World Cup 2026: FIFA ra mắt Giải thưởng Hòa bình

(Ngày Nay) - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 5/11 thông báo thành lập Giải thưởng Hòa bình FIFA (FIFA Peace Prize), dự kiến được trao lần đầu tiên trong lễ bốc thăm Vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Washington (Mỹ) vào ngày 5/12 tới.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết giải thưởng này nhằm vinh danh những cá nhân có đóng góp to lớn trong việc gắn kết con người và mang lại hy vọng cho các thế hệ tương lai. Ông nhấn mạnh: "Bóng đá đại diện cho hòa bình và thay mặt cho toàn thể cộng đồng bóng đá toàn cầu, Giải thưởng Hòa bình FIFA - Bóng đá đoàn kết thế giới sẽ ghi nhận những nỗ lực to lớn nói trên”.

Thông báo được đưa ra ngay trước khi ông Infantino tham dự Diễn đàn Kinh doanh châu Mỹ tại Miami, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và danh thủ Lionel Messi cũng có mặt với tư cách diễn giả. Danh tính người đầu tiên nhận giải chưa được tiết lộ, song truyền thông quốc tế đồn đoán nhiều khả năng ông Trump có thể là ứng viên sáng giá.

World Cup 2026 sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai từ ngày 11/6 đến 19/7/2026.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, đội tuyển bóng đá Argentina đã ra mắt bộ trang phục thi đấu mới cho kỳ World Cup sắp tới. Theo Hiệp hội Bóng đá Argentina (AFA), bộ áo đấu giữ thiết kế sọc dọc truyền thống nhưng được làm mới với 3 sắc độ khác nhau của màu xanh da trời, lấy cảm hứng từ các mẫu áo trong những kỳ World Cup mà Argentina từng giành ngôi vô địch (1978, 1986, 2022).

Trên cổ áo có in dòng chữ “1893” - năm thành lập AFA, cùng các chi tiết xanh đậm ở cổ, vai và tay áo, tạo nét hiện đại nhưng vẫn tôn vinh bản sắc. Cầu thủ Lionel Messi là người đầu tiên xuất hiện trong mẫu áo mới, được giới thiệu trên tài khoản chính thức của đội tuyển với dòng mô tả: “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong chiếc áo đẹp nhất”.

Bộ trang phục do hãng Adidas thiết kế và dự kiến được sử dụng lần đầu trong trận giao hữu giữa Argentina và Angola tại Luanda ngày 14/11 tới. Người hâm mộ có thể đặt mua áo từ ngày 6/11 trên cửa hàng trực tuyến của hãng.

Sau khi kết thúc vòng loại Nam Mỹ với vị trí dẫn đầu, Argentina sẽ tập huấn tại Tây Ban Nha trước khi sang Angola, khép lại lịch thi đấu quốc tế năm 2025.