WHO “thắt lưng buộc bụng” để ứng phó với việc thiếu nguồn tài trợ của Mỹ

Bản ghi nhớ nội bộ của WHO ngày 10/3 xác định các ưu tiên và công bố giới hạn 1 năm đối với hợp đồng của nhân viên nhằm đảm bảo sự tồn tại của tổ chức. WHO nhấn mạnh sẽ đảm bảo rằng mọi nguồn lực đều được hướng tới những ưu tiên cấp bách nhất, trong khi duy trì khả năng tạo ra ảnh hưởng lâu dài của cơ quan này. Hiện WHO chưa công bố cắt giảm nhân sự ngay lập tức, song cho biết: "Do những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt quá lớn, một số quyết định khó khăn là không thể tránh khỏi".

Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thành lập WHO sau Thế chiến thứ Hai và là một trong những thành viên tích cực nhất, hiện là nhà tài trợ tài chính lớn nhất, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí của WHO.

Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris cho biết trước khi Mỹ cắt tài trợ, WHO đã trải qua quá trình chuyển đổi để chuyển nguồn lực từ trụ sở chính tại Geneva sang các quốc gia tiếp nhận. "Vì vậy, điều thực sự đang diễn ra là một sự chuyển giao lớn về tài trợ, nhân sự và cam kết ở cấp quốc gia khỏi trụ sở chính". Bà nhấn mạnh đây là một quá trình chậm và chắc chắn.

Các tài liệu của WHO cho thấy cơ quan Liên hợp quốc này có hơn 25% trong tổng số 9.473 nhân viên làm việc tại trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ), một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới.