cho biết cơ quan y tế LHQ này năm nay đã nhận được tài trợ ít hơn 40% so với năm 2024 cho các trường hợp cứu trợ khẩn cấp trên toàn thế giới.

WHO cho biết đã phải đưa ra lựa chọn rất khó khăn là cần ưu tiên ai trong số hơn 300 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. Tổ chức này buộc phải hướng đến những người cần hỗ trợ nhất, ở những nơi khó khăn nhất, cũng như điều kiện sống tồi tệ nhất.

Tính đến tháng 9/2025, hơn 5.600 cơ sở y tế liên quan đến hoạt động nhân đạo đã phải giảm dịch vụ, trong khi hơn 2.000 cơ sở phải tạm ngừng hoạt động, làm giảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của 53 triệu người tại nhiều quốc gia.

Bà Teresa Zakaria cảnh báo triển vọng năm 2026 “thực sự rất ảm đạm", đặc biệt ở những quốc gia như Cộng hòa Dân chủ Congo, Sudan và Haiti, nơi tình hình ngày càng xấu đi, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ và tỷ lệ ở bà mẹ gia tăng. Trên các tạp chí y khoa, các chuyên gia cho biết việc cắt giảm ngân sách sẽ dẫn đến hàng triệu ca tử vong lẽ ra có thể tránh được.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết điều đáng lo ngại hơn cả là sự sụt giảm đáng kể trong việc hỗ trợ cho hàng chục quốc gia thu nhập thấp. Tuy nhiên, ông Tedros nhận thấy một số điểm tích cực trong cách các quốc gia đang thích ứng với tình hình. Nhiều quốc gia đang thức tỉnh và thay đổi tư duy theo hướng huy động nguồn lực trong nước cho hệ thống y tế, bao gồm cả các trường hợp khẩn cấp.

Mỹ, vốn là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đã tuyên bố sẽ rút khỏi tổ chức này và cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài. Trong khi đó, các nhà tài trợ quốc tế lớn khác cũng đang phải “thắt lưng buộc bụng”.

Để chuẩn bị cho việc Mỹ sẽ chính thức rời đi vào tháng 1/2026, WHO đã điều chỉnh ngân sách giai đoạn 2026 - 2027 từ 5,3 tỷ USD xuống còn 4,2 tỷ USD. Theo báo cáo của Health Policy Watch công bố mới đây, WHO dự kiến sẽ bị thiếu hụt tới 2,5 tỷ USD từ nay đến năm 2027.