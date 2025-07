WinMart liên tiếp ra mắt mô hình siêu thị mới tại Hà Nội và Đà Nẵng

Nâng cao trải nghiệm, gia tăng ưu đãi

Tháng 7/2025, WinMart chính thức khai trương hai siêu thị theo mô hình mới tại Đà Nẵng (ngày 19/7 tại Vincom Plaza 910A Ngô Quyền, Phường An Hải) và Hà Nội (ngày 12/7 tại Vincom Plaza 234 Phạm Văn Đồng, Phường Phú Diễn). Nằm trong khu vực đông dân cư, các siêu thị WinMart mới hướng đến các khách hàng là gia đình trẻ, dân văn phòng, sinh viên và người nội trợ hiện đại.

Siêu thị WinMart mô hình mới có cấu trúc không gian mở, thân thiện và tối ưu trải nghiệm người tiêu dùng. Mỗi phân khu hàng hóa được bài trí khoa học theo màu sắc và chủ đề riêng biệt, nhưng vẫn đảm bảo tổng thể hài hòa. Hệ thống ánh sáng tự nhiên kết hợp đèn LED tiết kiệm điện, bảng chỉ dẫn rõ ràng giúp khách hàng dễ dàng mua sắm. Đặc biệt, công nghệ thanh toán không tiền mặt – từ mã QR đến ví điện tử – được triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời khuyến khích tiêu dùng xanh.

Nhân dịp khai trương, WinMart triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi và sự kiện hấp dẫn. Bên cạnh không gian hiện đại, các sự kiện khai trương còn đi kèm nhiều hoạt động kích cầu, chương trình khuyến mãi và giao lưu nghệ sĩ, tạo không khí mua sắm náo nhiệt. Trong hai ngày đầu khai trương (19–20/7 tại Đà Nẵng), khách hàng có cơ hội sở hữu hàng trăm sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng với giá đồng loạt chỉ từ 9.000 đồng – 39.000 đồng. Ngoài ra, hơn 1.000 sản phẩm được khuyến mãi mỗi ngày, cùng ưu đãi đặc quyền giảm 20% dành cho hội viên WiN khi mua rau sạch WinEco và thịt sạch MEATDeli – hai thương hiệu chủ lực của hệ thống.

Từ ngày 17/07 đến 30/07, WinMart triển khai chương trình “Ngày hội hàng thiết yếu – Tiết kiệm mỗi ngày” với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng trên cả nước. Hơn 200 sản phẩm thiết yếu đồng loạt giảm giá mạnh, từ rau xanh, thịt cá, gạo, sữa cho đến đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm – được giảm giá tới 50%, giúp khách hàng mua sắm thoải mái mà không lo áp lực chi tiêu. Chương trình còn mang đến các khuyến mãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1 cho loạt sản phẩm mới, cùng nhiều ưu đãi bất ngờ theo ngày. Với mục tiêu mỗi ngày đều là ngày tiết kiệm, WinMart hướng đến phục vụ trải nghiệm tiêu dùng thông minh – tiện lợi – gần nhà cho mọi gia đình Việt. Chương trình đã chính thức diễn ra tại tất cả các siêu thị WinMart toàn quốc.

Bên cạnh đó, từ ngày 01/07 đến 30/09, khách hàng nhận ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi mở mới tài khoản Techcombank và thanh toán bằng mã QR tại hệ thống của chuỗi siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+/WiN. Đây là nỗ lực của WinCommerce và đối tác tài chính trong việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng không tiền mặt, gia tăng tiện ích trong chuỗi giá trị tài chính - bán lẻ.

Doanh thu tháng 6 tăng trưởng vượt kịch bản cơ sở, các cửa hàng mở mới có lợi nhuận

Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh tháng 6, doanh thu thuần của WinCommerce (công ty chủ quản hệ thống siêu thị WinMart/WinMart+) đạt 3.218 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng cơ sở 8-12% đề ra cho cả năm. Tính trong 6 tháng đầu năm, doanh thu WinCommerce ghi nhận 17.900 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu, WinCommerce đang tăng tốc mở rộng quy mô toàn quốc với chiến lược trọng tâm là thâm nhập sâu hơn vào khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số Việt Nam và vẫn còn phụ thuộc vào kênh bán lẻ truyền thống. Trong tháng 6, doanh nghiệp đã mở mới 61 cửa hàng, nâng tổng số cửa hàng mở mới từ đầu năm lên 318, gần 75% số này là các cửa hàng WinMart+ khu vực nông thôn.

Riêng khu vực miền Trung có sự bùng nổ mạnh mẽ, đóng góp tới 161 cửa hàng mở mới, chiếm hơn 50% tổng số mở mới trong nửa đầu năm. Điều này cho thấy khả năng chọn lọc điểm đến chiến lược và sự linh hoạt trong mở rộng mạng lưới bán lẻ theo từng vùng miền.

WinCommerce kiên định theo đuổi chiến lược mở rộng gắn liền với hiệu quả tài chính. Toàn bộ các cửa hàng mở mới từ đầu năm đến nay đều đang ghi nhận lợi nhuận. Đây là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy hệ thống vận hành tối ưu, đồng thời khẳng định tính đúng đắn của mô hình WinMart+ nông thôn, không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng cơ bản mà còn tích hợp tiện ích tài chính và dịch vụ cộng thêm.