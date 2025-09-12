Xung đột Hamas-Israel: Nghị viện châu Âu kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) ngày 11/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét công nhận Nhà nước Palestine nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước.

Với 305 phiếu thuận, 151 phiếu chống và 122 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 11/9 đã thông qua nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên EU xem xét công nhận Nhà nước Palestine nhằm đạt được giải pháp hai nhà nước.

Dù trước đó EP ủng hộ công nhận về nguyên tắc đối với Nhà nước Palestine, nghị quyết mới dường như là lời kêu gọi trực tiếp hơn tới các chính phủ quốc gia để họ hành động.

Theo ông Nicola Zingaretti, nghị sỹ EP người Italy thuộc nhóm xã hội chủ nghĩa, kết quả này là thành quả của những cuộc đàm phán sâu rộng giữa các nhóm chính trị về các sửa đổi khác nhau.

Cuộc bỏ phiếu kéo dài và căng thẳng, thậm chí các thành viên EP, yêu cầu tạm dừng để kiểm tra lại phiếu bầu đối với các sửa đổi về Gaza, trước khi tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng cho toàn bộ nghị quyết.

Liên quan vấn đề Gaza, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer cùng ngày 11/9, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cảnh báo mọi nỗ lực cưỡng ép di dời người Palestine đều sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực và dẫn đến làn sóng di cư bất hợp pháp chưa từng có vào châu Âu.

Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Anh nhấn mạnh sự cấp thiết phải đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, đảm bảo viện trợ nhân đạo không bị cản trở cho dải đất này cũng như tạo điều kiện cho việc trao đổi con tin giữa Hamas và Israel.

Ông El-Sisi cảnh báo việc cưỡng bức di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ sẽ gây nguy hiểm cho hòa bình khu vực cũng như dẫn đến ra làn sóng di cư bất hợp pháp chưa từng có sang châu Âu.

Ông El-Sisi hoan nghênh ý định của Vương quốc Anh sẽ công nhận Nhà nước Palestine trong tháng 9 này, coi đây là bước đi quan trọng trong việc trao cho người dân Palestine các quyền hợp pháp của họ, đặc biệt là quyền thành lập một nhà nước Palestine độc lập dựa theo đường biên giới ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh quyền thành lập một nhà nước độc lập của người Palestine là con đường khả thi duy nhất dẫn đến hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông.

Về phần mình, ông Starmer nêu rõ cuộc không kích của Israel nhằm vào các lãnh đạo chính trị Hamas tại Doha là hành vi vi phạm chủ quyền của Qatar, có thể dẫn đến tình trạng leo thang căng thẳng hơn nữa trong khu vực vốn bất ổn này.

Ông Starmer đánh giá cao những nỗ lực liên tục của Ai Cập, cùng với sự phối hợp của Qatar và Mỹ, nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, tạo điều kiện tiếp cận nhân đạo, chấm dứt thảm họa nhân đạo và trả tự do cho các con tin và những người bị giam giữ.

Cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Ai Cập và Anh diễn ra sau vụ không kích của Israel vào Doha, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong đó có 1 sĩ quan an ninh Qatar và Humam Al-Hayya - con trai của lãnh đạo cấp cao Hamas Khalil Al-Hayya.

Ngày 9/9, Ai Cập đã phản đối cuộc không kích của Israel vào thủ đô Qatar, coi đó là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của các quốc gia Arập.

Sau cuộc không kích của Israel, chính quyền Qatar đề xuất đánh giá lại nỗ lực hòa giải của nước này nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Gaza.

Tuy nhiên, trong động thái mới nhất, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ngày 11/9 cam kết với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng nước này sẽ tiếp tục vai trò đối ngoại và nhân đạo nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.